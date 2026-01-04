El fenómeno Peterson-Dupláa: la serie argentina que destronó a Stranger Things y es lo más visto en Netflix
Estrenó el 1° de enero y ya es un éxito absoluto. Basada en los best-sellers de Claudia Piñeiro, «El tiempo de las moscas» mezcla crimen, humor ácido y una dupla explosiva.
Nadie lo vio venir tan rápido. Mientras el mundo esperaba el desenlace de Hawkins, una producción nacional dio el golpe: «El tiempo de las moscas» se posicionó como la serie número 1 de Netflix en Argentina, desplazando a la mismísima Stranger Things.
Con el sello inconfundible de Claudia Piñeiro, la miniserie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa se convirtió en el plan obligatorio de este arranque de 2026.
De la cárcel a un negocio de fumigación: una trama de «exconvictas» que conquista Netflix
La historia no es el típico policial. Inés (Peterson) y Mariana “La Manca” (Dupláa) son dos mujeres que forjaron su amistad tras las rejas. Al salir en libertad, intentan reinsertarse con un emprendimiento poco convencional: una empresa de fumigación.
Sin embargo, el pasado y el instinto no perdonan. Lo que parece un trabajo rutinario las empuja a una red de engaños donde deberán convertirse en investigadoras improvisadas para no volver a caer en el penal.
La serie logra lo que pocas: atrapar tanto al lector de novelas negras como al espectador que busca una historia de amistad real y cruda. La trama fusiona dos novelas clave de Piñeiro, Tuya y El tiempo de las moscas, dándole un trasfondo literario sólido y giros inesperados.
Detrás de cámaras están Ana Katz y Benjamín Naishtat, nombres que garantizan calidad cinematográfica en formato streaming. No es solo drama; el humor ácido entre las protagonistas alivia la tensión de una vida marcada por la resiliencia post-cárcel.
«El tiempo de las moscas» en Netflix: un elenco de «pesos pesados»
Además del duelo actoral entre Peterson y Dupláa, la miniserie se apoya en secundarios que brillan en cada escena:
- Valeria Lois: completa el triángulo protagónico como Susana Bonar.
- Carlos Belloso y Osqui Guzmán: aportan el color y la ambigüedad necesaria a este submundo criminal.
- Diego Cremonesi: en una participación especial que ya está dando que hablar en redes.
