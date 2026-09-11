El stand up de Julian Bellese, un tributo a Green Day y Retrospectiva Fito Páez: los espectáculos del fin de semana

De gira por el Alto Valle

Julián Bellese

El humorista Julián Bellese llega al Alto Valle con dos shows diferentes: este viernes, a las 21, presentará “Tarotista” en el Cine Teatro Español de Neuquén (Av. Argentina 235); mientras que el sábado a la misma hora llagará a Casa de la Cultura de Roca (9 de julio 1043) con “El Papa”. Las entradas ya se encuentran a la venta en Tuentrada.com y en Survivo.com.ar.

Los destacados del finde

Max Styler

En Vision Festival

En septiembre se viene una de las fechas internacionales más esperadas del año en Vision Festival, la llegada de Max Styler, uno de los DJ productores más buscados del momento.

Con participaciones en los mejores escenarios del mundo, el estadounidense Max Styler, impacta al público en cuanta fecha se presenta. El DJ y productor es un referente de la nueva generación del house, con un sonido que transita el tech house, el bass house y el indie dance.

Max Styler, se presentará por primera vez en el Alto Valle este sábadp desde las 23 horas, en Finca La Nonnina de Cipolletti, junto a los Djs DISCIP y Hernalz.

Los tickets generales y vip están a la venta a través de la APP BOMBO, mientras que los backstage y mesas se venden por privado al 2996373539.

“La peligrosa”

Teatro

Brújula Teatro de Bariloche llega al Alto Valle con “La peligrosa”. Julieta y Clara se reencuentran para hacer una última sesión de fotos juntas. Cada gesto, cada intento de imagen, revela algo de lo incapturable, de lo indecible, de lo inevitable.

Un ensayo sobre el acompañamiento, sobre el amor que se sostiene en lo cotidiano, en los gestos mínimos, en lo que todavía puede mirarse, incluso cuando ya comienza a desvanecerse..

Actuación: Virginia Salamida y Cecilia Planas

Dramaturgia: Aravinda Juárez

Dirección: Aravinda Juárez y Kevin Orellanes

Neuquén Capital

Viernes, a las 21

Deriva Teatro — Sarmiento 841

Anticipadas: 2944917934 / 2995127497

Roca

Sábado, a las 21

Club de Arte El Biombo — Rodhe 1454

Anticipadas: 2984693820

Cipolletti

Domingo, a las 20

Espacio Pueblarte — Chile 855

Anticipadas: 2996375113

Cinco Saltos

“Dios me odia”

Teatro FCP

Fundación Cultural Patagonia presenta la obra teatral “Dios me odia” de Victoria Sarchi en Cinco Saltos. La propuesta dirigida por Tato Cayón, estará este viernes, a las 21, en Utopía Centro Cultural (Fernández Oro 73).

“Dios me odia” es una comedia dramática que comienza con una distendida cena de sábado entre hermanas y amigos, pero poco a poco se descarrila ante una proposición sorpresiva que desconcierta y sorprende.

Emiliano Flores, Paula La Sala, Mariana Jaime y Nahuel Lavorato son los protagonistas de “Dios me odia”, que cuenta con la realización escenográfica de Karina Acosta y María Luz Pérez.

Cipolletti



Peña Flamenca

Danza española

El flamenco del valle tendrá un encuentro único. Este sábado, a las 19, se realizará la Segunda edición de la Peña Flamenca del Alto Valle, un encuentro que reunirá a bailaoras y artistas del flamenco provenientes de distintas localidades de Río Negro y la región.

La peña contará también con feria de emprendimientos y buffet, generando un espacio de encuentro que invita a toda la comunidad a acercarse y compartir.

Neuquén

Nice Guys

Tributo a Green Day

Este viernes, a las 20, Mood Live (Ministro González 40) recibirá por primera vez a Nice Guys, la banda argentina considerada una de las mejores del mundo en homenajear a Green Day. El espectáculo se presentará con un show de formato XL que promete revivir la energía, el sonido y la puesta en escena de una de las bandas más influyentes del punk rock.

Entradas a la venta online a través de PROTICKETS.COM.AR o de forma presencial en la boletería del recinto (de 10 a 14 y de 18 a 22).

