Desaparición de Luciana Muñoz: la pista clave que llevó a la Justicia a buscar en pozos ciegos en Neuquén

La causa que investiga la desaparición de Luciana Muñoz Aguerre, vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte de la capital neuquina cuando tenía 21 años, atraviesa una etapa marcada por intensos procedimientos ordenados por la Justicia Federal. En el último mes, los investigadores allanaron cuatro locaciones de la ciudad bajo el dato de un presunto descarte del cuerpo de la joven en un pozo ciego. Diario RÍO NEGRO accedió a información exclusiva que devela el trasfondo del despliegue.

El primer dato asegura que esta línea de acción no corresponde a una de las 16 hipótesis originales que trabaja el fuero federal desde que asumió la competencia del caso, el 30 de diciembre de 2025. La pista concreta que motivó los recientes operativos surgió de la propia Gendarmería Nacional, fuerza que tomó conocimiento de la información a través del relato de un testigo incorporado a la causa.

De los cuatro domicilios inspeccionados recientemente, tres ya habían sido objeto de pericias durante la etapa inicial dirigida por la fiscalía de Homicidios de Neuquén.

Entre esas propiedades figura la vivienda de Maximiliano Avilés, un hombre con quien Luciana mantuvo una breve relación y que fue condenado por la Justicia provincial el pasado 6 de agosto por el delito de falso testimonio.

El pozo ciego de la vivienda de Maximiliano Áviles fue una de las primeras allanadas en Parque Industrial.

Un nuevo perfil bajo la lupa federal

El dato más novedoso de la reciente batería de operativos radica en la cuarta locación allanada, perteneciente a una persona que hasta el momento no había sido investigada en el expediente. Este domicilio constituye un perfil nuevo que fue integrado al radar judicial a partir de las tareas de inteligencia y reconstrucción desplegadas por la fiscalía federal.

Todos los trabajos de campo y excavación en los distintos puntos de la capital neuquina estuvieron a cargo de personal especializado de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, las inspecciones realizadas en los pozos ciegos arrojaron hasta ahora resultados negativos respecto del hallazgo de restos o pertenencias de la joven.

“No se encontraron huesos, dientes, ni ropa que corresponda a Luciana”, confirmó en exclusiva una fuente vinculada a la investigación. Durante los rastrillajes en cada uno de los terrenos, los peritos emplearon perros entrenados en búsqueda de restos humanos y equipos de georradar para detectar anomalías bajo tierra, sin obtener indicios alentadores.

Pericias antropológicas y cambios en la fiscalía

A pesar de la ausencia de rastros materiales inmediatos, la fiscalía resolvió convocar a un equipo de antropólogos forenses para evaluar las características edilicias tanto de los pozos ciegos como de las viviendas allanadas. El objetivo técnico es determinar con precisión si esas construcciones son anteriores o posteriores a julio de 2024, lo que permitirá despejar dudas sobre posibles modificaciones recientes para ocultar evidencia.

En ese sentido, este medio pudo confirmar que una de las edificaciones inspeccionadas había sido construida dos años antes de la desaparición de Luciana. No obstante, los especialistas continúan adelante con los estudios técnicos y el relevamiento estructural en el resto de las locaciones involucradas en la pista.

Cambios en la fiscalía a cargo del caso

En el plano institucional, el expediente también experimentó una transición clave en la conducción de la pesquisa. La investigación estuvo encabezada inicialmente en el fuero federal por la fiscal Ángela Cecilia Pagano Mata, pero tras su asunción como jueza del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia el pasado 6 de octubre, la causa pasó a ser impulsada por el fiscal Fernando Arrigo, encargado de administrar las investigaciones federales en la Patagonia.

A más de dos años de aquel 16 de julio de 2024 en que su abuela, Magdalena Castillo, radicó la denuncia formal en la Comisaría 18, la búsqueda de Luciana sigue abierta en múltiples frentes.

En simultáneo a las pericias territoriales, los investigadores mantienen activas las 16 hipótesis del caso y dispusieron nuevas medidas de prueba junto con un amplio despliegue de análisis sobre bases de datos electrónicas.