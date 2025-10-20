Cincuenta baterías para un mismo pulso: homenaje a Charly García en Roca

El próximo sábado 25 de octubre, el Skate Park de Roca volverá a convertirse en escenario de una experiencia musical poco habitual: decenas de bateristas tocando juntos, compartiendo canciones, energía y una misma pasión por la percusión.

Segundo Encuentro de Bateristas en Roca

Será la segunda edición del Encuentro de Bateristas, una iniciativa impulsada desde el espacio Formación de Bateristas y Espacio Percusión, que nació del trabajo en los talleres mensuales de alumnos y alumnas, y que creció hasta transformarse en una fiesta abierta a toda la comunidad.

“La idea surge del encuentro que tenemos todos los meses con los alumnos, pero también del deseo de hacerlo más grande, de invitar a más bateristas a participar y encontrarnos en las canciones”, contó Gastón Tartaglia, uno de los organizadores.

El año pasado, el debut reunió a más de 30 músicos en simultáneo. “Fue una sensación difícil de explicar entre tanto éxtasis y alegría. No era una muestra de técnicas ni habilidades, era alegría compartida: todos haciendo las mismas canciones, sintiendo esa sinergia”, recordó Tartaglia. “Aprendimos que se puede generar una comunidad muy grande de bateristas y que poder juntarnos también nos hace bien para conocernos más”.

«Poder juntarnos nos hace bien», dijo Gastón Tartaglia. Gentileza.

Un homenaje colectivo a Charly García: cincuenta baterías

Esta edición rendirá tributo a Charly García, figura fundamental del rock nacional. “Lo elegimos porque es un referente y su música atraviesa generaciones. Creemos que va a permitir que muchos bateristas de distintas edades y estilos se sientan convocados”, explicó el músico.

El repertorio fue seleccionado junto a los estudiantes, después de escuchar una decena de canciones. “Fue difícil elegir, porque son todas buenísimas, pero lo hicimos en conjunto”, agregó.

Cuando varios tocan juntos se crea una sensación de comunidad. Foto gentileza.

Aunque es reconocido como pianista, cantante y compositor, Charly García siempre tuvo una conexión profunda con la batería y el ritmo. Desde sus inicios en Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros, fue un músico obsesivo del tempo y del sonido percusivo. En los ensayos solía sentarse en la batería para marcar el pulso exacto que buscaba o para probar ideas de arreglos rítmicos.

Durante su etapa solista, trabajó con algunos de los bateristas más influyentes del rock argentino -Oscar Moro, Willy Iturri y Fernando Samalea, entre otros-, a quienes exigía precisión pero también libertad para “tocar con alma”. Su música, aun cuando gira alrededor del piano, late desde la batería: desde el golpe seco de Demoliendo hoteles hasta los climas más suaves de Cerca de la revolución.

La meta de este año es reunir a más de 50 bateristas y sumar una banda en vivo, un salto de calidad respecto al encuentro anterior, que se realizó con pistas pregrabadas. “Ahora la canción se construye con la banda y los bateristas. Eso cambia todo”, señaló Tartaglia.

Ritmo compartido: cincuenta baterías por Charly García

Lo que empezó como una práctica de taller terminó por convertirse en un movimiento que crece año a año. “Muchos que no pudieron venir el año psado nos escribieron por redes y ya confirmaron su presencia. Esa respuesta nos empuja a seguir. Hay algo muy lindo en saber que no se trata solo de tocar, sino de sentir que formás parte de algo más grande”, destacó el organizador.

En los días previos al encuentro, Tartaglia comparte tutoriales y guías para que los participantes puedan practicar las canciones desde sus casas.

«La música rompe barreras de estilos», Gastón Tartaglia. Gentileza.

“La idea es que todos lleguen con el mismo material y que el día del evento todo fluya. No se trata de mostrar virtuosismo, sino de disfrutar la potencia del conjunto”, explicó.

Para muchos músicos jóvenes, el evento también se convierte en una primera experiencia de tocar en público. “Hay adolescentes que vienen con sus padres, otros que recién están aprendiendo, y todos terminan tocando juntos. Eso emociona: ver cómo la música rompe barreras de edad y de estilos”, añadió.

Para Tartaglia, la percusión tiene algo universal: “Todas las culturas la tienen. Es un lenguaje que hace que la gente se mueva, baile, lo sienta físico. Cuando varios tocan juntos se crea una sensación de comunidad, de pertenencia, algo tribal que nos recuerda que no estamos solos”.

Información útil para participar

El evento es autogestivo e independiente, con entrada libre y gratuita. Las inscripciones están abiertas a través del perfil de Instagram de Espacio Percusión, donde se comparten tutoriales con las canciones y un formulario de participación.

Quienes se sumen solo deben acercarse con su batería y elegir su lugar en el parque. “El espacio es libre, pueden colocarse donde quieran. Lo importante es ser parte del sonido colectivo”, explicó el organizador.