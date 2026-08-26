Destino San Javier en Neuquén: una noche a pedido del público

¿Qué sucede con la vida de las personas cuando son alcanzadas por ciertas canciones, esas canciones capaces de tocar fibras sensibles y ser parte de esas vidas? ¿De qué forma lo son cuando eso que solo ciertas canciones pueden lograr? Ciertas canciones interpretadas por ciertos artistas, por supuesto. ¿Y qué sucede con esas canciones cuando son parte de la vida de las personas?



Para saberlo, Destino San Javier decidió ir a la fuente o, lo que es lo mismo, preguntarle al público en público. Así nació De Cerca, el nuevo espectáculo que el trío vocal presentará este jueves, a las 21, Casino Magic (Planas 4005, Neuquén). Entradas en venta por sistema a través de tuentrada.com y en físico en Flipper (Av. Argentina 179).



De Cerca es un segmento muy especial que tienen los espectáculos de Destino San Javier, donde el público toma la palabra para decir qué canción atravesó sus vidas, de qué modo y en qué circunstancias. A cambio, el trío interpreta la canción en cuestión, aunque no la hayan tocado nunca como alguna vez les pasó.



La particular historia de Destino San Javier hace que su cancionero esté atravesado por el del Trío San Javier: aquellos son los hijos de estos. Tras la muerte, en 2012, de Pedro Favini, el trío siguió dos años más hasta que Carlos Bazán decidió poner fin al conjunto que dio al cancionero popular piezas como “Será varón, será mujer”, “Quedate chiquilín”, “La Oma”, “Quince primaveras”, “A Monteros” y “Jesús, María cantará”, el himno del festival.



Los hijos de los miembros originales, Franco Favini, Nahuel Bazán y Bruno Ragone (y posteriormente Paolo Ragone el otro hijo de Pepe Ragone, quien reemplazó a Nahuel Bazán) continuaron interpretando las canciones del trío bajo el nombre Destino San Javier. Con el tiempo, incluyeron canciones propias.



“Es la primera vez que tenemos esta interacción con el público”, dice Paolo Ragone en diálogo con Diario RÍO NEGRO sobre De Cerca. “El público se manifiesta, habla e interactúa muchísimo en el show. Le preguntamos en qué momento de sus vidas pasaron las canciones nuestras o las canciones de nuestros padres. Y sin duda empieza a formarse un momento maravilloso. Es como una perla dentro del show en el cual la gente abre su corazón y empieza a contarnos qué pasaba por sus vida en el momento en que las canciones atravesaban cada una de esas circunstancias importantes de sus vidas. Sin duda, es maravilloso y genera que cada uno de los espectáculos sea diferente. Estamos disfrutando mucho de estos shows que nos dan esta posibilidad de estar en contacto con la gente de otra manera”.



El origen del segmento dentro del show en que los artistas dialogan con el público sobre las canciones surgió de los encuentros al final de los conciertos, en algún restaurante o en la calle misma, donde el público se les acercaba, donde les contaba anécdotas que habían vivido con las canciones.



“Dijimos ¿por qué no lo llevamos al escenario para que la gente sea realmente parte viva de lo que está pasando y así fue como una parte del show se lo dedicamos a esas canciones y las historias que hay detrás”, cuenta Ragone, quien aclara que para ellos es toda una sorpresa ese segmento “porque salen historias a veces que son tristes y otras que son realmente esperanzadoras. Y está muy bueno. A nosotros nos permite también entender un poco la realidad de lo que pasa con nuestras canciones. Porque nosotros sabíamos que nuestros viejos habían hecho una muy linda carrera y se habían forjado un buen lugar en la música popular. Pero no sabíamos cómo habían atravesado la vida de las personas sus canciones, qué había pasado. Entonces es muy importante para nosotros también saberlo”.



Destino San Javier arma un tracklist en el que sobresalen las canciones de Huracán de amor, su disco más reciente. “Después tenemos el segmento que es prácticamente a la carta porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, los músicos que tenemos son unos marcianos (risas). Dicen que sí, se adaptan y las sacan de la galera”.



“Nos pasó hace muy poco con una canción que no habíamos cantado nunca en vivo”, cuenta Ragone. “Vino una chica diciendo que había tenido 30 años de casada y que su marido había fallecido hacía poco. En ese tiempo, antes de que fallezca, había una canción que los unía mucho a ellos, sin saber que después iba a fallecer esta persona. Los acompañó en un momento juntos y después falleció, entonces quedó como muy latente esa canción. Encima la canción se llama ‘¿Dónde estarás?’ Entonces fue como muy fuerte para nosotros. Pidió por favor cantarla porque nos dijo si la pueden cantar yo siento que esta persona va para acá conmigo acompañándome. Nosotros nos miramos y salió. Y los músicos la tenían en la cabeza, no le pegaron al tono quizás, pero la resolvimos y lo seguimos para darle un momento”.



“Lo importante no era que salga perfecta, sino acompañar a esa persona en el sentimiento que le generaba esa canción”, remarca el hijo de Pepe Ragone uno de los miembros originales del Trío San Javier . “Quizás esa parte tan emotiva, importa que salga bien, sí, pero me parece que es más importante tocarla a que si sale bien o si tiene arreglos. Me parece que el valor ahí pasa por otro lado. Siempre decimos que nosotros somos un nexo, estamos en el medio entre una canción y el alma de la gente. Y realmente somos unos privilegiados de poder llegar al público a través de las canciones. Porque le estamos tocando una fibra que no la tocan otra cosa que no sea la música”.

Destino San Javier se presentará este jueves, a las 21, en Casino Magic de Neuquén. Las entradas, en venta a través de tuentrada.com y en Flipper.