PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: hora, TV y formaciones

La primera semifinal de la Champions League se jugará este martes a la tarde con el esperado cruce entre PSG y Bayern Múnich. El duelo de ida será en París desde las 16 horas, con transmisión de Fox Sports.

Los dos equipos con mejor actualidad en Europa se medirán en lo que muchos consideran una final anticipada. En el 2020, los alemanes le ganaron a los franceses en la definición por el título.

PSG, que fue campeón el año pasado y defiende el título, viene de eliminar al Liverpool con un global de 4 a 0. El Bayern dejó afuera al Real Madrid en una sufrida serie que tuvo un global de 6 a 4.

La otra semifinal de la Champions League será el miércoles, también a las 16, entre Atlético Madrid y Arsenal en cancha del Colchonero. La semana que viene serán los cruces de vuelta.

Formaciones

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Jamal Musiala; Luis Díaz y Harry Kane.

Hora: 16

TV: Fox Sports