En fotos: así fue la marcha de antorchas de Unter en Roca

Alrededor de 200 personas participaron este viernes de la marcha de antorchas convocada por Unter en General Roca, en defensa de la educación y la salud pública. La movilización se realizó en simultáneo con otras 15 localidades de la provincia.

La actividad formó parte de una jornada provincial de visibilización definida durante el último Congreso sindical realizado en Viedma, donde el gremio docente consideró “insuficiente” la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial.

Marcha de Antorchas en Roca. Foto: Juan Thomes

Aunque no hubo acuerdo interno para retomar las medidas de fuerza, las distintas seccionales resolvieron avanzar con acciones callejeras y movilizaciones para expresar el malestar del sector.

La convocatoria también se dio en medio de la tensión con el gobierno de Alberto Weretilneck, quien días atrás advirtió que si el sindicato impulsaba nuevos paros, la Provincia no aplicaría el aumento salarial ofrecido durante la negociación paritaria.

Durante la marcha, docentes y trabajadores estatales recorrieron las calles céntricas con antorchas, carteles y banderas, reclamando mayor inversión en áreas esenciales.

Marcha de Antorchas en Roca. Foto: Juan Thomes

“Porque cuando se desfinancia un hospital, no afecta solamente a quienes trabajan ahí. Afecta a toda una comunidad que necesita atención, medicamentos, guardias y respuestas”, expresaron desde el gremio.

Además, remarcaron que “cuando se deteriora la educación pública, no pierde solo una escuela, pierde el futuro de miles de chicos y chicas”.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y reunió a docentes, trabajadores de la salud, estudiantes y vecinos que acompañaron el reclamo en distintos puntos de la ciudad.