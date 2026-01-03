Cómo es “El Gran Diluvio”, la película que arrasa en Netflix

«El Gran Diluvio» (The Great Flood) es una película de ciencia ficción, acción y supervivencia surcoreana que se estrenó en Netflix a nivel mundial en el cierre del 2025.

Está dirigida por Kim Byung-woo, reconocido por su habilidad para manejar el suspenso en espacios confinados (como en The Terror Live), y en un par de días se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma.

Cómo es “El Gran Diluvio”

La trama central

La historia se sitúa en el último día de la Tierra. Un diluvio apocalíptico ha sumergido casi todo el planeta bajo el agua. La película no se enfoca en el desastre global, sino en una lucha desesperada por la supervivencia dentro de un entorno muy específico: un apartamento que se está inundando en un edificio de gran altura.

Los protagonistas y el conflicto

An-na (Kim Da-mi): Una experta en inteligencia artificial que queda atrapada en su departamento mientras el nivel del agua sube sin control.

Hee-jo (Park Hae-soo): Un miembro de un equipo de seguridad que intenta rescatar a An-na en medio del caos.

A medida que el agua sube y la estructura del edificio cede, la película revela que el rescate no es tan simple. Se entrelazan secretos sobre el pasado de los personajes y el verdadero motivo por el cual An-na es tan importante para ser salvada mientras el mundo se acaba.

¿Qué la hace diferente?

Suspenso Claustrofóbico: A pesar de que el desastre es un «gran diluvio» (espacio abierto), la película se siente opresiva porque ocurre dentro de pasillos, escaleras y habitaciones que se convierten en trampas mortales. Efectos Visuales: La producción destaca por el realismo del agua y la destrucción de la infraestructura coreana, algo que Netflix ha potenciado en sus producciones de alto presupuesto en Seúl. Dilemas Éticos: Más allá de la acción, explora temas como la inteligencia artificial, la memoria y hasta qué punto vale la pena sobrevivir cuando ya no queda nada afuera.

Ficha técnica rápida: