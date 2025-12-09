Cuáles son las 10 mejores películas de 2025, según la revista Time

La prestigiosa Revista “Time” reveló el listado de las mejores películas de este 2025, una selección que abarca distintos géneros y zonas geográficas que celebran la nueva ola francesa hasta el surrealismo hispanoargentino.

El director estadounidense Richard Linklater, de aclamados títulos como Antes del amanecer y Antes del atardecer, se consolidó como el favorito del año al colocar dos títulos en el top 3.

Las 10 mejore películas

1. Nouvelle Vague (Dir. Richard Linklater)

La revista calificó a la “nueva ola” como un vibrante tributo al arte y al poder del cine, narrando con «puro afecto» los orígenes del clásico francés Sin aliento.

Sinopsis

La película Nueva Ola Francesa, de Richard Linklater (2025), es una comedia en blanco y negro que, en modo de homenaje, narra el caótico proceso de creación de Sin aliento (À bout de souffle) de Jean-Luc Godard, explorando la rebelión juvenil y el caos creativo que dio origen al movimiento, que recrea el París de 1959.

Con un gran reparto, el film revive a las figuras icónicas de la época, como Jean-Luc Godard y Jean Seberg.

2. El oficial y el espía (Dir. Roman Polanski)

La última entrega del aclamado director es calificado como un relato «exquisitamente elaborado» del histórico Caso Dreyfus, con brillantes interpretaciones.

Sinopsis

El capitán Alfred Dreyfus, un joven oficial judío, es degradado por espiar para Alemania y condenado a cadena perpetua en la isla del Diablo, en la Guayana Francesa. Entre los testigos que hacen posible esta humillación se encuentra el coronel Georges Picquart, encargado de liderar la unidad de contrainteligencia que descubrió al espía.

Pero cuando Picquart se entera de que se siguen pasando secretos militares a los alemanes, se adentrará en un peligroso laberinto de mentiras y corrupción, poniendo en peligro su honor y su vida.

3. Blue Moon (Dir. Richard Linklater)

El film de Linklater es un «perceptivo retrato» del letrista Lorenz Hart, con una “fantástica” interpretación de Ethan Hawke, concentrado en una sola noche, con una trama «ingeniosa, imaginativa y con un susurro de melancolía».

Sinopsis

La noche del 31 de marzo de 1943, en el bar Sardi’s de Nueva York, el brillante, pero atormentado letrista Lorenz Hart se enfrenta a su soledad y deteriorada autoestima. Mientras su antiguo socio Richard Rodgers celebra el estreno de Oklahoma!, Hart lidia con el dolor de que lo hayan dejado atrás, atrapado entre el alcohol y los recuerdos. En ese oscuro escenario, se muestran las tensiones creativas, la fragilidad emocional y la lucha interna de un genio que dejó una huella imborrable en la historia del teatro musical.

4. Sentimental Value (Dir. Joachim Trier)

El film, que relata un atrapante drama familiar, subraya que el verdadero sustento es la persona que “siempre te apoya”, con una mirada a las complejidades de la vida familiar.

Sinopsis

Las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su padre ausente, un director de cine muy reconocido en el pasado que ha vuelto para ofrecer a Nora el papel principal de su próxima película. Aunque ella lo rechaza, Gustav decide seguir adelante y utilizar la casa familiar como escenario de su nuevo rodaje, lo que reaviva las tensiones entre ellos, especialmente tras la llegada de una joven actriz de Hollywood que acepta el papel en su lugar.

El vínculo entre las hermanas se convertirá en su mayor refugio frente a las heridas del pasado.

5. El día de Peter Hujar (Dir. Ira Sach)

Una película calificada como «silenciosamente radiante», basado en un dialogo real con el fotógrafo Peter Hujar, con anécdotas que hacen ver lo hermoso dentro de la cotidianidad.

Sinopsis

En 1974, el fotógrafo Peter Hujar mantiene una conversación con la escritora Linda Rosenkrantz, revelando el efervescente mundo artístico del centro de Nueva York. A través de anécdotas y reflexiones, Hujar explora su visión del arte, la bohemia neoyorquina y los desafíos de la vida creativa.

Sus palabras ofrecen una mirada íntima a su viaje personal y profesional, mostrando la lucha entre el reconocimiento y la autenticidad. Esta charla se convierte en un testimonio sobre el espíritu de una época y el camino introspectivo de un artista.

6. Roofman: Un ladrón diferente (Dir. Derek Cianfrance)

Una «agridulce comedia romántica» basada en la historia real de Jeffrey Manchester, con una actuación «magnífica» de Channing Tatum. El film aborda temas como la masculinidad frágil y como el objetivo de mantener a una familia se volvió «elusivo».

Sinopsis

Jeffrey Manchester es un ingenioso criminal que robó más de 60 restaurantes McDonald’s en EE. UU., accediendo de madrugada a través de agujeros que cortaba en los techos. Apodado “Roofman” por su peculiar modus operandi, Manchester fue finalmente arrestado, pero logró escapar de prisión.

Durante su fuga, se ocultó durante seis meses en una tienda de Toys R Us abandonada, donde construyó un refugio secreto sin levantar sospechas. Su doble vida, su astucia y el modo casi cinematográfico de sus crímenes lo convirtieron en una figura fascinante.

7. Pecadores (Dir. Ryan Coogler)

«Sangriento, seductor y estimulante«, son las palabras para describir la película situada en un Misisipí de 1932, con una actuación estelar de Michael B. Jordan.

Sinopsis

Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida.

8. Mente maestra (Dir. Kelly Reichardt)

Con la «escurridiza actuación» de Josh O’Connor, la «casi-comedia» relata la vida de un ladrón de arte torpe en los años 70.

Sinopsis

En 1970, en un tranquilo pueblo de Massachusetts, JB Mooney, un carpintero sin trabajo que decide cambiar su vida convirtiéndose en ladrón de arte. Junto a dos cómplices, ejecuta un gran robo a plena luz del día, llevándose cuatro valiosas pinturas de un museo local. Sin embargo, el golpe es solo el comienzo: conservar el botín y mantenerse libre resulta mucho más difícil de lo que imaginaba. Acorralado por la ley y sus propias decisiones, Mooney se ve obligado a vivir como un fugitivo, enfrentándose a las consecuencias de un crimen que lo marcará para siempre.

9. El Jockey (Dir. Luis Ortega)

La revista Time celebra al director Luis Ortega por el film surrealista y «juguetonamente erótico», el cual califica como un “experimento inventivo”.

Sinopsis

Abril y Remo son dos jockeys que corren para un mafioso al que llaman Sirena. En su peor momento, Remo, adicto a las drogas, mata a un caballo de Sirena. Ahora, Abril, embarazada de Remo, debe encontrarlo y esconderlo antes de que le hagan pagar.

10. Uno de esos días (Dir. Lawrence Lamont)

Una comedia “bulliciosas y alegre”, que habla sobre un problema común en Los Ángeles, pagar el alquiler. Se destaca como el tipo de película que «milagrosamente te hace sentir mejor con todo» gracias a su optimista reflexión social estadounidense.

Sinopsis

Dreux y Alyssa, mejores amigas y compañeras de piso, descubren que el novio de Alyssa se ha gastado el dinero del alquiler. Ambas se embarcan en una divertida carrera para evitar el desahucio y salvar su amistad.