Retrospectiva Fito Páez

Rock FCP y Artistas FCP

Fundación Cultural Patagonia presenta a Rock FCP y Artistas FCP con “Retrospectiva Fito” en Roca y Neuquén. La propuesta estará el l domingo, a las 20, en el Cine Teatro Español (Avenida Argentina 235) de la capital neuquina. “Retrospectiva Fito” es un viaje emocionante por la obra de uno de los máximos referentes del rock nacional argentino: Fito Páez. El show recorre los momentos más emblemáticos de la carrera del músico rosarino, combinando la fuerza, la nostalgia y la poesía que caracterizan a su repertorio.

“Armando la historia, mujeres cannabicas del sur”

Cine documental

Tres mujeres del Alto Valle, cuentan en esta serie documental, su vínculo y militancia por el cannabis medicinal. Una veterinaria, una sexóloga y presidenta de una ONG derriban muchos mitos y hacen coletivo su saber.

El lunes, a las 21, en en Cine Teatro Español. Entrada gratuita.

“Vibra el Jazz”

Música

Este sábado, a las 21.30, en Casa Marx (San Luis 820) llega la segunda fecha con un especial: cuatro vibráfonos en escena.

Una noche única de música, encuentros y vibraciones, que además contará con dos propuestas especiales:

20hs Charla: “El vibráfono en Vaca Muerta”

Panorama del vibráfono en el siglo XXI, a cargo de Matías Morelli.

Presentación del libro “El vibráfono en el tango argentino”, a cargo de Gerardo Verdún.

21:30 hs EN CONCIERTO:

Lisandro Parada (Neuquén)

Matías Morelli (Bahía Blanca)

Gerardo Verdún (Roca)

José Santamarina (Roca)

En la sección rítmica: Elefanticomio

Buffet y cantina disponible para acompañar una noche llena de música y vibraciones.

Reservas: 299 577 8010

Instagram: Jazz Revolution

«Siniestra”

Teatro

¿Y si pudieras volver atrás? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo todo? Dos historias. Dos realidades. Un mismo misterio.

Dramaturgia: Javier Daulte.

Dirección: Pablo Todero

Actúan: Ariel Azcurra, Irma Tomasczik, Carolina Sancho y Pablo Di Lorenzo.

Estreno este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771.

“Terrario”

Teatro

¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas +54 9 298 4535007.

En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.

Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra

Diseño sonoro: Federico Molina

Escenografía: Fernando Ávila

“Conferencia sobre la lluvia”

Teatro

¿Qué ocurre cuando un hombre intenta dar una conferencia sobre la lluvia… y termina desnudando su propia vida?

En Conferencia sobre la lluvia, Juan Villoro nos invita a un encuentro tan divertido como conmovedor. Un bibliotecario, apasionado por los libros y las palabras, intenta sostener una conferencia mientras la memoria, el amor, el humor y los imprevistos lo desbordan.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: 0299 15-453-0771

Actúa: Pablo Cosa

Dirección: Pablo Todero

“Antes de partir, quiero bailar”

Danza teatro

“Antes de partir, quiero bailar” es una obra de teatro físico que sigue el viaje de ocho mujeres.

La obra es un homenaje a la resiliencia y la fortaleza femenina, y un recordatorio de que, antes de partir, todos queremos bailar con la vida.

Este viernes, a las 21:30, Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén)

Reservas al 299 637-5653 o en www.teatrohistrion.com

Dirección: Carlos Barro

Interpretación de ensamble: Grupo Experimental Escénica TeaDanz.

“Criaturas”

Café Concert

Este sábado, a las 23, en Teatro Ámbito Histrión (Chubut 240)

Una salida distinta: reírte de todo (y de vos también) Monólogos filosos sobre relaciones, vida cotidiana y esas cosas que nadie dice… pero todos piensan. Ideal para salir en pareja o con amigos

Entrada general: $25.000 Reservas: 0299 15-453-0771 Lugares limitados.

“Boleros, vals y zambas”

Música

Carlos Muñoz presenta este espectáculo de música este viernes, a las 21.30, en Teneas (Leguizamón1701). Acompaña la excelencia de músicos amigos: Claudio Oliver (percusión), Marcos Churrarin (guitarra), Yuri Silva (contrabajo) y músicas invitadas.

