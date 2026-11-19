La inestabilidad meteorológica continuará presente en la región hasta el comienzo del fin de semana en Neuquén y Río Negro. De acuerdo con el pronóstico del tiempo de Meteored, este viernes 20 de noviembre de 2026 presentará un escenario marcado por las lluvias débiles y las tormentas aisladas en los puntos turísticos de la cordillera y de la Costa Atlántica, mientras que el Alto Valle mantendrá condiciones estables con cielo entre despejado y parcialmente nublado, aunque con ráfagas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora.

En cuanto al comportamiento térmico de este viernes, el Alto Valle registrará las marcas más elevadas de la región, con máximas de 25 °C en Neuquén capital y de 27 °C en General Roca hacia la tarde, en contraste con una madrugada fresca donde la sensación térmica caerá hasta los 10 °C. En la cordillera, el ambiente permanecerá frío a templado, con mínimas de 8 °C y máximas entre 15 °C y 16 °C; en tanto la Costa Atlántica oscilará entre los 9 °C y los 19 °C, bajo un desarrollo de chaparrones y tormentas entre la mañana y la tarde.

Para el sábado 21 de noviembre, la inestabilidad alcanzará de lleno a los valles y a la meseta: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su reporte oficial emitido este jueves 19 a las 17:37, lanzó un alerta amarillo por tormentas que regirá durante la tarde sobre distintos departamentos de Neuquén y Río Negro. El organismo advirtió por tormentas aisladas de variada intensidad con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros que pueden verse superados de manera puntual.

Cómo va a estar este viernes 20 de noviembre en el Alto Valle

En Neuquén capital, la jornada del viernes 20 transcurrirá sin precipitaciones, con marcada amplitud térmica y viento persistente del oeste y suroeste.

Durante la madrugada, el cielo pasará de tener nubes y claros a quedar completamente despejado, con una temperatura mínima de 15 °C, una sensación térmica que descenderá hasta los 10 °C y viento de entre 20 y 40 km/h (índice UV 0 bajo). En la mañana, el arranque soleado dará paso nuevamente a intervalos de nubes y claros hacia el mediodía, con un ascenso térmico a 21 °C; en esa franja el viento rotará al suroeste y alcanzará su pico máximo del día con ráfagas de hasta 57 km/h, mientras la radiación solar subirá de nivel 1 bajo a 6 alto, con recomendación de factor de protección solar (FPS) de 15-25.

Por la tarde predominará el sol pleno y el termómetro escalará hasta una máxima de 25 °C (sensación térmica de 17 °C a 18 °C), acompañado por ráfagas del suroeste de hasta 56 km/h y un pico de radiación UV en nivel 9 muy alto (FPS 25-50), que luego cederá a nivel 3 medio (FPS 6-10). Hacia la noche regresarán las nubes y claros, la temperatura bajará de manera gradual a 21 °C (térmica de 18 °C a 17 °C) y el viento del suroeste perderá intensidad hasta ubicarse entre 12 y 24 km/h

En General Roca, el tiempo presentará características muy similares, con dominio del sol y viento del oeste durante casi toda la jornada.

La madrugada comenzará con nubes y claros para luego despejarse por completo, con un descenso térmico a una mínima de 15 °C (sensación térmica de 12 °C a 10 °C) y viento constante del oeste de 20 a 36 km/h. Durante la mañana brillará el sol, la marca subirá a 22 °C (térmica de 11 °C a 15 °C), el viento rotará al suroeste con ráfagas máximas de hasta 55 km/h hacia el mediodía y el índice UV trepará de nivel 1 bajo a 6 alto (FPS 15-25).

En la tarde se sostendrá el cielo despejado con una máxima de 27 °C (sensación térmica de 19 °C a 20 °C), viento del oeste con ráfagas de hasta 53 km/h y un pico UV 9 muy alto (FPS 25-50). Ya en la noche, la jornada cerrará con cielo soleado al atardecer y nubes y claros sobre el final, un descenso térmico a 21 °C (térmica de 18 °C a 17 °C) y ráfagas del oeste que disminuirán a 31 km/h.

El pronóstico en San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes

En San Carlos de Bariloche, el viernes transcurrirá mayormente nublado, fresco y con lluvias débiles hacia el comienzo de la noche.

