Cómo se preparan las librerías para la Feria del Libro en Neuquén

Detrás del mostrador están Estefanía Martínez y Vanesa Brown. Al costado, adelante, atrás, libros. Mala Palabra, como otras librerías de Neuquén, se prepara para la Feria del Libro.

“La Feria del Libro es un evento que esperamos todos los años”, dice Estefanía, “pasa mucha gente, nos permite hacernos conocidos con personas que quizás no frecuentan esta librería y además porque tenemos la posibilidad de hacer circular otros libros”.

En el stand que le asignaron no entran todos los libros que en Mala Palabra tienen. Por eso, la selección de libros que llevan es aguda. “Hacemos una doble curaduría”, explica Estefanía, “de qué material queremos exponer y cuál queremos mostrar como referencia de todo lo que tenemos en la librería”.

Mala Palabra llevará editoriales independientes, pero también de las más grandes, últimas novedades, títulos de otros autores que no son conocidos, o incluso libros de autores conocidos pero que publican en editoriales más chicas que no se conocen.

Ya se anunciaron los escritores que vendrán a la Feria. Se destacan: César González, Guillermo Barrantes, Magalí Tajes, Alejandro Wall, Selva Almada y Luciano Lamberti. También habrá escritores regionales.

Una de las claves para preparase para la Feria del Libro es hacer pedidos con anticipación de los autores que vienen. Parte del público aprovecha para que el autor o la autora le firme el libro, otros prefieren leer a quien hayan escuchado, otros comprarse lo que aún no leyeron. “Sí, llevamos libros de los autores que vienen, pero también otros que nos interesa que circulen. Por ejemplo, Alejandro Zambra, Camila Sosa Villada, Santiago Craig”, explica Estefanía.

“Tratamos de apostar a una literatura a la que le metemos un trabajo extra», dice y explica, «darlo a conocer, contar de qué se trata el libro, quién es la autora o el autor”.

“También vamos a llevar libros de feminismos, filosofía, poesía”, aporta Vanesa, “e infantiles con los que vamos a tener un sector dedicado a eso”.

“Y también usados”, cierra Estefanía, “para tener opciones de distintos precios”.

La poesía también dice presente en la Feria del Libro de Neuquén:

“Ojalá pudiera ser solo librero”, dice Mauricio Giulietti y se ríe. Por las mañanas es director de una escuela secundaria, por la tarde, despliega su deseo: es librero de Cosa Seria, una librería de poesía. Como otros, se prepara para la Feria del Libro en Neuquén.

“El año pasado vendimos un montón”, cuenta, “fue un encuentro poético muy lindo. Uno se encuentra con otros libreros de la región, de la Patagonia, es una hermosa experiencia. Y este año tenemos las mismas expectativas, es una posibilidad grande de mostrar lo que hacemos”.

Cosa Seria tiene una curaduría especial: tiene libros auto gestionados de todo el país. El 80% de su oferta son poesías, pero también tienen autores independientes, editoriales chicas, contenido federal de distintas provincias.

“Lo lindo de la feria es que nos encontramos con otros libreros”, dice Mauricio, “generamos contactos, y no es solo vender, sino también difundir los contenidos, regalar, que circule la palabra, la poesía. Es hermoso tejer puentes”.

Cosa Seria funciona en su casa, pero el mayor movimiento lo tienen en el mundo virtual. Desde su Instagram y ahora próximamente una web.

Este año decidieron compartir el stand con Tanta Ceniza Editora, otra editorial de Neuquén de poesía. Y además tienen a su cargo una actividad que se realizará en el Auditorio del Museo de Bellas Artes el sábado 14.

Cuál es la actividad de poesía que se hará en la Feria del Libro de Neuquén:

“Estamos con muchas expectativas para el sábado 14” dice Mauricio. Porque en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes habrá un panel: «Poesía en colores: poetas que escriben sobre los colores de Neuquén». Será a las 19 horas.

Y leerán: Silvia Mellado, Edith Galarza, Sonia Lucero, Cecilia Pérez, Leonardo Díaz, Elian del Mestre, Tamara Padrón, Facundo Podesta, Lorena Pacheco, Griselda Martínez.

Libros para todo el público en la Feria del Libro de Neuquén:

“Tenemos una expectativa alta”, empieza Santiago Rivas de Libracos, «decidimos llevar al stand una oferta variada en temáticas y en precios».

“Hay quienes buscan precios y otros buscan darse un gustito, comprarse un libro caro o una saga completa, hay de todo”. Tendrán libros para adultos y también para infancias. “Los niños a veces recorren primero con las escuelas y después van con sus padres y les piden algún libro que hayan visto”.

Si bien el público es variado hay dos libros que vienen teniendo mucho éxito de ventas. Ambos los llevarán. Uno es “La felicidad” de Gabriel Rolón y el otro es “Este dolor no es mío” de Mark Wolynn.

Santiago Rivas de Libracos. Foto: Cecilia Maletti

“De política este año no se vende como otros años”, analiza Santiago, “la discusión política hoy o pasa por otro lado o no la hay. Los lanzamientos de estos libros ya no son como antes que salía uno y se agotaba, salía otro y lo mismo. Ahora salen más libros de educación financiera o de Inteligencia Artificial”.

Según el diagnóstico de Santiago, hoy el público está volcado a leer más novelas. “La ficción es un refugio. Ya no hay ni ganas de ver las noticias, por eso, muchos se meten en sagas de libros para irse a otro mundo”.

Para los más pequeños también habrá opciones. “Nosotros apostamos a una lectura infantil, para que sean seres pensantes el día de mañana”. Libracos está a dos cuadras de donde funcionará la Feria del Libro. Por eso, del 10 al 15 de septiembre cerrará su local y se mudará con toda su oferta a la Feria del Libro.

Feria del Libro de Neuquén 2024: dónde será y cómo llegar

Esta XI edición de la Feria Internacional del Libro «Marcelo Martín Berbel» lleva como lema «Un legado de palabras, 120 años de historia». Se realizará en el Museo Nacional de Bellas Artes (en calle Mitre y Santa Cruz) y sus alrededores.

Para aquellas personas que vengan desde ciudades aledañas, podrán llegar a Neuquén a través de colectivos interurbanos, como los de la empresa KoKo y Pehuenche. En tanto para los que vengan desde provincias, entre las opciones están los colectivos de larga distancia o avión.

Para ir desde el aeropuerto hasta la zona del Parque Central, que es donde se hará la feria, hay algunas opciones. Entre ellas el Tren del Valle y taxis. También en inmediaciones de la estación aérea el colectivo urbano es otra posibilidad.