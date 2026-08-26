Aniversario Campo Grande: El perfil industrial suma oportunidades

Campo Grande celebra hoy su 42° aniversario consolidándose como un actor estratégico y el municipio rionegrino que abrió las puertas al desarrollo de Vaca Muerta a través de la explotación no convencional. La actividad, localizada al norte de la ruta 151, genera actualmente entre el 34% y el 35% del petróleo de la provincia de Río Negro.

Bajo la gestión del intendente Daniel Hernández, Campo Grande experimenta una transformación profunda centrada en la diversificación económica, la atracción de inversiones y el cuidado del empleo local. También vale destacar que gracias al apoyo del gobierno provincial, el municipio logró equiparar sus condiciones de competencia con Neuquén al ingresar a las zonas productivas con importantes beneficios fiscales impositivos para sus parques industriales.

Daniel Hernández, intendente.



Uno de los pilares de este crecimiento es el Parque Industrial municipal, donde se modificó la ordenanza de venta de tierras y se concretó la comercialización de 40 de las 100 hectáreas disponibles. En este espacio ya operan firmas clave como Facility Energy, dedicada a la generación de productos basados en el residuo del gas, y Prosil, una arenera que avanza en el montaje de su planta de tratamiento de arenas.

Al mismo tiempo, avanza un plan director de electricidad para dotar al predio con 2500 kilovatios de potencia, complementado con obras de cordón cuneta, alumbrado público y la creación de un consorcio. De forma paralela, el municipio otorgó la prehabilitación al primer parque industrial privado de la región, un proyecto sustentable de más de 90 hectáreas ubicado en el kilómetro 42 de la ruta 151 que operará con paneles solares y donde la firma Milisic ya ejecuta la construcción de un acueducto.



El gran desafío de la administración radica en lograr un equilibrio sólido entre el avance hidrocarburífero y la protección de las 4000 hectáreas productivas locales. Para ello, se diseñó un programa socioambiental con asesoramiento técnico destinado a preservar las condiciones naturales del suelo, los regadíos y la permeabilidad de la tierra frente a la radicación de empresas.

Con una población actual que ronda los 11.000 habitantes distribuidos en cuatro pueblos y la zona urbana, “nuestra administración maneja los recursos con responsabilidad”, dice el intendente a “Río Negro”. A pesar de que los ingresos por regalías petroleras promedian los 250 millones de pesos anuales frente a los elevados costos de la obra pública, “mantenemos un presupuesto equilibrado y libre de déficit, destinando entre el 65% y el 70% de la coparticipación al pago de salarios del personal”, agrega.

El sentido de pertenencia de la comunidad impulsa una planificación a largo plazo orientada a que los jóvenes y vecinos puedan trabajar cerca de sus hogares, sin necesidad de trasladarse a localidades vecinas

Inversión y servicios: transformación urbana



El desarrollo de la infraestructura urbana de Campo Grande se ejecuta a través de una combinación de aportes provinciales y un fuerte plan de inversión con fondos propios. Entre los logros recientes en materia de servicios esenciales se destacan las obras de saneamiento ejecutadas en San Isidro y El Labrador, las cuales permitieron que el municipio alcance el 100% de cobertura en la red de cloacas.



Asimismo, mediante la renovación de los contratos petroleros, el gobierno local invirtió 100 millones de pesos en la inauguración de un nuevo centro comunitario en El Labrador y construyó una sala velatoria en San Isidro. En términos de modernización urbana y seguridad vial, el casco viejo de Sargento Vidal y San Isidro, junto con las ciclovías, plazas y los diferentes espacios públicos de la comuna, cuentan con la totalidad de su alumbrado reconvertido a tecnología led. Los espacios recreativos también fueron jerarquizados mediante la compra e instalación de nuevos juegos infantiles.

Por otra parte, la gestión actual concretó una histórica capitalización en maquinaria vial y automotriz antes del último temporal, lo que optimizó la prestación de servicios urbanos y eliminó la necesidad de realizar costosos alquileres de equipos en el mercado privado. Esta nueva flota incluye una motoniveladora, una retroexcavadora, un camión recolector de residuos, una minipala y un sistema porta volquetes equipado con 18 unidades fijas. El municipio también adquirió un colectivo propio destinado al traslado de delegaciones deportivas y a los viajes institucionales de los colegios de la zona.



Finalmente, la intendencia sostiene un fuerte compromiso con las instituciones locales mediante la donación del predio para los Bomberos Voluntarios, la cesión de terrenos para una fundación de asistencia a niños con discapacidad, y la creación de un fondo solidario escolar que provee equipamiento técnico y garantiza el transporte y los comedores escolares.

Capacitación e inclusión: empleo local, una prioridad



El municipio lleva adelante una política activa de formación laboral y asistencia social orientada a mejorar la empleabilidad de sus habitantes y promover la equidad de género. En el ámbito productivo, el municipio recuperó un antiguo galpón de empaque y cámara frigorífica cedido por los productores locales para transformarlo en un centro de capacitación.

Mediante un convenio estratégico con la empresa World Service, se dictan talleres cuatrimestrales de soldadura y amolado de primer nivel. Estos cursos registran una alta demanda que supera los 70 inscriptos, por lo que el acceso se define mediante un sorteo público que garantiza un esquema paritario del 50% de hombres y 50% de mujeres. Para asegurar la asistencia, la comuna no solo provee los insumos y maquinarias, sino que también garantiza el traslado gratuito de los estudiantes seleccionados.

Entrega de certificados de capacitaciones anteriores.



La oferta formativa se complementa con cursos de manejo defensivo orientados al uso de vehículos de transporte pesado y minivans, dictados exclusivamente para mujeres con el uso de la flota automotor municipal. Asimismo, se dictan formaciones en operación de maquinaria vial y se planifica el lanzamiento de una diplomatura de cinco meses en cuidado de adultos mayores en conjunto con la Universidad Patagonia.

El desarrollo juvenil se resguarda además desde la educación formal mediante un requisito obligatorio en los contratos de venta del Parque Industrial, el cual exige a las empresas radicadas ofrecer pasantías y prácticas profesionalizantes a los alumnos de la escuela técnica local, evitando que deban trasladarse a Centenario o San Patricio del Chañar.

En materia de género y contención, la localidad dispone de una asesoría legal gratuita que atiende semanalmente para confeccionar estadísticas sobre violencia de género y económica. Como respuesta habitacional y de promoción social, funciona la Casa de la Mujer, un espacio que actúa como refugio temporal y centro de talleres comunitarios.