Durante la madrugada el cielo oscilará entre parcialmente nuboso y nubes y claros, con una temperatura mínima de 8 °C, sensación térmica de 5 °C y viento leve del oeste de 11 a 24 km/h. A lo largo de la mañana se mantendrán las nubes y claros, el termómetro subirá a 13 °C (térmica de 5 °C a 8 °C), el viento del oeste cobrará fuerza hasta alcanzar los 38 km/h y la radiación solar pasará de nivel 1 bajo a 5 medio (FPS 6-10).

Por la tarde persistirá la nubosidad variable con una temperatura máxima de 15 °C (sensación térmica de 10 °C), viento del noroeste de 19 a 38 km/h y un pico de radiación UV 8 muy alto (FPS 25-50). En la noche llegarán las precipitaciones con lluvias débiles al inicio (30% de probabilidad y un acumulado de 0,2 milímetros), 12 °C de máxima (térmica de 8 °C) y ráfagas del oeste de hasta 38 km/h, antes de pasar a cielo parcialmente nuboso con 10 °C y viento del noroeste de 10 a 21 km/h.

En San Martín de los Andes, la inestabilidad se adelantará y dejará precipitaciones desde el final de la mañana hasta la tarde. La madrugada se presentará parcialmente nubosa, con mínima de 8 °C y viento del suroeste de 6 a 30 km/h. En la mañana, el cielo pasará de cubierto a registrar lluvias débiles hacia el mediodía (50% de probabilidad y 0,7 milímetros), con 12 °C de máxima y viento del oeste de hasta 41 km/h.

Durante la tarde continuarán las lluvias débiles —con probabilidades de entre 60% y 40% y acumulados de 0,6 milímetros por tramo—, mientras la temperatura subirá a una máxima de 16 °C, las ráfagas del oeste tocarán un pico de 48 km/h y el índice UV alcanzará nivel 8 muy alto (FPS 25-50). Para la noche se espera una mejora temporaria con nubes y claros hacia cielo parcialmente nuboso, descenso térmico a 10 °C y viento del oeste que cederá de 42 a 26 km/h.

Así va a estar en la Costa Atlántica: el pronóstico en Viedma y San Antonio Oeste

En Viedma, el viernes traerá lluvias desde primeras horas de la mañana y tormentas durante la tarde, con un despeje total hacia la noche. La madrugada transcurrirá con nubes y claros, una mínima de 9 °C, y viento suave del este y noreste de 7 a 13 km/h. En la mañana se registrarán lluvias débiles tempranas (30% de probabilidad y 0,1 milímetros) con 14 °C, seguidas de cielo cubierto hacia el mediodía con 18 °C, y viento del noreste al suroeste de hasta 21 km/h.

Hacia la tarde se desarrollarán tormentas a primera hora (60% de probabilidad y 3,3 milímetros) y luego lluvias débiles (40% y 0,5 milímetros), con temperatura estable en la máxima de 18 °C, y viento del sur de 10 a 30 km/h. Ya en la noche, el cielo quedará completamente despejado, la marca descenderá a 14 °C y soplará viento leve del este al noroeste de 1 a 14 km/h.

En San Antonio Oeste, los fenómenos más intensos se concentrarán entre el mediodía y la tarde. Durante la madrugada el cielo pasará de tener nubes y claros a quedar parcialmente nuboso, con una baja térmica a una mínima de 12 °C y leve brisa proveniente del sur y suroeste. La mañana comenzará parcialmente nubosa con 14 °C e incorporará lluvias débiles hacia el mediodía (30% de probabilidad y 0,1 milímetros) con 18 °C y viento del suroeste al sur de hasta 23 km/h.

Por la tarde se prevé una tormenta aislada al inicio (30% de probabilidad y 0,6 milímetros) con 18 °C y un pico de radiación UV 7 alto (FPS 15-25), para dar paso luego a lluvia débil (30% y 0,3 milímetros) con una máxima de 19 °C y viento del sureste al este de hasta 26 km/h. Finalmente, la noche traerá una mejora gradual desde nubes y claros hasta cielo despejado, con descenso a 16 °C y viento del noroeste de 6 a 17 km/h.

Alerta amarilla por tormentas para el sábado en Neuquén y Río Negro

Según el sistema oficial de alertas y advertencias del Servicio Meteorológico Nacional —generado este jueves 19 de noviembre a las 17:37—, el sábado 21 de noviembre por la tarde se activará una alerta amarilla por tormenta.

En la provincia de Neuquén, el aviso oficial comprende los departamentos de Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú. Del lado rionegrino, la advertencia alcanza a Este de El Cuy y General Roca.

«El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente», detalló el SMN.