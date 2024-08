De la menopausia a la naturaleza: tres novedades literarias para este mes frío

Diario de una mudanza, de Inés Garland

“Empapada. Los muslos, los brazos, el pecho, el cuello, la cara, el nacimiento del pelo, la nuca. Terminaba pateando las sábanas, las frazadas, las medias. Después, aparecía el insomnio, las catástrofes inminentes en medio de la noche”.

Una mujer se despierta por las noches con mucho frío en los pies para, un rato más tarde, sentir un calor impúdico. Migrañas, cambios de humor, cólera, una lista de síntomas desordenados que no parecen responder a nada específico; el cuerpo se le vuelve desconocido. Los encuentros con los hombres y con otras mujeres parecen ahora signados por un desafío vital e inesperado, mudar la vieja piel. “Diario de una mudanza”, el nuevo libro de Inés Garland, publicado por Alfaguara, narra esa etapa de cambios en la vida de las mujeres atravesadas por mandatos atávicos.

Aparece una nueva manera de leer y se revela una trama de escrituras propias y ajenas que da cuenta de los prejuicios, pudores, silencios, cegueras históricas y batallas en busca del sentido necesario para atravesar ese desafío. Este es el diario de una mudanza que arrasa con la vieja identidad y propone una vida inesperada.



Inés Garland es escritora, traductora y coordinadora de talleres de narrativa. Sus obras para adultos, jóvenes y niños han sido traducidas a varios idiomas. Es autora de los libros de cuentos “La arquitectura del océano” y “Con la espada de mi boca”, y de las novelas “El rey de los centauros”, “Una reina perfecta” y “Una vida más verdadera”. Entre otros, tradujo a Tiffany Atkinson, Sharon Olds, Lydia Davis, Lorrie Moore, Mavis Gallant, Jamaica Kincaid, Julie Hayden y Bette Howland.

Colapso, de Flavia Broffoni

Bosques, selvas y humedales en llamas. Poblaciones perdidas bajo inundaciones imprevistas. La diversidad de flora y fauna de grandes zonas diezmada por los efectos irreversibles de la contaminación. Fortunas inconmensurables concentradas en las manos de unos pocos, en un mundo donde millones de personas pasan hambre. Infinidad de vidas perdidas a diario.

No se trata de escenas de una película catástrofe: son las imágenes reales que nos llegan de manera cotidiana, desde todos los rincones del planeta. De este planeta, que está colapsando. Enfrentamos las consecuencias de un cambio climático descontrolado y empezamos a vivir el agotamiento de los recursos naturales.

¿Qué nos espera en los años venideros? ¿Qué nos queda por hacer?. Con incertidumbre, pero a su vez con esperanza y una firme voluntad de actuar para generar una transformación, en este nuevo libro Flavia Broffoni, autora de “Extinción”, ambos editados por Sudamericana, examina las causas del desastre que nos acorrala, enumera las señales del apocalipsis que se nos viene encima, pero, por sobre todo, explora los caminos alternativos que se nos ofrece n para atravesar el umbral del nuevo mundo.



Broffoni es activista y politóloga. Fue oradora de TEDx Río de la Plata, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Córdoba. Cofundó diversas ONG.

El destino de una caja, de Víctor Malumián

Gris Tormenta entrega un nuevo título de su colección Editor. Se trata de “El destino de una caja”, un ensayo personal para entender cómo se distribuye un libro, del reconocido editor y distribuidor argentino (uno de los creadores de la FED) Víctor Malumián.



¿Cómo ha llegado este libro hasta mí? ¿Por qué algunos libros son tan difíciles de encontrar y otros siempre están disponibles? ¿Cómo es que el trabajo de quienes los distribuyen -uno de los últimos eslabones de la larga cadena librera- condiciona a todos los participantes del universo editorial? Víctor Malumián expone, a través de la memoria y la experiencia, la compleja red de circunstancias que definen el catálogo de las librerías, la supervivencia de las editoriales y el placer de los lectores.



“En algún punto medio de toda esta dinámica de la que participan editores, lectores y autores hay una cuestión simple y desapercibida pero fundamental, porque sin ella se derrumba todo, se cae la posibilidad de que el texto sea leído, se cae cada idea, cada autor, cada librero: si el libro no está disponible, si a causa de una distribución deficiente el libro no está al alcance de los lectores una vez que ha sido publicado, no se puede comprar y, por lo tanto, no se puede leer”, escribe por ejemplo Malumián.



“Mi país es delgadito. Los vecinos, casi todos colosos de millones de kilómetros cuadrados, nos llaman “el pasillo” o “la grasa del bistec” que es Argentina. Son más de cuatro mil trescientos kilómetros de norte a sur, de Arica a Puerto Williams, o del desierto al gélido fin del mundo. Piensen en cómo sería o cómo es llevar un libro desde un punto extremo al otro de este territorio: cuánto se tarda, cómo se viaja, cuánto cuesta, cuánta gente lo espera” plantea en el prólogo Andrea Palet. Otro libro esencial de esta hermosa colección.