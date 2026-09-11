El stand up de Julian Bellese, un tributo a Green Day y Retrospectiva Fito Páez: los espectáculos del fin de semana
De gira por el Alto Valle
Julián Bellese
El humorista Julián Bellese llega al Alto Valle con dos shows diferentes: este viernes, a las 21, presentará “Tarotista” en el Cine Teatro Español de Neuquén (Av. Argentina 235); mientras que el sábado a la misma hora llagará a Casa de la Cultura de Roca (9 de julio 1043) con “El Papa”. Las entradas ya se encuentran a la venta en Tuentrada.com y en Survivo.com.ar.
Los destacados del finde
Max Styler
En Vision Festival
En septiembre se viene una de las fechas internacionales más esperadas del año en Vision Festival, la llegada de Max Styler, uno de los DJ productores más buscados del momento.
Con participaciones en los mejores escenarios del mundo, el estadounidense Max Styler, impacta al público en cuanta fecha se presenta. El DJ y productor es un referente de la nueva generación del house, con un sonido que transita el tech house, el bass house y el indie dance.
Max Styler, se presentará por primera vez en el Alto Valle este sábadp desde las 23 horas, en Finca La Nonnina de Cipolletti, junto a los Djs DISCIP y Hernalz.
Los tickets generales y vip están a la venta a través de la APP BOMBO, mientras que los backstage y mesas se venden por privado al 2996373539.
“La peligrosa”
Teatro
Brújula Teatro de Bariloche llega al Alto Valle con “La peligrosa”. Julieta y Clara se reencuentran para hacer una última sesión de fotos juntas. Cada gesto, cada intento de imagen, revela algo de lo incapturable, de lo indecible, de lo inevitable.
Un ensayo sobre el acompañamiento, sobre el amor que se sostiene en lo cotidiano, en los gestos mínimos, en lo que todavía puede mirarse, incluso cuando ya comienza a desvanecerse..
Actuación: Virginia Salamida y Cecilia Planas
Dramaturgia: Aravinda Juárez
Dirección: Aravinda Juárez y Kevin Orellanes
Neuquén Capital
Viernes, a las 21
Deriva Teatro — Sarmiento 841
Anticipadas: 2944917934 / 2995127497
Roca
Sábado, a las 21
Club de Arte El Biombo — Rodhe 1454
Anticipadas: 2984693820
Cipolletti
Domingo, a las 20
Espacio Pueblarte — Chile 855
Anticipadas: 2996375113
Cinco Saltos
“Dios me odia”
Teatro FCP
Fundación Cultural Patagonia presenta la obra teatral “Dios me odia” de Victoria Sarchi en Cinco Saltos. La propuesta dirigida por Tato Cayón, estará este viernes, a las 21, en Utopía Centro Cultural (Fernández Oro 73).
“Dios me odia” es una comedia dramática que comienza con una distendida cena de sábado entre hermanas y amigos, pero poco a poco se descarrila ante una proposición sorpresiva que desconcierta y sorprende.
Emiliano Flores, Paula La Sala, Mariana Jaime y Nahuel Lavorato son los protagonistas de “Dios me odia”, que cuenta con la realización escenográfica de Karina Acosta y María Luz Pérez.
Cipolletti
Peña Flamenca
Danza española
El flamenco del valle tendrá un encuentro único. Este sábado, a las 19, se realizará la Segunda edición de la Peña Flamenca del Alto Valle, un encuentro que reunirá a bailaoras y artistas del flamenco provenientes de distintas localidades de Río Negro y la región.
La peña contará también con feria de emprendimientos y buffet, generando un espacio de encuentro que invita a toda la comunidad a acercarse y compartir.
Neuquén
Nice Guys
Tributo a Green Day
Este viernes, a las 20, Mood Live (Ministro González 40) recibirá por primera vez a Nice Guys, la banda argentina considerada una de las mejores del mundo en homenajear a Green Day. El espectáculo se presentará con un show de formato XL que promete revivir la energía, el sonido y la puesta en escena de una de las bandas más influyentes del punk rock.
Entradas a la venta online a través de PROTICKETS.COM.AR o de forma presencial en la boletería del recinto (de 10 a 14 y de 18 a 22).
Retrospectiva Fito Páez
Rock FCP y Artistas FCP
Fundación Cultural Patagonia presenta a Rock FCP y Artistas FCP con “Retrospectiva Fito” en Roca y Neuquén. La propuesta estará el l domingo, a las 20, en el Cine Teatro Español (Avenida Argentina 235) de la capital neuquina. “Retrospectiva Fito” es un viaje emocionante por la obra de uno de los máximos referentes del rock nacional argentino: Fito Páez. El show recorre los momentos más emblemáticos de la carrera del músico rosarino, combinando la fuerza, la nostalgia y la poesía que caracterizan a su repertorio.
“Armando la historia, mujeres cannabicas del sur”
Cine documental
Tres mujeres del Alto Valle, cuentan en esta serie documental, su vínculo y militancia por el cannabis medicinal. Una veterinaria, una sexóloga y presidenta de una ONG derriban muchos mitos y hacen coletivo su saber.
El lunes, a las 21, en en Cine Teatro Español. Entrada gratuita.
“Vibra el Jazz”
Música
Este sábado, a las 21.30, en Casa Marx (San Luis 820) llega la segunda fecha con un especial: cuatro vibráfonos en escena.
Una noche única de música, encuentros y vibraciones, que además contará con dos propuestas especiales:
20hs Charla: “El vibráfono en Vaca Muerta”
Panorama del vibráfono en el siglo XXI, a cargo de Matías Morelli.
Presentación del libro “El vibráfono en el tango argentino”, a cargo de Gerardo Verdún.
21:30 hs EN CONCIERTO:
Lisandro Parada (Neuquén)
Matías Morelli (Bahía Blanca)
Gerardo Verdún (Roca)
José Santamarina (Roca)
En la sección rítmica: Elefanticomio
Buffet y cantina disponible para acompañar una noche llena de música y vibraciones.
Reservas: 299 577 8010
Instagram: Jazz Revolution
«Siniestra”
Teatro
¿Y si pudieras volver atrás? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo todo? Dos historias. Dos realidades. Un mismo misterio.
Dramaturgia: Javier Daulte.
Dirección: Pablo Todero
Actúan: Ariel Azcurra, Irma Tomasczik, Carolina Sancho y Pablo Di Lorenzo.
Estreno este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771.
“Terrario”
Teatro
¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).
Reservas +54 9 298 4535007.
En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.
Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra
Diseño sonoro: Federico Molina
Escenografía: Fernando Ávila
“Conferencia sobre la lluvia”
Teatro
¿Qué ocurre cuando un hombre intenta dar una conferencia sobre la lluvia… y termina desnudando su propia vida?
En Conferencia sobre la lluvia, Juan Villoro nos invita a un encuentro tan divertido como conmovedor. Un bibliotecario, apasionado por los libros y las palabras, intenta sostener una conferencia mientras la memoria, el amor, el humor y los imprevistos lo desbordan.
Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240)
Entradas: 0299 15-453-0771
Actúa: Pablo Cosa
Dirección: Pablo Todero
“Antes de partir, quiero bailar”
Danza teatro
“Antes de partir, quiero bailar” es una obra de teatro físico que sigue el viaje de ocho mujeres.
La obra es un homenaje a la resiliencia y la fortaleza femenina, y un recordatorio de que, antes de partir, todos queremos bailar con la vida.
Este viernes, a las 21:30, Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén)
Reservas al 299 637-5653 o en www.teatrohistrion.com
Dirección: Carlos Barro
Interpretación de ensamble: Grupo Experimental Escénica TeaDanz.
“Criaturas”
Café Concert
Este sábado, a las 23, en Teatro Ámbito Histrión (Chubut 240)
Una salida distinta: reírte de todo (y de vos también) Monólogos filosos sobre relaciones, vida cotidiana y esas cosas que nadie dice… pero todos piensan. Ideal para salir en pareja o con amigos
Entrada general: $25.000 Reservas: 0299 15-453-0771 Lugares limitados.
“Boleros, vals y zambas”
Música
Carlos Muñoz presenta este espectáculo de música este viernes, a las 21.30, en Teneas (Leguizamón1701). Acompaña la excelencia de músicos amigos: Claudio Oliver (percusión), Marcos Churrarin (guitarra), Yuri Silva (contrabajo) y músicas invitadas.
Anticipada 2995808020
“Desgracia con suerte”
Teatro
Este viernes, a las En el marco del Día de las y los Maestros, ARACA propone dos funciones especiales de “Desgracia con suerte”, un espectáculo de humor protagonizado por Raquel, una particular maestra rural patagónica. La invitación es a compartir la mesa con compañeros y compañeras de trabajo, brindar y celebrar la fecha entre risas en el Bar ARACA (Virgen de Luján 1555). Reservas: 299 511 8448.
“Entre Voz y Yo”
Canto
El Taller de Canto de José Luis Giménez presenta dos funciones de su ciclo “Entre Voz y Yo”, una propuesta pensada para acercar al público a diferentes intérpretes y procesos de formación en un formato íntimo. En Bar Araca (Virgen de Luján 1555).
A las 20, Gustavo Carro, Claudia Castro, Giovanna Bongiovanni, Rosalía Ortega y Joakko Albarracín.
A las 22, Guadalupe Amores, Verónica Vásquez, Silvia Appiolaza, Sandra Sánchez y Mary González.
Generación Nómade
Música
Bárbara (voz) y Mariano (guitarra y voz) llegan al Bar ARACA (Virgen de Luján 1555) con un show acústico de bossa, samba, forró y MPB (Música Popular Brasileira).
