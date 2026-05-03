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Buscan a un bebé y su mamá desaparecidos en Rincón de los Sauces: activaron en Neuquén la Alerta Nati

Ambos son intensamente buscados desde el 1° de mayo.

Redacción

Por Redacción

Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de una mamá y su bebé. Foto: Archivo.

Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de una mamá y su bebé. Foto: Archivo.

 En la provincia de Neuquén se activó la Alerta Nati por la desaparición de un bebé de cuatro meses y su madre, intensamente buscados desde el 1° de mayo. Desde la Policía difundieron la búsqueda.

Según fuentes oficiales, la mujer desaparecida es Camila Belén Montesino, de 27 años, y el menor se identifica como Carlos Amir Jeremy Araya.

Buscan a una mamá y su bebé: vistos por última vez en Rincón de los Sauces

Ambos fueron vistos por última vez en la zona de calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido, en la localidad de Rincón de los Sauces, y desde entonces no se volvió a tener contacto con ellos.

La investigación está a cargo de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5 junto con la Fiscalía Única local, que trabajan en la reconstrucción de los últimos movimientos de la madre y su hijo. Se solicita colaboración urgente a la comunidad para aportar cualquier dato que permita encontrarlos

Qué es la Alerta Nati

La Alerta Nati es un protocolo de emergencia utilizado en casos de desaparición de menores y permite ampliar rápidamente la difusión de información para acelerar su localización.

Las autoridades pidieron que cualquier persona con información se comunique de inmediato con la Policía de Neuquén o con la fiscalía interviniente, mientras continúa una búsqueda intensiva que mantiene en vilo a toda la región.

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 En la provincia de Neuquén se activó la Alerta Nati por la desaparición de un bebé de cuatro meses y su madre, intensamente buscados desde el 1° de mayo. Desde la Policía difundieron la búsqueda.

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