El musical “Casi Normales” vuelve a reinventarse con la primera versión inmersiva en castellano

“Casi Normales”, uno de los musicales más premiados e influyentes de los últimos años, regresa a Buenos Aires con una propuesta inédita y se trata de la la primera versión inmersiva en castellano del consagrado éxito de Broadway.

Tras once temporadas ininterrumpidas en el país y una legión de seguidores, incluido el público que vio la obra más de 100 veces, el fenómeno vuelve a sorprender con un formato que redefine la experiencia teatral.

Desde el este viernes, el público podrá vivir “Casi Normales Inmersivo” en el CAI (Centro Audiovisual Inmersivo), en el barrio de Colegiales.

La propuesta rompe completamente la tradicional división entre escenario y platea: los espectadores habitan el mismo espacio que los personajes y se sumergen en la historia de esta familia que lucha por ser “normal” mientras atraviesa duelos, dificultades emocionales y vínculos complejos.

Se trata de la primera vez en el mundo que el musical se presenta en español dentro de un formato inmersivo, lo que convierte a Buenos Aires en sede de un acontecimiento teatral significativo.

Esta versión inmersiva tiene un recorrido singular:

Debutó en Barcelona en inglés, con el cast original de Broadway.

Tuvo una reciente experiencia en Buenos Aires.

Llega por primera vez en castellano.

El proyecto nació a partir de una idea del creativo argentino Pablo del Campo, quien logró que los autores originales Brian Yorkey y Tom Kitt adaptaran la obra a este nuevo soporte. Es la primera vez en la historia que una obra de Broadway se transforma en un espectáculo inmersivo de estas características.

La versión en castellano contará con un elenco integrado por artistas consagrados:

Diana: Mela Lenoir

Dan: Roberto Peloni

Gabriel: Axel Munton

Natalie: Ema Gimenez Zapiola

Henry: Valentín Zaninelli

Dr. Madden: Mariano Chiesa (en una interpretación completamente virtual)

La dirección original es de Simon Pittman, con Tomás Mayer Wolf como director musical y Mela Lenoir como directora asociada.

“Casi Normales Inmersivo” tendrá solo 15 funciones en el CAI, un centro tecnológico reconocido internacionalmente por su infraestructura y equipamiento, similar a los mejores espacios inmersivos del mundo, que estará a partir del 16 de este mes todos los viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20.