Cultura

Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este sábado 16 de agosto

Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este sábado. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.

No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.

Agendate las actividades para hoy sábado 16 de agosto de 2025


Imagen RODA DE CHORO Y SAMBA «ANIVERSARIO ARACA PASEO CULTURAL»

RODA DE CHORO Y SAMBA «ANIVERSARIO ARACA PASEO CULTURAL»

  • Sábado 16 de agosto a las 22:00 hs
  • Neuquén
Más info acá

Imagen LA EDAD DE LA CIRUELA

LA EDAD DE LA CIRUELA

  • Sábado 16 de agosto a las 20:30 hs
  • Neuquén
Más info acá

Imagen Cuando abrazar es peligroso

Cuando abrazar es peligroso

  • Sábado – 21:30
  • Neuquén
Más info acá

Imagen Un sueño, una noche, un verano

Un sueño, una noche, un verano

  • Sábado – 21:00
  • Neuquén
Más info acá

Imagen Michael Arbenz meets Rodrigo Domínguez: Un cruce revelado

Michael Arbenz meets Rodrigo Domínguez: Un cruce revelado

  • Sábado 16 de agosto a las 19:00 hs
  • Bariloche
Más info acá

Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.


