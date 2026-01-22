Artistas de Roca se ponen la “diez” por Spinetta en el «Día del Músico»

Es un homenaje a “El Flaco”, pero también es honrar a los músicos locales, darles ese lugar por que el que pelean día a día. Encontraron en la música de este artista argentino “de profunda complejidad lírica”, un modo.

Es por eso que el próximo viernes, la banda de cinco “talentos” locales, se reunirán a partir de las 22, en la Casa de la Cultura de Roca, para un tributo al autor de “Todas las hojas son del viento”. La fecha no es azar. Ese día se celebra el “Día del Músico Argentino”, recordando el nacimiento de uno de los grandes.

Luis Alberto estaba obsesionado con el viento. Pero no era solo el soplido fuerte de la naturaleza. Era todo lo que generaba su música. Y eso trascendió varias generaciones. Daniela Gómez, es cantante y la organizadora del encuentro del viernes que reunirá un “grupete” integrado por Claudio Gustavo Bertone enguitarra y voz, Luci Fernández en guitarra, Cristian Coken en bajo, Guillermo Ochonga en batería y Dana Gómez en voz y efectos. Y tres cantantes invitados que no se pueden espoliar .

Daniela venía hace tiempo pensado en un homenaje a “El Flaco”. El proyecto arrancó con solo dos integrantes y luego se sumó el resto. Y así nació todo. “Será un show medianitamente largo”, dijo la artista. Será una jornada de acústicos y luego otra cosa sucederá.

Si se indaga en lo que los artistas están preparando la pregunta oblidaga es: “¿Son reversiones?. “Son reversionados. Es muy dificil hacer las canciones tal cual, pero tienen ahí alguno que otro toque de nosotros, en la voz, en la guitarra, en la batería. En eso nos pusismos exquisitos de cada uno pudiera poner su toque, que se sientiera libre”. aseguró Daniela.

Qué dejó «El flaco»

“En lo personal escuchar a Spinetta me cambió la visión de la música, En la charla con mis compas me dí cuenta que a ellos también. Fue escuchar una cancición que te transforma totalmente la visión, En mi caso fue ‘La canción para todos los días de la vida’”, dijo.

La cantante recordó que en un momento, apareció una persona que le regaló el “unplugged” de Spinetta. “Fue escuchar ese ambiente que se genera alrededor de él que me transformó la mirada la música”, agregó. Entendió que no solo es voz, guitarra, bajo y bateria, sino que la cosa iba un poco más allá. En el show del viernes sucederán otras cosas, más allá de escuchar las melodías de Spinetta.

Daniela conoció a Luis Alberto a sus 17 años con una de sus tantas canciones; hoy viene transitando su tercera década. Y acá llega ésto que vale la pena: El Flaco” transiciende generaciones. Según la artista es la música misma la que atraviesa todo, después cada uno busca la voz y la melodía del artista que le llega al alma. En su caso fue Spinetta.

“La musica transciende absolutamente todo. Estuve inventigando la musica en todos los sengidos y me di cuenta que somos seres atravesados por la música desde el minuto uno de la vida. La música es una tecnologia ancentral”, manifestó.

Y por ahí fue Daniela. Se define como “cantante autodidácta”. Empezó de muy chica a querer cantar pero no lo veía como una posibilidad de “mostrarse”. En su derrotero pasó por varios encuentros y profesores, hasta que un día descubrió que “el canto cura, el canto sana”. “Me pasó algo mágico que es sanar la voz”, se sinceró.

Y ahí está ella lista, para salir al ruedo el viernes en Casa de la Cultura. Habrá sorpresas que no se pueden contar. Pero lo que está garantizado es que acá llega un “homenaje valletano” al gran Luis Alberto Spinetta.

Las entradas se pueden adquirir en survivo.com.ar/evento/l-a-s-habladurias-homenaje-a-spinetta. Y si te enteraste a último momento la podes comprar en la boletería de la Casa de la Cultura.

“La música es el gimnasio del alma”

Cada 23 de enero se celebra en Argentina el Día Nacional del Músico en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, una de las figuras más influyentes del rock nacional. Por la ley nacional (27.106), impulsada por el INAMU (Instituto Nacional de la Música), se decidió resignificar el trabajo de los músicos y músicas de Argentina.

La iniciativa surgió después de la muerte de Spinetta, el 8 febrero de 2012, ya que “El Flaco” resumía en su obra un sentir artístico invaluable, cuya influencia puede medirse no solo en las canciones sino en la manera de encarar una carrera artística. “La música es para el alma lo que el gimnasio para el cuerpo”, dijo una vez.