De gira por Bariloche, Roca y Plottier: Clara Cantore, un camino hecho de canciones

Luego de una presentación a sala llena el sábado pasado, en Viedma, la cantante y autora cordobesa Clara Cantore se presentará este viernes, a las 21.30, en Biblioteca Sarmiento, de Bariloche; mañana sábado, a las 21.30, en Sala de Casa de la Cultura de Roca; y el domingo, a las 17.30, en Ksa Grillo, de Plottier.



De gira con El Tao de la Música, Cantore, que actualmente reside en España, tomó la ruta 23 a todo lo ancho de la Línea Sur para viajar el martes pasado, junto a Santiago Alonso, guitarrista y productor, hacia Bariloche desde donde atendió a Diario RÍO NEGRO



Cantore, que ya visitó varias veces la región andina, “son lugares que sistemáticamente me han recibido desde que comencé a agarrar la guitarra y viajar con mis canciones”, recuerda ella, llegó a Bariloche en un momento en que la tragedia de los incendios arrasó miles de hectáreas de bosque y acecha la ciudad desde hace varios días. “Es interesante caminar, caminar a las personas y a la gente que está por acá y pudiendo tener un termómetro un poco de cosas que en las redes no se alcanzan a percibir claramente. Ayer (martes) estuvimos tocando un evento que hacen los amigos de la Open Folk, un evento de beneficio, y se siente así como a la comunidad muy sensible, muy sensible y queriendo ayudar, queriendo tener manos. Y está caldeado el ánimo”.



Clara es una artista sensible y atenta a todo lo que sucede a su alrededor: “La música no es solo lo que pasa en el escenario, sino también es un medio de encuentro y de sincronización colectiva”, sostiene.

“Soy alguien que no camina esta tierra, no vive en esta tierra”, dice respecto de la ciudad que la recibe en estos días. “Entonces me resulta muy valioso poder hablar con amigos locales, la oportunidad también de estar un par de días antes (del show) y de encontrarme a hacer música con gente a la que admiro y a la que vengo caminando de la mano de otros amigos artistas. Y la posibilidad de ir escuchando y ir encontrando lugares donde se puede construir, que me parece que es algo bastante urgente”.



“Me parece muy sincrónico estar llegando en un momento en donde se está incendiando todo, pero también se están encendiendo conciencias que entienden que es necesario y urgente encontrarse a construir por otros caminos”, destaca Clara con su cadente y a la vez pronunciada tonada cordobesa. “Entonces, también siento que la música y el arte en ese sentido es algo que puede traccionar mucho más allá de lo que nos imaginamos”.

La Música del Vacío, último trabajo editado por Clara Cantore

P: ¿Qué tipo de gira es El Tao de la Música y que canciones pensaste para esta gira?

R: Para mí es un reencuentro con mi música y con mis canciones, principalmente. Creo que hay mucha gente que llega a mi música a través de los clásicos y de lo que ve a través de Instagram. Pero claro, soy alguien que anda este camino con sus canciones desde mucho antes que el algoritmo de Instagram le cayera simpática mi música (risas).

Por otra parte, a los conciertos de esta gira los abre Santi Alonso, que además de ser mi productor, quien está organizando la logística y la coordinación de toda la gira, ha sido el productor de Música por la Ciencia, el proyecto de Unir Música y Ciencia en que hemos estado trabajando desde el 2020. Él abre la noche con sus canciones, porque ambos ahora estamos trabajando con nuestra música, con nuestras canciones.

Entonces, Santi abre el concierto, luego yo canto y toco el bajo con canciones que van desde el repertorio de los discos anteriores que he hecho hasta canciones nuevas que he compuesto en este tiempo que están por ver la luz pronto.

Y luego hay una segunda parte del concierto donde empiezan a sonar los clásicos de la música popular, que un poco los uso de plataforma para navegar con los invitados locales, como lo hay espontáneamente. Y es un poco también el lugar donde invocar la sabiduría de todos los grandes artistas y compositores que ha dado esta tierra.

«Siento que el bajo es un instrumento que ha pasado siempre desapercibido», dice Clara Cantore, quien es guitarrista y que decidió acompañar su música en vivo con un bajo de cinco cuerdas.

P: Cuando decís un reencuentro con tu música, ¿por qué te reencontrás? ¿Hacia dónde te fuiste que tuviste que volver a encontrarte?

R: En el 2020 tuve una crisis muy potente, por una situación bastante similar a la que siento en este momento, que fue la de ver una mega catástrofe afuera y sentir que con la música sola no podía hacer nada. Entonces empecé a trabajar en este proyecto de Música por la Ciencia, que es un proyecto donde intentamos hacer una colaboración con los científicos, entendiendo que los científicos son grupos de personas que trabajan, sobre todo los científicos del Conicet y los científicos que eligen quedarse acá en Argentina, personas que realmente quieren poner su don al servicio de la comunidad. En esa época tenía una serie de contactos y redes con científicos que estaban trabajando al límite de lo que tenían para tratar de dar solución y sentí que poner a la música a trabajar en colaboración con ellos era el camino.



El hecho de tocar clásicos y música populares se convirtió en una prioridad porque ahí nos podíamos encontrar y un poco mis canciones quedaron relegadas, la música que había escrito hasta ese momento simplemente dejé de tocarla, dejé de tener interés genuino en tocarla.