Reservas: 299 511 8448
“Arrabalera”
Teatro
“Arrabalera” es un unipersonal de humor y tango que invita al público a transitar por situaciones tan desopilantes como cotidianas.
En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén)
Entradas: anticipadas $30.000, en puerta: $35000. Alias: teatronqn.mp Enviar comprobante 2995713050
Ese sábado a las 21 el domingo a las 20.
Autor: Mónica Cabrera
Dirección: Silvana Feliziani
Actúa: Mariana Corral
“El show de las señoritas”
Teatro
Este viernes, en Teatro El Arrimadero (Misiones 234) estrena “El Show De Las Señoritas
Sinopsis: Son los 90 y la ciudad de Neuquén Capital se ve sacudida por la aparición misteriosa del libro Sex, de Madonna, en las escuelas. Ante el escándalo y el reclamo de la comunidad educativa, el Gobernador responde con una serie de políticas represivas sobre la sexualidad que afectarán directamente a la famosa prostituta y conductora de TV Marilina y a Gino, el metalero. ¿Qué estarán dispuestos a hacer para revertir una situación que amenaza con atentar contra la vida sexual de la ciudad?
Actuación: Ale Carnevale, Mariano Newen Pera, Sol Dramaturgia: Ale Carnevale Diseño Lumínico: Manke Páez Dirección: Sauco Sarachu Contacto de Prensa Sauco Sarachu (2996105276 – Nqn)
Entradas: $40000 en puerta, $30000. Anticipadas al 2993325499.
“Lombrices”
Teatro
En un departamento detenido en el tiempo, Martirio y Consuelo transitan una realidad donde la memoria, el delirio y el presente se confunden. Entre chismes, recuerdos y humor negro, construyen un juego absurdo e inquietante donde incluso la muerte se vuelve entretenimiento. Una relación atravesada por el amor, los secretos y aquello que nunca se dijo.
Este domingo, a las 20, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén)
Elenco: Silvia Braun y Stella Maris Piergentili
RESERVAS DE ENTRADAS:
Por WhatsApp al 2996132721 o por mensaje directo a @Lombriceslaobra2026
Roca
Casa de la Cultura
9 de julio 1043 Roca
VIERNES 11
20 hs La Sureña Jazz Band
La Sureña Jazz Band celebra 30 años de trayectoria con una noche dedicada al jazz tradicional, recorriendo el espíritu de New Orleans y el Dixieland de Chicago. Un concierto especial con improvisación, melodías inolvidables y mucho swing, que contará con el regreso de su fundador, Guillermo Lancelotti. | Entradas en boletería y ticketera
www.survivo.com.ar/evento/la-suerna/
22 hs Rubber – Rock Alternativo
Una noche de puro rock con un repertorio de canciones propias las cuales oscilan entre el Rock, la psicodelia, los sintetizadores y las guitarras distorsionadas | Entradas con los artistas
SÁBADO 12
14 hs Seminario de serigrafía
Un encuentro donde se abordará el proceso completo de impresión en serigrafía, con una modalidad 100% práctica, orientada a artistas, emprendedores y personas interesadas en el oficio gráfico. | Reserva tu lugar al 2916440818
21 hs Julian Bellese
Humor afilado, anécdotas con las que te vas a sentir identificado y una energía que convierte cada función en una experiencia única. Una noche para olvidarte de todo y reírte de principio a fin. | Entradas en boletería y ticketera:
www.survivo.com.ar/evento/julian-bellese/
22:30 hs Remolinos – Noche Retro
Un viaje por los grandes clásicos del rock nacional de los 80 y 90 que revive canciones inolvidables de Miguel Mateos, Fito Páez, Charly García, Enanitos Verdes, Virus, Soda Stereo, Spinetta y muchos más. | Entradas en boletería y ticketera
www.survivo.com.ar/evento/remolinos-noche-retro/
DOMINGO
12 a 23 hs The Summit – Campeonato Argentino Sede Patagonia
Un certamen deportivo que reúne a bailarines de Salsa y Bachata, donde se compite para llegar a la Nacional en Córdoba y acceder al Mundial en EEUU. | Reservas al 2984251383
Retrospectiva Fito Páez
Rock FCP y Artistas FCP
Fundación Cultural Patagonia presenta a Rock FCP y Artistas FCP con “Retrospectiva Fito” en Roca y Neuquén. La propuesta estará el sábado, a las 21 h en el Espacio Cultural (San Luis 2085, Roca).
“Retrospectiva Fito” es un viaje emocionante por la obra de uno de los máximos referentes del rock nacional argentino: Fito Páez. El show recorre los momentos más emblemáticos de la carrera del músico rosarino, combinando la fuerza, la nostalgia y la poesía que caracterizan a su repertorio.
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