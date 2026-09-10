Drama, farsa pícara y el desconcierto del absurdo: “Trilogía del Vértigo”, en El Zaguán de Plottier

Hay apuestas teatrales que nacen para sacudir la modorra de la cartelera y el Grupo de Teatro “4 Locos” promete exactamente eso. El reconocido elenco, integrado por Luis Terroni, Virginia Dell’Oro, Daniel Henríquez y Yadira Villar, propone una versión de la Trilogía del Vértigo (tres miradas al abismo)”, una propuesta conceptual y desafiante que reúne tres piezas fundamentales de la dramaturgia en una sola experiencia escénica.



Bajo la rigurosa mirada del maestro Darío Altomaro en la dirección general, secundado por la precisión de Alicia Tugnarelli en la codirección, el espectáculo propone un viaje sin escalas por las emociones humanas más extremas a través de tres lenguajes radicalmente opuestos: el drama desgarrador, la farsa pícara y el desconcierto del absurdo.



El hilo conductor de esta trilogía no es otro que el borde del precipicio: la caída al abismo de la pérdida en “Cenizas” (de Florencia Berruti); el abismo de la codicia y la mentira en la tradicional “Fablilla del secreto bien guardado”; y la eterna espera al borde de la cordura en “En el andén” (de Ernesto Frers).



En cartelera desde agosto, la obra puede verse este sábado, a las 21, en Teatro El Zaguán (San Martín 239, Plottier). Entrada general $30000, anticipadas $25000 al WhatsApp 299 4600 451

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Darío Altomaro, se refirió al proceso creativo de la pieza.

P: ¿Cómo llegaste a la “Trilogía del Vértigo”?

R: La gente del teatro llega a plantear una puesta en escena, a través de lo único que nos sirve, que es la pasión. Pero no sólo la pasión nuestra: la pasión de los actores, la pasión de los autores, de los directores, los técnicos, entre otros, que hacen posible que una puesta en escena se desarrolle en un escenario, sino también la pasión inconmensurablemente amorosa del público.

“Hacer teatro es muy difícil porque nadie vive de esto, ni nadie recibe dinero por hacer teatro. Entonces, es más que nada pasión y ganas de incursionar en lo que ofrece un género como el teatral”. Darío Altomaro

P: ¿Qué podés contarme sobre la puesta en escena?

R: Es una puesta muy despojada, con muy pocos elementos para que se profundice fundamentalmente en el trabajo actoral. La actuación, para mí, es una de las cosas fundamentales en el hecho teatral. Para mí las escenografías grandilocuentes y con grandes contrastes y con cosas así, ya no me seducen. Me interesa mucho más trabajar sobre, sobre el trabajo del actor, sobre la creación que hace el actor de una determinada situación dramática. La iluminación, por supuesto, es acorde a lo que también trabaja como un elemento escenográfico, y además entra en función dramática. Tanto la iluminación como el sonido y la música que le ponemos en muy pocos casos realmente, en situaciones muy concretas y donde realmente realcen el momento dramático que se está observando y que se está viviendo.

P: ¿Cómo fue el trabajo para esta puesta?

R: Ha sido un trabajo serio, muy arduo, un trabajo, con mucha predisposición de parte del elenco. Es muy bueno trabajar con personas que se comprometen con lo que se están haciendo y con un trabajo concreto de estas características. Además, comprometerse a hacer este tipo de trabajos para gente del interior haciendo teatro es muy difícil porque nadie vive de esto, ni nadie recibe dinero por hacer teatro. Entonces, es más que nada pasión y ganas de incursionar en lo que ofrece un género como el teatral.

Entonces, es mucho más importante porque la entrega necesita que las personas que participan dejen de lado un montón de cosas, se encuentren con todo, con toda la problemática particular de cada uno. Y cuesta muchísimo realmente hacer teatro en el interior en ese aspecto. Cuando encontrás un elenco que, a pesar de todo eso, cumple, trabaja a nivel profesional, no tenés que andar atrás de ellos explicando cosas nimias. Me parece maravilloso realmente y me llena de orgullo, me genera un gran respeto por el trabajo del grupo.