El Municipio reglamentó la selección de hasta cuatro jefes de playa en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

La Municipalidad de Viedma reglamentó el procedimiento para seleccionar a quienes podrán desempeñarse como jefes de playa en el servicio de guardavidas. La medida establece las condiciones para cubrir hasta cuatro funciones de Encargado de Servicio – Jefe de Playa, de acuerdo con las necesidades operativas de la temporada.

La disposición quedó establecida mediante el Decreto N.º 999/2026. La reglamentación se enmarca en la Ordenanza N.º 9263, que regula la actividad de los trabajadores guardavidas en la ciudad.

Entre los requisitos para postularse, los interesados deberán acreditar un mínimo de tres temporadas trabajadas como guardavidas y no registrar sanciones disciplinarias durante los últimos dos años. También tendrán que presentar un proyecto de trabajo dentro del plazo y bajo las condiciones que establezca la convocatoria municipal.

Qué deberán presentar los postulantes

El procedimiento establece que los trabajadores deberán entregar una nota de postulación dirigida a la autoridad competente, antecedentes laborales y documentación que permita acreditar su experiencia y antigüedad. También deberán presentar una constancia de no registrar sanciones disciplinarias, que será verificada por la dependencia municipal correspondiente.

Uno de los puntos centrales será el proyecto de trabajo, que deberá ser de elaboración individual y tener un carácter propositivo y operativo, vinculado con las funciones propias de un jefe de playa y las necesidades del servicio.

La propuesta tendrá que incluir un diagnóstico general sobre la prestación del servicio de guardavidas y las particularidades de la zona o balneario donde se desempeñará. Además, deberá contemplar criterios para distribuir y coordinar al personal, organizar las tareas durante la jornada y articular el trabajo entre los distintos puestos y sectores.

También se deberán describir los procedimientos de comunicación y actuación ante emergencias, rescates, evacuaciones o pedidos de asistencia. El proyecto tendrá que incluir propuestas para el control y uso adecuado de los elementos y la infraestructura, mecanismos de coordinación con otras áreas municipales y medidas destinadas a mejorar la prevención, la seguridad y la calidad del servicio.

Cómo será la evaluación

Las postulaciones serán analizadas por una comisión evaluadora integrada por dos representantes de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, un representante gremial, un guardavidas no agremiado y un representante de la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos.

La comisión deberá elaborar un informe con los resultados y elevarlo a la Jefatura de Gabinete y Gobierno para que se considere la eventual designación de hasta cuatro encargados de servicio.

Entre los criterios de evaluación figuran el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ordenanza, los antecedentes laborales, la experiencia acreditada, la antigüedad, la idoneidad para el cargo y la pertinencia, viabilidad y claridad del proyecto presentado. También se tendrán en cuenta las necesidades operativas del servicio.

La autoridad competente podrá convocar a los postulantes a una entrevista personal para ampliar o fundamentar aspectos de sus propuestas.

La reglamentación aclara que participar del procedimiento y presentar un proyecto no garantiza la designación. La decisión final corresponderá al Poder Ejecutivo Municipal, de acuerdo con las facultades previstas en la Ordenanza N.º 9263 y las necesidades del servicio.

Por último, el decreto faculta a la autoridad competente a establecer mediante otro acto administrativo el período de convocatoria, los plazos de presentación, la modalidad y el lugar donde se realizará el procedimiento.