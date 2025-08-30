Libros: las novedades y los recomendados de la semana

Intimidades

Katie Kitamura

Intimidades, editada por Sexto Piso, es la cuarta novela de la brillante escritora estadounidense Katie Kitamura, reconocida por su habilidad para explorar los matices de las relaciones humanas y las complejidades de la identidad.



La trama sigue a una joven que se traslada de Nueva York a La Haya para asumir un puesto como intérprete en el Tribunal Penal Internacional. En este nuevo entorno, la protagonista experimenta una vida plena, rodeada de una rica red de amistades y un incipiente romance con Adriaan. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada cuando él se aleja para resolver su divorcio. Mientras tanto, su trabajo la enfrenta a la desgarradora realidad de traducir para un exjefe de Estado acusado de crímenes de guerra. Esta experiencia no solo la obliga a conectar con su voz, sino que la sumerge en un laberinto emocional que desafía su comprensión del bien y el mal.

Mientras nos quede un latido

Pamela Medina

Novela romántica. Irene vuelve a su Cartagena natal con una misión: lograr que Santiago le firme el divorcio. Así que sube al auto, se despide de Diego, su novio, y deja Bogotá con algo de incertidumbre, mucho entusiasmo por reencontrarse con su padre, la tía Te y sus amigas, y sentimientos confusos hacia su exmarido. Las calles coloridas de la ciudad, el mar al que tanto extraña, la casa de la infancia y el cariño familiar harán que Irene pase unos días cálidos de charlas y salidas. El futuro, sin embargo está lleno de preguntas.

Almas gemelas

Omar Massoni

La historia que narra Omar Massoni, imbuida de la sinceridad de una juventud que aspiraba a crear un mundo de justicia, paz y amor, ofrece tanto una visión general de la riqueza humana de los pueblos del continente indígena-latino como de la explotación económica que sufren, de los avatares políticos que se suceden, vividos a través de los ojos y cuerpos de dos seres enamorados y víctimas de fuerzas internas y externas. Toda una época resucitada, con sus esperanzas, sus utopías, sus tragedias, con el fondo musical de John Lennon y Mahler.

Los reyes de la casa

Delphine de Vigan

Mélanie Claux y Clara Roussel. Dos mujeres conectadas a través de una niña. Mélanie ha participado en un reality show televisivo y es seguidora de sus sucesivas ediciones. Cuando se convierte en madre de un niño y una niña, Sammy y Kimmy, empieza a grabar su día a día y cuelga los vídeos en YouTube. Crecen en visitas y seguidores, llegan los patrocinadores, Mélanie crea su propio canal y el dinero fluye. Lo que al principio consistía sin más en grabar de tanto en tanto las andanzas cotidianas de sus hijos se profesionaliza, y tras la fachada de este canal familiar tierno y edulcorado hay rodajes interminables con los niños y retos absurdos para generar material. Todo es artificio, todo está en venta, todo es felicidad impostada, realidad ficticia.

Hasta que un día Kimmy, la hija de corta edad, desaparece. Alguien la ha secuestrado y empieza a enviar extrañas peticiones. Es entonces cuando el destino de Mélanie se cruza con el de Clara, policía solitaria sin apenas vida personal y que vive por y para el trabajo. Ella se hará cargo del caso.

La novela arranca en el presente y se extiende hasta el futuro cercano.

Novedad del mes: Black Bird Academy. Temor a la oscuridad

Tras el éxito de “Muerte en la oscuridad”, llegó a las librerías “Temor a la luz”, el segundo libro de la trilogía de dark academia y fantasía paranormal, para público juvenil, de Stella Tack, editado por Inlov.

La saga es protagonizada por Leaf Young, una joven camarera con una existencia anodina , marcada por la supervivencia, que ve su vida completamente trastocada tras ser poseída por un demonio. Pero, en vez de convertirse en víctima, Leaf logra un equilibrio poco común: convivir con el demonio y formar una simbiosis prohibida.



Esta alianza la convierte en un fenómeno único y peligroso, lo que la lleva a ser reclutada por una institución tan secreta como siniestra: la Black Bird Academy, encargada de formar a los exorcistas que luchan contra el mal.



En esta segunda parte de la trilogía , la trama gira alrededor de los Juegos Exorcistas, una competencia despiadada que reúne a los mejores cazadores de demonios. Leaf no sólo sigue luchando contra los poderes demoniacos, sino también contra sus sentimientos prohibidos. Pero además, en este proceso, descubre un oscuro secreto que se oculta en las entrañas de Black Bird Academy.

Un libro que amalgama el romance , la fantasía y los demonios.

En cuanto a la edición, vale mencionar que es un libro de tapa dura, que los cantos están tintados, y que trae un mapa de la academia y un glosario con información sobre los exorcistas y demonios.

Infantil: Una niña hecha de libros

Sumergirse en las historias, viajar con las palabras, definir un mundo, ponerle letras y nombrar lo que ocurre. De eso se trata “Una niña hecha delibros”, este viaje por el imaginario que se forma en el mundo de un lector al sumergirse en las letras, las palabras y los libros.



Una pequeña camina siguiendo el ritmo de las palabras que forman las historias de los relatos clásicos para adentrarla en los bosques de la imaginación y provocar el placer por los libros.

Con un lenguaje poético y evocador, los autores de este libro editado por Fondo de Cultura Económica, Oliver Jeffers y Sam Winston, reflexionan sobre la importancia de la lectura en la formación de un individuo.