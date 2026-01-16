Cómo es “Gente que conocemos en vacaciones”, la película más vista de Netflix

La plataforma Netflix tiene a «Gente que conocemos en vacaciones», una romántica basada en un libro, entre sus recientes novedades, y pese a que tiene pocos días desde su estreno, es un verdadero furor de reproducciones.

La película está dirigida por Brett Haley, un experto en capturar la nostalgia y los vínculos humanos, lo que la convierte en una de las adaptaciones literarias más fieles y comentadas de este inicio de 2026.

El film llegó hace pocos días a la plataforma, y enseguida tuvo buenas repercusiones. Incluso actualmente lidera el Top 10 de lo más visto.

Cómo es «Gente que conocemos en vacaciones»

Basada en el best seller homónimo de Emily Henry, la película sigue la historia de Poppy y Alex, dos mejores amigos que no podrían ser más opuestos: ella es una escritora de viajes aventurera y extrovertida que vive en Nueva York, mientras que él es un profesor reservado, metódico y amante de la rutina en su pequeño pueblo de Ohio.

A pesar de sus diferencias, durante una década compartieron una tradición inamovible: unas vacaciones juntos cada verano. Sin embargo, hace dos años, un misterioso incidente durante un viaje a Croacia (o Toscana, según la cronología de sus recuerdos) rompió el vínculo y los sumió en un silencio absoluto.

La trama se dispara cuando Poppy, sintiéndose infeliz en su vida perfecta, decide contactar a Alex para proponerle un último viaje a Palm Springs con el objetivo de arreglar las cosas. A través de flashbacks que recorren sus viajes pasados, la película explora la delgada línea entre la amistad y el amor, y plantea si realmente son polos opuestos o si siempre fueron la pareja ideal.

La película cuenta con un elenco joven y caras muy conocidas de series exitosas: