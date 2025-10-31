Artistas regionales presentan «La misa criolla» en Cipolletti con dos shows benéficos

Ensayo general. El Ensamble Instrumental Andino de Plottier, el coro de Calf dirigido por Damián Cazeneuve; el guitarrista Jorge Navarrete; el cantante José Luis Michelena; y el pianista Emilio Peroni.

La Misa Criolla, la monumental obra escrita por Ariel Ramírez que recorrió el mundo y fue aclamada en cada presentación desde su publicación hace exactamente sesenta años, tendrá su versión local este fin de semana en Cipolletti.



Por iniciativa del prestigioso pianista cipoleño Emilio Peroni en su carácter de presidente de Rotary local, esta gran obra de la música popular argentina, será interpretada por artistas regionales en dos funciones de carácter benéfico, este viernes y sábado, a las 20.30, en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57).



Las entradas, a $30.000, están disponibles en Ferretería Industrial (Alem 727, Cipolletti) o por transferencia a la cuenta de Mercado Pago (alias: rotarycipo). La a recaudación será donada a la Fundación Solatium, a la Cooperadora del Hospital Cipolletti, al Hospice Madre de la Misericordia y al Centro de docentes, jubilados y retirados María Luisa Brizuela.



La Misa Criolla y una serie de obras del folclore y el tango argentinos serán interpretadas por el Ensamble instrumental de Plottier, conformada por instrumentos andinos; Miguel Ángel Michelena (voz); el coro de CALF dirigido por Damián Cazeneuve; Jorge Navarrete (guitarra) y Emilio Peroni (piano).

«La misa criolla»: dos shows a beneficio



La presentación de La Misa Criolla fue una iniciativa del propio Emilio Peroni, pianista nacido en Neuquén, criado en Cipolletti y formado junto a los maestros Martín Morales, Aldo Antognazzi, Bruno Gelber, Carlo Bruno (Italia), Ángel Soler (España) y Bernd Zack (Alemania). En la Escuela Superior de Música de Rostock (Alemania) obtuvo dos títulos de piano y uno de música de cámara. Actualmente es profesor de piano y música de cámara en la Escuela Superior de Música de Neuquén.



Como presidente del Rotary cipoleño, Peroni organizó estas fechas alrededor de La Misa Criolla como una obra benéfica y se le ocurrió que interpretar a aclamada obra de Ariel Ramírez era un buen punto de partida, con un aliciente personal no menor: nunca interpretó La Misa Criolla.

Último ensayo general, en el salón de Calf, antes de los shows de este fin de semana



Aun cuando cuenta con un amplio repertorio de música para piano solo, música de cámara y conciertos para piano y orquesta; aun cuando, como solista, actuó en Alemania con la Sinfónica de Berlín y la Filarmónica de Rostock, y en Argentina, con la Sinfónica Nacional y con las orquestas sinfónicas de Rosario, San Juan y Neuquén, Peroni nunca tocó la popular obra de Ariel Ramírez.



Por este motivo, entre otros, el pianista pensó inmediatamente en ella y en quiénes podrían acompañarlo. El primero fue Damián Cazeneuve y el Coro de Calf. Pero Cazeneuve sorprendió a Peroni, quien le comentó que ya la había hecho y la tenía preparada con un grupo de músicos de Plottier con instrumentos autóctonos, quenas, sicus, guitarra, charango y también un bajo eléctrico. Cazeneuve le consultó a los músicos, quienes dijeron que sí de inmediato. Luego se sumaron la guitarra de Jorge Navarrete en guitarra y el canto solista de Miguel Ángel Michelena.

«La misa criolla»: historia de una obra



“La Misa Criolla tiene cinco piezas de diferentes ritmos”, explica Peroni. “Tiene ritmo de carnavalito, ritmo de bailecito, y con ejecución del coro en todas las piezas de instrumentos autóctonos argentinos, más alguna sutileza de acompañamiento del piano. Pero, salvo en pocos segundos donde el piano tiene una intervención solística, siempre, todos los instrumentos, están acompañando al texto que canta el coro. Solo de vez en cuando florece algún solo del charango, de la quena, pero el piano siempre acompaña”.

En cuanto a la presentación del este fin de semana, la instrumentación será flauta traversa, charango, quena, cicus, guitarra, bajo, piano, coro y cantante solista.

Cada interpretación del propio Ariel Ramírez ha sido diferente. Esa es la magia de la reinterpretación de un texto musical”. Emilio Peroni



“Ariel Ramírez escribió una partitura que inclusive él hacía en varias versiones”, destaca Peroni. “A veces repetía alguna parte o acortaba otra. Eso fue un deseo de él mismo. Y lógicamente, cuando él se entrelazaba con otros músicos, que no siempre podía ir el mismo conjunto, cada uno ponía una impronta personal. Por ejemplo, la parte que el charango debe acompañar una voz, uno deja liberada la improvisación del propio charanguista para ver qué es lo que puede aportar a un coro que es distinto en cada vez. Lo mismo en cuanto mi propia ejecución, que es distinta a la de todos los pianistas que han acompañado la misa, incluyendo a Ramírez. A su vez, cada interpretación del propio Ramírez han sido diferentes. Esa es la magia de la reinterpretación de un texto musical”.



La Misa criolla es una obra musical para solistas, coro y orquesta, de naturaleza religiosa y folclórica creada por Ariel Ramírez. Los textos litúrgicos fueron traducidos y adaptados por los sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol y Jesús Gabriel Segade. La obra está dedicada a dos hermanas alemanas, Elisabeth y Regina Brückner, quienes ayudaron con alimentos a los prisioneros de un campo de concentración durante el nazismo.



La obra fue compuesta y grabada en 1964 y lanzada como álbum en 1965, con Los Fronterizos, Jaime Torres (charango), Chango Farías Gómez (percusión), Raúl Barboza (acordeón), Luis Amaya (guitarra), la Cantoría de la Basílica del Socorro -dirigida por el presbítero Jesús Gabriel Segade― y un conjunto instrumental integrado por instrumentos regionales -dirigido por el propio Ariel Ramírez―.

Simultáneamente con la Misa criolla, Ariel Ramírez compuso Navidad nuestra, con textos del poeta e historiador Félix Luna, e incluida como lado B del álbum.