Así quedaría integrada la nueva comisión del jury contra la jueza Di Prinzio de Junín de los Andes

Si se prueba el mal desempeño puede recibir una suspensión o directamente la destitución. Foto gentileza.

La nueva comisión especial que deberá evaluar si la jueza de Familia de Junín de los Andes, Andrea Di Prinzio Valsagna, debe ser enjuiciada por mal desempeño en sus funciones está a un paso de constituirse.

Una vez que lo haga tendrá 30 días corridos para concretar la investigación.

La magistrada fue denunciada por maltrato laboral contra el personal a su cargo, tanto administrativos como funcionarios, profesionales auxiliares e incluso abogados litigantes. La «primera» comisión que intervino -integrada por Soledad Gennari, Ernesto Novoa y Cristina Maset– declaró inadmisible la apertura de este procedimiento el 27 de abril pasado.

La presentación fue hecha por el sindicato Sejun que afirmó que Di Prinzio ejercía una «gestión discrecional del juzgado, asimilándolo a un estudio jurídico personal, asignando al personal tareas ajenas a la función judicial, manteniendo una conducta autoritaria, hostil y despectiva«.

Para Gennari, a cuyo voto adhirieron los dos miembros restantes, la denuncia tenía «solo manifestaciones generales pero sin apoyaturas concretas».

El Jurado de Enjuiciamiento declaró el 11 de mayo por unanimidad nula esta resolución y cuestionó la decisión, al punto de decir que la comisión cerró el caso prematuramente.

Es por eso que ordenó que con una nueva integración se investigaran los hechos.

Este cuerpo estará formado por Francisco Lepore (en reemplazo de Novoa) y Cecilia López (en lugar de Maset). La única duda es la presidencia de la comisión que recaería en el fiscal general José Gerez. Moya fue descartado por ser el presidente del Consejo de la Magistratura.

Di Prinzio nació en Córdoba en 1973. En 2014 la Legislatura la designó en el cargo. Su pliego obtuvo 24 votos afirmativos, 1 negativo y 1 abstención. Había ganado el concurso con un puntaje total de 61,33 puntos.