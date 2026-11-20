Hay algo que el cine de terror sabe hacer mejor que ningún otro género: sobrevivir. Sobrevive a los monstruos deformes, a las casas embrujadas, a los zombies podridos, a las invasiones alienígenas, a los asesinos seriales, y, sí, también, a los presupuestos flacos y hasta a las gestiones zigzagueantes de quienes deberían fomentarlo. En la Argentina, además, el cine de terror sobrevive a la intemperie. Y lo hace con una comunidad de realizadores que filma con lo que tiene, que se infla de prepotencia de trabajo y que, muchas veces, convierte a esa falta de recursos en una marca de identidad.

Rojo Sangre, un festival que va por la edición 28°

Por eso, el comienzo de una nueva edición del Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), el festival de cine fantástico, de terror y bizarro más antiguo de Latinoamérica, vuelve a poner en primer plano ese universo. Acá, la programación funciona como una cartografía pop y honesta de un género que, por un lado, atraviesa un momento de expansión internacional, pero que, en nuestro país, convive con una industria cinematográfica cada vez más anémica.

“El terror es indestructible”, dice Pablo Sapere, programador del festival. Y, claro, la sentencia no se escupe únicamente como un postulado cinéfilo: también tiene un fundamento económico. A escala mundial, explica, el horror sigue siendo uno de los géneros más rentables en relación con sus costos de producción y sus ingresos. De hecho, películas relativamente económicas pueden convertirse en fenómenos de taquilla. ¿Un ejemplo? La norteamericana Obsession, pequeño gran hit del mercado global.

El equipo organizador del Buenos Aires Rojo Sangre reúne cada año a realizadores y espectadores del cine de terror y fantástico.

Pero el panorama argentino tiene sus propios fantasmas. Sapere habla de una “tormenta perfecta”: el retiro del apoyo del INCAA a festivales como el BARS desde 2024 y la imposibilidad de continuar en el Multiplex Belgrano obligaron a la organización a replantear su funcionamiento. No obstante, la respuesta fue avanzar y no replegarse: se aliaron con diversas productoras comerciales y sumaron al Atlas Caballito como sede medular.

Asimismo, la programación (desde ayer hasta el 29 de noviembre) cruza novedades internacionales, rarezas y producciones independientes. Allí están: la frescura de Victorian Psycho, el horror queer de No Rest for the Wicked, la carta de amor al cine clásico chupasangre Los Vampires y la visceral The Hoarder, además de un Panorama Bizarro que incluye propuestas como Ostium o la sección Invasión Japón con los films Kaiju Heaven y GLADIO: Monster Battles in the Alternate Dimension. También habrá actividades gratuitas, presentaciones de libros y diversas charlas como la de la directora del Festival de Sitges a propósito del rol de la mujer en el cine de terror.

El festival les da pantalla a realizadores independientes que trabajan con el terror y lo fantástico.

Sin embargo, el corazón de la discusión está en la producción argentina. Sergio Vera, productor ejecutivo del BARS, observa que el crecimiento del género durante la última década se traduce en una cantidad cada vez mayor de realizadores y cortometrajes. Para él, la competencia de cortos se erige como un semillero de talentos. “Hay miles de personas deseosas de contar historias”, resume Vera.

Así las cosas, la periodista Lucía Costa Saure, jurado de la Competencia de Largometrajes Argentinos, describe esa contradicción con claridad. Ve un cine golpeado por la situación general de la industria, pero también un movimiento que está encontrando una identidad propia. Claro, en los últimos años aparecieron películas como La Virgen de la Tosquera (que representará al país en la preselección de los Oscar), Godzilla en Santa Fe, La Frecuencia Kirlian y Los Ojos del Abismo, entre otras obras que comparten una voluntad de mirar hacia adentro y contar historias desde una sensibilidad local. “Tenemos la suerte que el cine de terror históricamente es de guerrilla”, comenta Costa Saure.

De las criaturas a las amenazas que apenas se intuyen, el género encuentra distintas maneras de inquietar al espectador.

“Cuanto más se vea, cuanto más se difunda, más personas van a poder conocer la calidad de artistas que tenemos”, sostiene Vera. Quizás ahí esté la clave del fenómeno del cine de terror. Un género que no necesita pedir permiso para existir: se filma en una casa, en un galpón, en un pueblo o en un departamento prestado. Y en ese sentido, el BARS, cuna de historias, fábulas y hechizos, funciona como un artefacto cultural mucho más grande que una vidriera de películas. Es un punto de encuentro para una comunidad que crece, se reconoce y se organiza.

Un mapa federal de monstruos

Si el cine argentino tiene una deuda histórica con su federalización, el terror está encontrando una manera bastante particular de empezar a saldarla: mientras buena parte de la industria se concentra en Buenos Aires, el mapa del horror nacional muestra una actividad que extiende sus tentáculos por distintas regiones y que empieza a construir sus propios circuitos.

La sangre falsa y el maquillaje de efectos especiales son parte del oficio detrás de las películas de terror.

