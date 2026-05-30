YPF va por la cuarta estrella en el desarrollo de Vaca Muerta

Mientras la selección argentina de fútbol sueña con lograr la cuarta estrella en la Copa del Mundo, la petrolera de bandera YPF también puso en marcha un plan para el desarrollo de Vaca Muerta con el que sumarán precisamente la cuarta estrella, el cuarto hub de áreas, en un nuevo diseño con el que apunta a incrementar la velocidad de los desarrollos y la producción al máximo.

La novedad fue dada a conocer por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante la reciente 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO que se desarrolló en Neuquén.

«Vamos a tener cuatro hubs, LLL Oil sería el hub sur, está en hub core que continuamos, que es el tradicional que fue desarrollado y estamos yendo a una velocidad mucho más rápida en el desarrollo. Y tenemos el hub sur que acabamos de presentar. Vamos a tener un hub norte que vamos a presentar porque vamos a ir presentando proyectos RIGIs ahora con los socios», detalló Marín.

Para explicar esto más en simple, un hub es un grupo de áreas que se desarrollan en conjunto. Esto permite una sinergia en la actividad que hace que se reduzcan costos y se avance en la eficiencia operativa.

El hub core, es el corazón de YPF en Vaca Muerta, en grupo de áreas con las que la petrolera inició el desarrollo del shale neuquino que incluyen a sus bloques emblema como son Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur y Aguada del Chañar.

Desde el hub core histórico, al norte, sur y oeste, YPF planificó la puesta en marcha de cuatro polos de actividad en Vaca Muerta.

Esta es la primera estrella de YPF en Vaca Muerta, y su desarrollo es tal que se conoce a esa región como la «zona caliente» de la actividad del play, en inmediaciones de Añelo.

Hacia el sur se ubica el nuevo hub que YPF acaba de presentar con un mega proyecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por 25.000 millones de dólares. Se trata de la agrupación de bloques formados por las áreas La Angostura Sur 1 y 2, Barreal Grande, La Angostura Norte y La Angostura Suroeste.

Las últimas tres áreas están aún en el proceso para tener la concesión de explotación no convencional (Cench) ante el gobierno neuquino, y se trata de hub más cercano a la ciudad de Neuquén, a unos 65 kilómetros.

Las estrellas de YPF por las que se presentarán más proyectos al RIGI

La tercera estrella de YPF en Vaca Muerta ya existe, pero según precisó Marín, también tendrá su propio proyecto de desarrollo ante el RIGI, en este caso con los socios que tiene allí la petrolera de bandera.

Este hub norte está en la región más cercana a Rincón de los Sauces y el límite con Mendoza. «En el hub norte tenemos prácticamente socios en todas las áreas, es La Escalonada, Rincón de la Ceniza, Bajo del Toro Norte y Narambuena. En esto ya empezamos a trabajar y vamos a presentar también una propuesta al RIGI», contó Marín.

En este grupo de áreas YPF tiene como socios a Vista Energy en Bajo del Toro Norte; Pluspetrol, Shell y Gas y Petróleo del Neuquén en La Escalonada y Rincón de la Ceniza; y Chevron en Narambuena, ya comenzaron a tener producción, con foco en el petróleo.

Mientras que la cuarta estrella por la que va YPF es el hub oeste, un bloque de áreas ubicado justo al norte de la Comarca Petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul integrado por Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, tres áreas que la petrolera adquirió en un enroque de piezas a Pluspetrol para extraer de allí el gas que necesitará para el proyecto de gas natural licuado (GNL).

«Este es el cuarto hub y va a ser un Súper RIGI porque es el Argentina LNG«, enfatizó el CEO de YPF en referencia a las áreas en las que la petrolera trabajará junto a los socios italianos de ENI y emitaríes de XRG de ADNOC Group.

La advertencia de Marín sobre el Súper RIGI no es menor, dado que a lo que se apunta es a incorporarlo dentro del nuevo plan de incentivos que acaba de presentar el gobierno nacional que contempla una mayor reducción de impuestos que el RIGI actual, pero para el desarrollo de sectores industriales que no existan en el país, como es precisamente la licuefacción del gas natural.

A máxima velocidad, la clave del hub sin socios

El CEO de YPF explicó que «estamos trabajando para lograr el desarrollo full de Vaca Muerta, de lo que es YPF, para que lleguemos al pico de producción en 2031″. Y en ese sentido contó que «cuando tenés socios, no se va a la velocidad que quiere uno sino el socio, y es así la actividad privada, y por eso necesitábamos fuertemente tener hubs al 100% propios».

El hub 100% de YPF es LLL Oil, por el que se presentó el proyecto RIGI de 25.000 millones de dólares. En esa línea, Marín detalló que con esa estrella bajo la manga «vamos viendo el capital que tenemos y el apetito del socio de la velocidad a la que quiere ir, y entonces podemos diagramar los presupuestos para un desarrollo rápido».

Marín detalló que buscan acelerar el desarrollo del shale. (Foto: Florencia Salto)

Marín remarcó que «lo que estamos hablando con cada uno de los socios de YPF es lo que queremos. Va a ser el ritmo que elijamos con cada socio para cada área, y desde ahí, nosotros complementamos con lo que tenemos al 100% y vamos lo más rápido que podamos».

Y enfatizó que «la velocidad a la que desarrollamos La Angostura Sur 1 y 2 te da de 4 a 5 veces más rápido que las demás áreas de Vaca Muerta y esa es la forma en la que ahora queremos desarrollar Vaca Muerta en YPF».