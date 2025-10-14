Feria del Libro de Cipolletti: anunciaron cuándo será y qué autores estarán presentes

La Feria del Libro de Cipolletti será del 7 de noviembre al 16. Foto: Archivo (Florencia Salto).

La ciudad de Cipolletti se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Feria del Libro, que este año celebra veinte años bajo el lema “Portales del tiempo”. La propuesta, que será del 7 al 16 de noviembre, promete ser una experiencia donde la lectura se convierte en una puerta abierta hacia otros mundos, épocas y realidades con una grilla llena de actividades y autores increíbles.

“Los libros tienen el poder único de romper las barreras del tiempo y el espacio”, expresaron desde la organización. “Al abrir uno de ellos, somos invitados a caminar por senderos de la historia, explorar civilizaciones antiguas, vivir aventuras emocionantes y, a veces, enfrentarnos a nuestros propios miedos y sueños”.

La feria contará con la participación de autores, editoriales, libreros, librerías, talleres y charlas que buscarán acercar la lectura a toda la comunidad. Cada stand, cada presentación, será, como lo definieron sus organizadores, “un nuevo portal que nos llevará a lugares insospechados”.

Además de las actividades literarias, el encuentro propone reflexionar sobre la lectura como práctica cultural y herramienta de inclusión. “Hablar de lectura es hablar de libros, de espacios y tiempos que faciliten el acto de leer”, señalaron.

“Sabemos que la Feria del Libro puede ser un buen lugar para leer, para que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos de toda la comunidad se constituyan como lectores”, explicaron. “Toda edad es la edad indicada para leer, y este encuentro busca justamente propiciar ese diálogo con la voz del texto y con el autor”.

Con veinte años de historia, la Feria del Libro de Cipolletti se consolida como un espacio de encuentro, imaginación y conocimiento. La programación durante nueve días combina literatura, música, teatro, cine y experiencias interactivas pensadas tanto para escuelas como para el público en general.

Entre las figuras destacadas, se presentarán autores como Daniel López Rosetti, Gabriela Exilart, Chelo Candia y Miguel Rep. Habrá charlas, talleres de historieta, diseño gráfico, narración oral, poesía, ciencia y mitología argentina, junto con la participación del Museo Carlos Ameghino, que ofrecerá una experiencia paleontológica para todas las edades.

La música también tendrá su lugar con presentaciones de la Escuela Municipal de Música, la Banda Municipal, y producciones como Casita Sessions y Radio Vieja. El Bar Cultural 1946 será escenario de jams de poesía y narraciones colectivas, mientras que en el escenario exterior se podrá disfrutar de espectáculos como el homenaje a Hayao Miyazaki, la clase de cocina en vivo del chef Iwao Komiyama y la danza “Maiko” dirigida por Celeste Lang.

Además, la feria incorporará espacios inclusivos, propuestas para la primera infancia, talleres en sistema Braille y actividades especialmente diseñadas para estudiantes de todos los niveles.

Grilla de autores destacados

Sábado 8 de noviembre

Federico Andahazi: presentación del libro Mares de Furia a las 19.30.

Domingo 9 de noviembre

Hernán Descalzo: presentación del libro La Fórmula del Amor, a las 18.00 en Visuales .

presentación del libro La Fórmula del Amor, a las en . Daniel López Rosetti: presentación del libro Recetas Para Vivir Mejor y Más Tiempo, a las 19.00 en el Teatro.

Lunes 10 de noviembre

Miguel Rep: taller en Globa 1, a las 17.00.

Jueves 13 de noviembre

Chelo Candia: presentación del libro Dos Mirones, a las 18.00 en Visuales.

Viernes 14 de noviembre

María Eugenia Borsani: presentación del libro Tres Pestes y Más. Escritura corpo-biográfica, a las 18.00 en Cine .

presentación del libro Tres Pestes y Más. Escritura corpo-biográfica, a las en . Aymara Rovera: presentación del libro 50 Mujeres del Cine Argentino, a las 19.00 en Visuales .

presentación del libro 50 Mujeres del Cine Argentino, a las en . Gabriela Exilart: presentación del libro El Secreto de Azucena, a las 20.00 en el Teatro.

Sábado 15 de noviembre