En ese sentido, una de las experiencias más interesantes es la muestra federal de cortometrajes de terror que emplaza el BARS en su programación. Se trata de una iniciativa que reúne a cinco festivales de distintas zonas del país y de la que Elian Aguilar, miembro del comité organizador del Buenos Aires Rojo Sangre, fue uno de sus impulsores. Nacida del encuentro entre distintos festivales, la muestra reúne trabajos seleccionados por Oberá Nocturna, Terror Córdoba, Terror en el Valle, Nieve Roja y Merlo Sangriento. Una red que conecta Misiones, Córdoba, Catamarca, el sur del país y San Luis, y que propone una circulación de películas construida desde los propios territorios. “Básicamente estamos agarrando todas las zonas del país”, explica Aguilar.

Entretanto, en el menú de la competencia nacional, una de las más prestigiosas del certamen, aparecen títulos como la esperada Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, de Cristian Ponce, cuyas primeras funciones agotaron localidades antes del comienzo del festival y obligaron a sumar una tercera. También están Movie Dreams, de Horacio Maldonado y Axel Maldonado, y 11, una coproducción con España y Andorra.

Still Standing, Still Stuffed es una comedia híbrida eslovaca de 2026 dirigida por Andrej Kolenčík y Juraj Šlauka.

Y todo este movimiento tiene una razón de fondo. El cine de terror argentino no se produce solamente en los grandes centros urbanos ni depende exclusivamente de los nombres que consiguen llegar a las salas comerciales. En estas pampas hay realizadores que filman en sus provincias, con equipos pequeños y recursos limitados, y que encuentran en las ventanas de los festivales una oportunidad para mostrar sus trabajos, intercambiar experiencias y conocer a otros cineastas que enfrentan problemas similares.

Por eso, para el BARS y para el género de terror, la circulación federal no es un detalle decorativo ni una cuestión de representación simbólica. Es una necesidad concreta que permite que los realizadores conozcan otros públicos, que las películas no queden encerradas en sus terruños y que los festivales, por caso, se conviertan en plataformas de intercambio.

El mapa federal del horror todavía está en construcción, pero sus protagonistas no esperan que alguien llegue desde Buenos Aires ni de Hollywood para decirles qué historias vale la pena contar. Porque el monstruo no siempre tiene que salir de una mansión gótica de Europa del Este, ni de una ciudad anónima en la ruralidad yankee, ni tampoco de la fantasmagórica San Telmo ni del conurbano alienígena. Esos monstruos, bichos y demonios también pueden aparecer en un monte, en una ruta provincial, en un pueblo perdido o en una montaña helada.

Una comedia de horror totalmente irrespetuosa

La nueva película de Matías Lojo y Pablo Marini, dos de las firmas más corrosivas del cine independiente nacional y el dúo de genios más subestimados de la comedia nacional, llega al Buenos Aires Rojo Sangre después de un rodaje relámpago. Por acá se anida una comedia de terror que homenajea al género argentino, recupera algunos personajes memorables (y otros no tanto) y hasta se permite jugar con los límites del copyright, un riesgo que nadie está dispuesto a correr.

A la sazón, Dos Locos en la Mansión del Terror llega al Buenos Aires Rojo Sangre como una nueva aventura del universo de Fomento Producciones (capocómicos interneteros y herederos del humor de Carlos Galettini, Los Extermineitors, Los Bañeros y Brigada Cola), manejando una premisa que combina homenaje, referencias cinéfilas y una saludable vocación por el disparate. Eso sí: la historia tiene una genealogía propia. Es la continuación de Agarren la Pala, que a su vez venía de Dos Locos en Mar del Plata. Tres películas conectadas por personajes y situaciones que fueron encontrando su identidad en el camino.

“Queríamos hacer algo rápido, no tardar seis años en hacer la película”, cuenta Lojo. Y la frase funciona casi como una declaración de principios de un sector del cine argentino que muchas veces necesita velocidad, ingenio y capacidad de adaptación para concretar sus proyectos. ¿Por qué? Básicamente, porque en un panorama donde conseguir financiamiento y sostener una producción independiente es cada vez más difícil, hacer una película en siete jornadas y estrenarla en el mismo año también constituye una forma de resistencia.

Las funciones reúnen a un público que elige vivir el sobresalto en la sala.

Según sus realizadores, el film es una suerte de tributo al cine de terror, pero en clave chistosa. La referencia de partida fue Scary Movie, aquella saga que convirtió los códigos del género en material de parodia. Aquí, la mansión funciona como escenario de una historia clásica de supervivencia: los protagonistas deben atravesar una noche de terror. Pero alrededor de esa estructura aparecen guiños a películas, realizadores y figuras que construyeron la historia del cine de género argentino de las últimas dos décadas.

“A la peli medio que no le importa nada”, dice Marini, con una descripción que parece resumir bastante bien su espíritu. El cineasta explica que la película aprovecha el auge del género y la recuperación de sus clásicos para convertirlos en parte del relato. No obstante, avisa Marini, que es su película “más adulta” y deja en claro esta advertencia para quienes conocen los códigos bizarrísticos de Agarren la Pala, Dos Locos en Mar del Plata y Masacre Marcial IVX, sus obras previas.

De cualquier manera, “la película más seria de Fomento Producciones” se constituye como una contradicción que probablemente diga más que cualquier sinopsis de la película. “Queremos que todo el mundo se divierta y que se mueran de risa, que para eso la hacemos”, cierra Lojo. El film se proyectará en el Buenos Aires Rojo Sangre el viernes 27 de noviembre a las 20:40 y el domingo 29 de noviembre a las 19:30.