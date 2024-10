«El Ángel Exterminador», un film de 1962 llega a a la UNCo para repensar la realidad

«El Ángel Exterminador», filmada por el director Luis Buñuel de 1962 llega a la región para recordar una de las 1.000 mejores películas de esa época. Una historia que trasladada a tiempos modernos refleja fielmente los instintos salvajes y los secretos inconfesables que guardan las clases adineradas y todas sus miserias.

La película se proyectará el próximo viernes, a las 20, en el Aula Magna «Salvador Allende» de la sede central de la Universidad Nacional del Comahue, ubicada en Buenos Aires 1.400. La entrada es gratuita. No por nada que es parte de las actividades que realiza la casa de altos estudios en «defensa de la educación pública». Solo tendrás que verla para entender todo.

La historia comienza con una suculenta y señorial cena en la lujosa mansión de Edmundo y Lucía, luego de una noche de ópera. Eran 18 los invitados a la velada. Sin saber por qué los «sirvientes» de la casona comienzan a retirarse minutos antes de que los comensales lleguen al lugar. Solo que da el mayordomo.

Los invitados llegan, disfrutan de la velada, pero inexplicablemente comienzan a subir y bajar las escaleras de la mansión. Estaba previsto que una dama tocara una serenata en piano, pero a medio concierto dice estar cansada y se retira a descansar. Los visitantes manifiestan que ya es hora de regresar a sus casas, pero por alguna razón inexplicable no lo hace. Comienzan a ocupar sillas. sillones y sobre los pisos del salón principal.

Todo se desencadena a partir de allí y se prolonga por varios días. No se sabe por qué no pueden o no quieren salir de allí. Al prolongarse la situación por largo tiempo, la cortesía en el trato deja paso al más primitivo y brutal instinto de supervivencia. «Una parábola sobre la descomposición de una clase social encerrada en sí misma».

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cannes en 1962 y tuvo su primer función en México el 1 de octubre de 1964. Fue protagonizada pro Silvia Pinal, Enrique Rambal, Claudio Brook y José Baveira, entre tantos otros actores y actrices reconocidos.

Una perlita del cine

El rodaje de la película duró dos meses, del 29 de enero al 9 de marzo de 1962. Cuentan las páginas dedicadas a resguardar los tesoros del cine, que durante el viaje que realizó al actriz estadounidense Marilyn Monroe a México, visitó el set de grabación en donde se filmaba «El Ángel Exterminador». Allí conoció a Luis Buñuel, al fotógrafo Gabriel Figueroa y a los miembros del elenco, con quienes se tomó fotografías.