Interceptan en Tucumán a una pareja de Bolivia que llevaba 240 kilos de cocaína en una camioneta

En un operativo cerrojo en Tucumán sobre la Ruta Nacional 9, efectivos de Gendarmería Nacional lograron incautar un cargamento millonario de estupefacientes. Tras una persecución cinematográfica, un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana fueron detenidos luego de intentar evadir un control y chocar contra un arbusto en una zona rural.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del peaje Molle Yaco, en el kilómetro 1.358, cuando personal de la patrulla «Trancas» del Escuadrón 55 «Tucumán» detectó maniobras sospechosas.

Persecución y choque en zona rural



El hecho comenzó cuando el conductor de una Renault Duster observó el puesto de control de la Fuerza. En un intento desesperado por evitar la inspección, realizó un giro en U y emprendió una fuga a alta velocidad realizando maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a terceros.

Los gendarmes iniciaron un seguimiento controlado que terminó pocos kilómetros después, cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un arbusto en un sector de campo. Tras el choque, ambos ocupantes abandonaron el rodado e intentaron ocultarse a pie entre la espesa vegetación de la zona.

La detenciones las concretó el Escuadrón 55 de Tucumán.

El hallazgo: más de 240 kilos de cocaína

Al inspeccionar el interior del vehículo abandonado, los efectivos encontraron bultos que contenían paquetes rectangulares, similares a los utilizados para el tráfico de drogas. Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo «Narcotest», las cuales arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

En total, se secuestraron 240 kilos con 40 gramos de cocaína, lo que representa uno de los golpes más importantes al narcotráfico en la región en lo que va del año.

Detención de los sospechosos

A través de un rastrillaje intensivo por los alrededores, los uniformados lograron capturar primero a la mujer. Posteriormente, y gracias al apoyo de la Policía de Tucumán, se concretó la detención del conductor.

Los dos detenidos fueron trasladados bajo custodia: La mujer: Alojada en la Comisaría de la Mujer.

El hombre: Trasladado a la Comisaría Primera de la Policía provincial.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, que ordenó el secuestro de la droga y del vehículo, además de iniciar las actuaciones por infracción a la Ley de Drogas (23.737).