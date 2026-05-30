Hito médico en Río Negro: Bariloche concretó el primer operativo de donación en asistolia controlada

El hospital Ramón Carrillo de Bariloche realizó con éxito el primer operativo de donación de órganos en Asistolia Controlada en Río Negro.

En Argentina, el primer operativo se llevó a cabo en 2018, pero el protocolo nacional de Donación en Asistolia del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) se aprobó en 2023.

«Esto es distinto a lo que estamos acostumbrados: la donación en parada cerebral, es decir muerte encefálica«, explicó Germán Santamaría, jefe de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos del hospital de Bariloche.

Ante un caso de muerte encefálica, el paciente «está fallecido y se hace un mantenimiento artificial de los órganos en terapia intensiva hasta llevarlo al quirófano para la extracción«. La Asistolia Controlada, en cambio, «se hace con una parada cardiocirculatoria, es decir un paro cardíaco».

«Son pacientes que tienen lesiones cerebrales aunque no llegan a la muerte cerebral. Tienen un daño cerebral irreversible o muy grave. El paciente está vivo, pero con una lesión irreversible. Y muchas veces, su familia expresa su deseo de no permanecer con secuelas severas o en una situación de la que no saldrán del coma», puntualizó el médico.

En esos casos, «existe la posibilidad legal y ética de retirar el sostén vital que lo mantiene con vida». De acuerdo a la Ley de Muerte Digna, el paciente o su familia directa pueden optar por el retiro del sostén vital y «pasar a un tratamiento de confort con sedación y analgesia».

En el caso de este procedimiento, el equipo médico explicó que «se concretó en el marco del más absoluto respeto a la voluntad del donante, expresada y respaldada por sus familiares más cercanos. Luego de que el paciente sufriera un daño neurológico irreversible, se implementaron las medidas de tratamiento adecuadas a sus deseos, consensuadas previamente con su entorno familiar«.

El procedimiento en el hospital de Bariloche, con los cirujanos ablacionistas, Mariano Sobrino y Paula Medina Santos. Santamaría, al fondo y en primer plano, la instrumentadora Roxana Osorio. Foto: gentileza

Ante esta situación, se consultó sobre la posibilidad de avanzar en una donación de órganos que se hace «en forma controlada». «Hasta ahora, en estos casos sólo hacíamos donación de córneas, pero avanzamos con la ablación de los riñones para trasplante», señaló.

En el quirófano, se retiran las medidas de sostén y el paciente puede estar -o no- con su familia.

Las condiciones de los órganos

Ante la extracción de los riñones, rápidamente se envían por vía aérea a Buenos Aires, donde son colocados en máquinas de perfusión renal del Incucai: «Se les pasa líquidos durante varias horas para ver si vuelven a funcionar. En caso de cumplir las condiciones de recuperación, se implantan. En este caso, solo uno reunió el criterio para ser implantado en un paciente de la Patagonia, que se encuentra en diálisis en la Lista de Espera Renal».

Sucede que hay un tiempo de isquemia (se reduce o se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cuerpo) entre que el paciente muere y se extraen los órganos. «Se trata de que sea en el menor tiempo posible porque el órgano deja de recibir sangre. Es diferente a la muerte cerebral», dijo.

Por otra parte, las corneas fueron destinadas a pacientes de Río Negro.

En lo que va del año, Bariloche concretó dos operativos de ablación de órganos y 11 de córneas. El hospital Ramón Carrillo es el único en Río Negro que lleva adelante este tipo de procedimientos. Foto: archivo

Desde el hospital agradecieron a la familia del donante «por acompañar este proceso con un acto de amor y altruismo que permitirá salvar y mejorar la calidad de vida de varias personas».

«Primero, antes que nada, se cumple con el deseo y la decisión del paciente y su familia de no prolongar una situación irreversible. Solo después, se plantea la posibilidad de ayudar a otra persona. Ya se sabe que el paciente va a fallecer. Los avances de la medicina nos permite ayudar a otras personas», indicó.

Este procedimiento marca un hito de la medicina regional que fue posible gracias al profesionalismo, la celeridad y el compromiso ético del personal de salud del hospital de Bariloche. «Su coordinación interdisciplinaria en un escenario de alta complejidad técnica y humana resultó clave para el éxito del procedimiento», destacaron.

El 2025 marcó un antes y un después en el sistema de trasplantes en Argentina. El país superó de forma sostenida las cifras históricas de donación de órganos, tejidos y trasplantes: se concretaron 938 procesos de donación de órganos y 1242 de tejidos.

“La realización de cada trasplante es posible gracias a la sociedad representada en el acto de donar, a la intervención de los profesionales de la salud de los establecimientos hospitalarios de todo el país y al trabajo del sistema sanitario argentino”, plantearon desde el Incucai.

Actualmente, hay un total de 9.679 personas en lista de espera por órganos o tejidos, de los cuales 191 corresponden a Neuquén y 211 a Río Negro.

En lo que va del 2026, Bariloche ya concretó dos operativos de ablación de órganos y 11 de córneas. El hospital Ramón Carrillo es el único en Río Negro que lleva adelante este tipo de procedimientos.

Asistolia controlada

-En 2025, solo algunas provincias concretaron operativos de donación de órganos en Asistolia Controlada: Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

-Este año, Río Negro se sumó al listado con este último procedimiento.

El Equipo de Procuración de Órganos y Tejidos del hospital de Bariloche y la Licenciatura en Enfermería del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue convocan a las quintas jornadas de formación, reflexión y concientización sobre donación y trasplante. La cita es el martes 2 de junio, desde las 16, en el Aula Magna del CRUB (Quintral 1250).

Más información, cronograma e inscripción en https://app.crub.uncoma.edu.ar/detalle/22202