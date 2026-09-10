Juan Minujín y Luisana Lopilato protagonizan una comedia romántica argentina ideal para ver en Netflix

Juan Minujín y Luisana Lopilato protagonizan una comedia romántica argentina ideal para ver en la semana.

Netflix tiene una comedia romántica argentina que puede convertirse en una buena opción para cortar la semana. Se trata de “Matrimillas”, la película protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujín que combina humor y romance a partir de una situación cotidiana: una pareja que atraviesa una crisis después de varios años de matrimonio.

Estrenada en 2022, la producción propone una historia sencilla y dinámica, con situaciones relacionadas con la convivencia y los problemas que pueden surgir dentro de una relación. El conflicto comienza a cambiar cuando los protagonistas descubren una particular aplicación que promete ayudarlos a mejorar su vínculo.

¿De qué trata “Matrimillas” en Netflix?

En “Matrimillas”, Luisana Lopilato y Juan Minujín interpretan a un matrimonio que lleva varios años de convivencia. Con el paso del tiempo, la relación entra en crisis y ambos quedan atrapados en una rutina que pone a prueba su vínculo.

Todo cambia cuando conocen a una pareja amiga que parece haber encontrado una fórmula para mantener una relación perfecta. A partir de ese encuentro, los protagonistas descubren una aplicación que propone una particular manera de mejorar la convivencia.

El sistema permite que cada integrante de la pareja consiga puntos cuando realiza determinadas acciones positivas por el otro. Los gestos de afecto, las atenciones y las distintas demostraciones de cariño comienzan así a convertirse en una especie de competencia.

Según el resumen oficial de Netflix: “Un matrimonio en crisis encuentra esperanza en una divertida app que recompensa las cosas buenas que hacen por el otro, hasta que la obsesión por ganar puntos se apodera de todo”.

Luisana Lopilato y Juan Minujín, al frente de la comedia

Uno de los principales atractivos de la producción es la dupla protagonista. Luisana Lopilato y Juan Minujín se ponen en la piel de una pareja que intenta recuperar la conexión después de varios años juntos.

La historia aprovecha la interacción entre ambos actores para construir diferentes situaciones humorísticas, mientras la aplicación comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en la vida de los personajes.

A medida que aumenta la competencia por conseguir puntos, aquello que inicialmente parecía una herramienta para mejorar la relación termina generando nuevas situaciones dentro del matrimonio.

La película fue dirigida por Sebastián De Caro y se estrenó en 2022.

Una comedia romántica sobre la convivencia

Uno de los elementos centrales de “Matrimillas” es su mirada sobre los problemas cotidianos de una pareja. La convivencia, las discusiones por cuestiones pequeñas, los intentos por recuperar la conexión y las demostraciones de afecto forman parte de una historia construida alrededor de situaciones reconocibles.

Con una duración de 1 hora y 41 minutos, la película presenta una trama sencilla que combina romance y humor sin exigir al espectador seguir una historia demasiado compleja.

Por su duración y su propuesta, “Matrimillas” aparece como una alternativa para quienes buscan una película argentina ligera para ver durante la semana, especialmente después de una jornada de trabajo o estudio.

La presencia de Lopilato y Minujín en los papeles principales completa una propuesta que apuesta por el humor, los conflictos de pareja y una particular aplicación como eje de la historia.

Tráiler oficial de Matrimillas en Netflix