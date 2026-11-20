Las máquinas de la BUE se usarán en toda la provincia, en Neuquén la licitación se abre mañana (archivo)

La municipalidad de Neuquén abrirá hoy las ofertas de la licitación por el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), que no incluirá las máquinas, sino solo la contratación del software y la capacitación.

Así lo explicó el secretario de Hacienda y Planificación de la comuna, Juan Martín Hurtado, quien aclaró que hubo un acuerdo con la provincia por el uso del mismo sistema.





Hurtado indicó que, para cuando se hizo el primer llamado a oferentes, la administración provincial, que ya tenía en marcha la licitación de las máquinas para el voto electrónico, casi estaba en la etapa de preadjudicación por el uso del mismo sistema.

La ciudad de Neuquén hizo un primer llamado a licitación del sistema electrónico para la votación con BUE que incluía las maquinitas y una apertura de las ofertas para el martes 17.

Luego apuró un segundo llamado (con un decreto el 13 de noviembre) denominado de “ampliación” , con la apertura de sobres que modificó la licitación, sin las máquinas.

Las ofertas se conocerán hoy a las 10, en el primer piso del municipio capitalino, en la sala Claudio Emir Silvestrini.

Como ciudad “no adherimos, convocamos”, explicó Hurtado al tiempo que aclaró que ““ ”la justicia provincial está informada de eso”, en declaraciones a Diario Río Negro.

Dijo que, como se citó al 14 de febrero a la consulta popular junto con la elección de autoridades comunales y “siendo coincidentes” con la misma fecha del domingo 14 de febrero de 2027 y como la provincia ya tenía el proceso de contratación del sistema electrónico en etapa de preadjudicación, “se acordó continuar” con el proceso de oferentes “en lo que hace a la capacitación, diseño y software para la elección municipal”, dijo.

Se van a usar las máquinas que contrate la provincia, para que no haya dos tótems de voto, dijo.

“En el 2023 se hizo igual, pero ahí la municipalidad de Neuquén contrató todo”, recordó Hurtado.

Por ordenanza, Neuquén debe hacer el llamado por BUE. En 2023, la provincia puso en marcha todo el operativo de contratación de las máquinas para el voto electrónico, salvo en Neuquén capital. La ciudad votará categoría intendente, concejales y el referéndum por el SI o NO a la enmienda de la Carta Orgánica que congela en 20 las bancas del Deliberante.

Así lo explicó el secretario de Hacienda y Planificación de la comuna, Juan Martín Hurtado, quien aclaró que hubo un acuerdo con la provincia (que ya tenía en marcha la licitación de las máquinas para el voto electrónico) por el uso del mismo sistema.



La ciudad de Neuquén hizo un primer llamado a licitación del sistema electrónico para la votación con BUE que incluía las maquinitas y una apertura de las ofertas para el miércoles pasado; y luego apuró otra convocatoria -denominada de “ampliación”- con la apertura de sobres que modificó la licitación, sin las máquinas. Las ofertas se conocerán hoy a las 10, en el municipio.



Como ciudad “no adherimos, convocamos. Y la justicia provincial está informada de eso”, sostuvo Hurtado, en declaraciones a Río Negro.



Dijo que como el se citó al 14 de febrero a la consulta popular junto con la elección de autoridades comunales y “siendo coincidentes y como la provincia, que ya tenía el proceso en etapa de preadjudicación, se acordó continuar en lo que hace a la capacitación, diseño y software para la elección municipal”, dijo.

Se van a usar las máquinas que contrate la provincia, para que no haya dos tótem de voto. “En el 2023 se hizo igual, pero ahí la municipalidad contrató todo”, dijo Hurtado.