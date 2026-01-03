Cómo es “En fuga”, la nueva adaptación de Harlan Coben en Netflix

«En fuga» (Run Away) es la nueva miniserie británica que se estrenó en Netflix este 1 de enero de 2026.

Como es habitual en las adaptaciones de Harlan Coben, la trama mezcla drama familiar con un suspenso que se vuelve cada vez más oscuro.

Esta serie está basada en la novela homónima de Coben publicada en 2019. El autor ha mencionado en entrevistas que el núcleo de la historia es la pregunta: «¿Hasta dónde llegaría un padre para salvar a un hijo que no quiere ser salvado?»

Cómo es “En fuga”

¿De qué trata?

La historia sigue a Simon Greene (interpretado por James Nesbitt), un hombre con una vida aparentemente ideal en Manchester que se desmorona cuando su hija mayor, Paige, huye de casa.

Tras meses de búsqueda, Simon la encuentra en un parque, pero Paige está demacrada, bajo los efectos de las drogas y se niega a volver.

De esta manera, Simon se enfrenta violentamente al novio y traficante de su hija, Aaron. El video de la pelea se vuelve viral y, poco después, Aaron aparece asesinado, convirtiendo a Simon en el principal sospechoso.

Desesperado por encontrar a Paige, quien volvió a desaparecer tras el crimen, Simon se interna en un peligroso submundo de drogas, violencia y una misteriosa secta religiosa que parece estar detrás de varias muertes y desapariciones.

Datos clave de la serie