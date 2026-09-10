María Sol, hermana de Lionel Messi, amplía su perfil profesional y desembarca en la industria audiovisual

María Sol Messi dio un nuevo paso en su carrera profesional y amplió su participación en el mundo del entretenimiento. La empresaria se incorporó a 525 Rosario como directora sénior de Estrategia de Marca y Creatividad, un puesto desde el que tendrá injerencia tanto en la identidad comercial de la compañía como en el desarrollo de sus proyectos audiovisuales.

Su función va más allá de la supervisión creativa. María Sol también integra el denominado Comité de Luz Verde, un equipo encargado de evaluar, aprobar y asignar recursos a las producciones que la empresa busca desarrollar para plataformas de streaming y mercados internacionales.

Un nuevo paso en el proyecto de entretenimiento para la hermana de Messi

La incorporación de María Sol Messi se enmarca en una estrategia de diversificación que busca consolidar un ecosistema vinculado al entretenimiento y la comunicación alrededor de la marca Messi.

Desde su nuevo cargo, la empresaria combina su experiencia en branding, moda y gestión de emprendimientos con las necesidades de una industria audiovisual cada vez más orientada a las plataformas digitales y los mercados internacionales.

Su trayectoria profesional incluye su paso por The Messi Store, donde lideró la estrategia de branding junto a Virginia Hilfiger, y por Stars Connections, donde se desempeñó como directora creativa.

Además, desarrolló su propio emprendimiento, Bikinis Río, una firma nacida en Rosario que posteriormente sumó locales en Buenos Aires y alcanzó proyección nacional con el respaldo público de Antonela Roccuzzo.

De la moda a la producción audiovisual

Con un perfil reservado y una trayectoria vinculada principalmente al mundo empresarial y de la moda, María Sol Messi comienza ahora una nueva etapa profesional dentro de la industria audiovisual.

Su trabajo en 525 Rosario abarca distintos aspectos de la compañía: desde la construcción de la identidad visual de iniciativas corporativas hasta la evaluación y selección de contenidos que podrían llegar a las pantallas.

De esta manera, su nuevo rol reúne tres áreas en las que ya había desarrollado experiencia: diseño, estrategia y gestión empresarial, ahora aplicadas al desarrollo de producciones audiovisuales con alcance internacional.