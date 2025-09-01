Bariloche promueve la escritura de las infancias con el concurso literario “Montañas de Letras”

La Biblioteca Popular Sarmiento de Bariloche está pronta a cumplir 100 años. Por este motivo, comenzó a organizar distintos eventos festejando este acontecimiento. El concurso literario «Montañas de Letras», destinado a chicos y chicas de sexto y séptimo grado de las escuelas de la localidad, es uno de ellos.

La convocatoria es abierta, pública y gratuita. «Es la séptima edición y convocamos a todos los chicos y chicas de escuelas primarias públicas y privadas«, contó la vocal de la biblioteca, Adriana Robles.

Para impulsar el concurso, las narradoras de la biblioteca realizaron un recorrido por las distintas instituciones contando cuentos y así motivar a los estudiantes a inscribirse.

La referente contó que todos los años tiene un leitmotiv diferente. «Este año la palabra es ‘socorro’. Una palabra que es un disparador para cualquier tipo de género», comentó. «Pueden escribir terror, suspenso, romance, cualquier género que quieran», agregó.

Los textos no podrán superar una carilla de extensión, y las obras deberán ser inéditas y originales, sin ser copia total o parcial de escritos existentes. Las mismas deberán ser presentadas con seudónimo.

«¿Por qué hacemos un concurso de cuentos? Porque creemos que a través de la escritura se llega a lectura y a través de la lectura se llega a la escritura, hay como una relación entre estas dos acciones que es muy estrecha», señaló Robles.

La vocal dijo que «la idea es que los chicos sigan escribiendo con los nuevos formatos, con los nuevos vocabularios». Además, destacó el punto más importante: «Tienen que usar su imaginación».

Robles comentó que el año pasado se presentaron cerca de 200 cuentos. «Cada vez está cobrando más relevancia y creciendo», resaltó. Al igual que en esa oportunidad, habrá premios para los ganadores. «Aunque somos una biblioteca popular y no tenemos financiamiento, la comunidad colabora y podemos premiar con distintas cosas«, expresó.

Los cuentos pueden presentarse hasta el 10 de octubre y serán evaluados por tres personas de la comunidad que están vinculadas con la literatura, la infancia, la escuela y la docencia. Darán a conocer sus decisiones el viernes 24 de octubre de 2025. La Biblioteca las hará públicas a través de la comunicación a los ganadores vía correo electrónico y a través de las redes sociales.

A través de este certamen literario, la histórica institución fundada en 1928 y con base en el Centro Cívico busca profundizar lazos con la comunidad. Quienes integran su comisión directiva entienden que la cultura letrada debe ser un derecho garantizado para todas las familias, y en ese afán, presentan la séptima edición del certamen.

Requisitos

Podrán participar todas las niñas y los niños residentes en la localidad de S. C. de Bariloche que cursen la escuela primaria diurna común de 6° y 7° grado y escuela especial en instituciones públicas o privadas.

Esta Convocatoria es abierta, pública y gratuita.

Los participantes deberán producir un cuento a partir de la consigna disparadora que en esta edición será “Socorro”. Los textos no podrán superar una carilla de extensión. Las obras deberán ser inéditas y originales, sin ser copia total o parcial de escritos existentes. Deben ser presentados con seudónimo.

No podrán participar familiares directos de miembros del Jurado.

Los trabajos deberán presentarse en hoja tamaño A4, letra Times New Roman tipo 12, interlineado de 1,5 (uno y medio), formato digital como archivo adjunto (Word) y enviarse a la dirección de mail oncursomdl@bibliotecasarmiento.org.ar En el asunto del mail deberán figurar el seudónimo del participante y el nombre del cuento.

En el cuerpo del mail deberán constar los datos identificatorios: Nombre y apellido del participante, DNI, colegio, grado y agregar nombre y apellido del docente y contacto de mail del docente (si lo trabajan en la escuela, si no, los datos del docente no serán necesarios ya que se puede participar en forma particular sin que intervenga la escuela).



