Biocombustibles: Córdoba avanza en la primera planta de producción de segunda generación

Córdoba avanzará en la construcción de la primera planta de producción de biocombustible de segunda generación, que producirá combustibles sostenibles a partir de residuos orgánicos, aceites usados y biomasa. De esta forma, no generará residuos y mitigará los gases de efecto invernadero, según destacó la Provincia.

Se trata del Polo Bioenergético de Biodiesel de Primera y Segunda Generación, ubicado en el Parque Industrial de Villa María. Contempla una planta de procesamiento de aceite vegetal usado (AVU) de 5.000 litros diarios, una mezcladora B20, un «Punto Bio Villa María» de expendio para flotas públicas y un punto verde de recolección de aceite usado, sobre una superficie de 5.600 metros cuadrados.

Se espera que a partir de la planta se puedan recolectar entre 3.000 y 5.000 litros mensuales de AVU de restaurantes y fábricas de la localidad, con producción mensual proyectada de 80.000 litros de biodiesel -lo que equivale a retirar 366 vehículos de circulación por mes- y articulación con plantas aceiteras regionales de Villa María, Arroyo Cabral, Tío Pujio y Carrilobo.

El polo beneficiará a la flota municipal y provincial del departamento General San Martín -EPEC, Policía y Vialidad-, que podrá cargar B20 y B50 a precio preferencial. Además, se analiza la posibilidad de incorporar un punto de despacho de E17 para garantizar el abastecimiento de la totalidad de las flotas públicas provinciales y municipales.

En la firma de la carta de intención del proyecto participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López; el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, el presidente del Parque Industrial, Logístico y Tecnológico de Villa María, Carlos Pizzorno; la administradora de PowerBio, Yanina Tumini; y el director de Biocombustibles y Bioenergía, Mariano Santillán.

El acuerdo tiene un carácter declarativo por doce meses prorrogables, e inicia las negociaciones técnicas, económicas y operativas. Mientras que la inversión pública destinada a la infraestructura se estima en 430.000 dólares, la inversión privada de PowerBio para equipamiento y operación ronda los 505.000 dólares.

«Será el primer proyecto en Argentina que genere biocombustible de segunda generación»

El Polo Bioenergético de Biodiesel de Primera y Segunda Generación en Villa María será «el primer proyecto en Argentina que genere biocombustible de segunda generación, es decir, a base de residuos», afirmó Yanina Tumini, administradora de PowerBio.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabian López, expresó que, a partir de la iniciativa, se espera que Villa María se transforme «en un paradigma de los temas climáticos y energéticos», ya que implicará un punto de carga tripartito -biodiesel, bioetanol y movilidad eléctrica- para flotas públicas en el parque industrial.

En la misma línea, señaló que «vamos a aprovechar que tenemos aquí en Villa María a los mayores productores de bioetanol para también poner un punto de carga de mezclas con mayor porcentaje de bioetanol, como ya tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba».

Desde el gobierno provincial también se indicó que el proyecto está basado en la Ley Provincial N° 10.721 de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía, y se articula con la resolución de Nación que habilitó mezclas de hasta 20% de biodiesel en gasoil.