Y también mi creatividad se puso a intentar construir estructuras que permitieran trabajar en colaboración entre música y ciencia, lo cual es bastante complejo porque no es un territorio que esté demasiado avanzado.

Entendí que para mí la música no es una carrera musical, sino que es un camino». Clara Cantore

P: ¿Y qué canciones elegiste para este reencuentro escénico?

R: Elegí canciones que cuentan un poco el recorrido que he estado haciendo. Siento que en el concierto la música habla por sí sola y lo que va contando es la evolución de un ser humano que está tratando de entender de qué se trata estar en este mundo. Hay canciones nuevas, canciones que he escrito en este último viaje, canciones que escribí hace muchos años y que de repente se resignifican.

P: ¿Esa música nueva se traducirá en disco? Sé que no sos muy amiga de la industria.

R: Creo que la industria no se ha querido de ser una amiga mía (risas). No tengo problemas.

P: No pensás tu música en términos de voy a sacar un disco, voy a salir de gira, sino que haces otro recorrido. Quiero decir, ¿estas canciones las vas a reunir en un trabajo antes conocido como disco?.

R: Es muy interesante el cambio que ha tenido la industria. La forma de comunicar la música, de transmitirla. El último disco de estudio que hice fue en 2016 que se llama Calma. Luego de eso empecé a hacer discos en vivo. En algún punto me gusta mucho que la gente que viene a escuchar el concierto, porque escuchó el disco, tenga una referencia real de qué es lo que va a sonar, más o menos.

Aunque siempre suceden cosas indescriptiblemente mágicas que solo suceden en el encuentro en vivo. Pero lo que decís de la industria es interesante, porque no es solamente la industria, sino la lógica con la que usamos las redes. Yo creo que hay cosas que van dándome los años de caminar esto, en donde hace mucho que entendí que para mí la música no es una carrera musical, sino que es un camino.

Y que es un camino que realmente, antes que nada, sobre todo lo que voy registrando, es un registro que yo dejo para mí misma, para mi propia evolución. Tanto en las redes como en los discos. Lo que pasa es que hacer un disco es una instancia muy interesante en la que tengo el plan de trabajar este 2025, porque tengo ganas de sentarme a vestir y a diseñar en un estudio mis canciones nuevas.

Estoy trabajando ahí con nuevas sonoridades, con música electrónica y con una serie de cosas. Un disco potente. Y no descarto que en algún momento la industria tenga ganas de sentarse a charlar conmigo y que podamos traccionar en colaboración (risas).

P: ¿Y cómo fue que decidiste acompañarte de un bajo?

R: Soy guitarrista antes que nada. La guitarra es mi primer instrumento y sigue siendo mi instrumento. Siento que sigue siendo mi instrumento de base en algún punto. Pero claro, el bajo me sedujo mucho. Me compré el bajo para empezar a hacer experimentos y de repente empezó a entrar en el formato en vivo, sobre todo. Y en el formato en vivo, acompañando la canción con un bajo, hay un mundo que para mí está muy por explorar todavía porque el bajo es un instrumento joven, que siempre se consiguió dentro de la banda, pero puede perfectamente funcionar en otros lugares y para eso hace falta salir de los dogmas de bajista. Y caminar el camino de cada uno.

Yo no me siento bajista, realmente. Soy alguien que, si tiene que acompañar la música como bajista, tiene que sentarse a estudiar. Y la verdad que uno de los planes que tengo para este año es sentarme a estudiar y aprender a tocar el bajo como bajista.

P: ¿Qué encontraste en el sonido del bajo que viste que te podía acompañar en tus canciones?

R: Siento que el bajo es un instrumento que ha pasado siempre desapercibido. El efecto de las personas que nunca han escuchado un bajo funcionar como instrumento solista es potente. Y por otro lado, en términos de la matemática del sonido, las notas graves tienen más armónicos.

O sea, tienen una serie de armónicos que son como notas que componen a la nota que uno está escuchando pero que no necesariamente las identificamos. Entonces, para mí el bajo es una búsqueda de simpleza y de entender que a lo mejor no se trata de estar haciendo cosas nuevas o buscando cosas nuevas, sino de quitar elementos y empezar a buscar dónde está lo esencial. Entonces, siento que el bajo es un poco producto de esa búsqueda.

P: ¿Cómo definirías tu música, tus canciones?

R: Mi música viene de todas las músicas que me nutren. No soy alguien que tenga particular apego a sus creaciones. Entiendo las canciones como cosas que nos atraviesan y que están ahí, que son mapas en donde sí, uno quizá los parió, pero luego tienen su propia lógica y luego vienen otras personas que las reinterpretan y quizá agarran el espíritu de la canción mejor de lo que lo agarré yo que soy la que la escribió. Y eso me parece fascinante.

P: Es un poco lo que te debe pasar a vos cuando agarrás canciones de otros porque también es parte de tu repertorio.

R: Completamente. Porque soy alguien que agarra muchas canciones de otros y realmente las hace propias. O sea, yo siento que cuando tomo una canción y la toco no estoy imitando a quien la hizo sino que estoy tratando de conectar con el espíritu de la canción que no necesariamente tiene que ver con la persona que la hizo. A veces sucede la magia de que la persona que la hizo no es tan importante pero no necesariamente. Y entonces también entiendo las canciones como eso. Uno las larga y luego las canciones toman su propia forma.