Anticipada 2995808020

“Desgracia con suerte”

Teatro

Este viernes, a las En el marco del Día de las y los Maestros, ARACA propone dos funciones especiales de “Desgracia con suerte”, un espectáculo de humor protagonizado por Raquel, una particular maestra rural patagónica. La invitación es a compartir la mesa con compañeros y compañeras de trabajo, brindar y celebrar la fecha entre risas en el Bar ARACA (Virgen de Luján 1555). Reservas: 299 511 8448.

“Entre Voz y Yo”

Canto

El Taller de Canto de José Luis Giménez presenta dos funciones de su ciclo “Entre Voz y Yo”, una propuesta pensada para acercar al público a diferentes intérpretes y procesos de formación en un formato íntimo. En Bar Araca (Virgen de Luján 1555).

A las 20, Gustavo Carro, Claudia Castro, Giovanna Bongiovanni, Rosalía Ortega y Joakko Albarracín.

A las 22, Guadalupe Amores, Verónica Vásquez, Silvia Appiolaza, Sandra Sánchez y Mary González.

Generación Nómade

Música

Bárbara (voz) y Mariano (guitarra y voz) llegan al Bar ARACA (Virgen de Luján 1555) con un show acústico de bossa, samba, forró y MPB (Música Popular Brasileira).

Reservas: 299 511 8448

“Arrabalera”

Teatro

“Arrabalera” es un unipersonal de humor y tango que invita al público a transitar por situaciones tan desopilantes como cotidianas.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén)

Entradas: anticipadas $30.000, en puerta: $35000. Alias: teatronqn.mp Enviar comprobante 2995713050

Ese sábado a las 21 el domingo a las 20.

Autor: Mónica Cabrera

Dirección: Silvana Feliziani

Actúa: Mariana Corral

“El show de las señoritas”

Teatro

Este viernes, en Teatro El Arrimadero (Misiones 234) estrena “El Show De Las Señoritas

Sinopsis: Son los 90 y la ciudad de Neuquén Capital se ve sacudida por la aparición misteriosa del libro Sex, de Madonna, en las escuelas. Ante el escándalo y el reclamo de la comunidad educativa, el Gobernador responde con una serie de políticas represivas sobre la sexualidad que afectarán directamente a la famosa prostituta y conductora de TV Marilina y a Gino, el metalero. ¿Qué estarán dispuestos a hacer para revertir una situación que amenaza con atentar contra la vida sexual de la ciudad?

Actuación: Ale Carnevale, Mariano Newen Pera, Sol Dramaturgia: Ale Carnevale Diseño Lumínico: Manke Páez Dirección: Sauco Sarachu Contacto de Prensa Sauco Sarachu (2996105276 – Nqn)

Entradas: $40000 en puerta, $30000. Anticipadas al 2993325499.

“Lombrices”

Teatro

En un departamento detenido en el tiempo, Martirio y Consuelo transitan una realidad donde la memoria, el delirio y el presente se confunden. Entre chismes, recuerdos y humor negro, construyen un juego absurdo e inquietante donde incluso la muerte se vuelve entretenimiento. Una relación atravesada por el amor, los secretos y aquello que nunca se dijo.

Este domingo, a las 20, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén)

Elenco: Silvia Braun y Stella Maris Piergentili

RESERVAS DE ENTRADAS:

Por WhatsApp al 2996132721 o por mensaje directo a @Lombriceslaobra2026



Roca

Casa de la Cultura

9 de julio 1043 Roca

VIERNES 11

20 hs La Sureña Jazz Band

La Sureña Jazz Band celebra 30 años de trayectoria con una noche dedicada al jazz tradicional, recorriendo el espíritu de New Orleans y el Dixieland de Chicago. Un concierto especial con improvisación, melodías inolvidables y mucho swing, que contará con el regreso de su fundador, Guillermo Lancelotti. | Entradas en boletería y ticketera

www.survivo.com.ar/evento/la-suerna/

22 hs Rubber – Rock Alternativo

Una noche de puro rock con un repertorio de canciones propias las cuales oscilan entre el Rock, la psicodelia, los sintetizadores y las guitarras distorsionadas | Entradas con los artistas

SÁBADO 12

14 hs Seminario de serigrafía

Un encuentro donde se abordará el proceso completo de impresión en serigrafía, con una modalidad 100% práctica, orientada a artistas, emprendedores y personas interesadas en el oficio gráfico. | Reserva tu lugar al 2916440818

21 hs Julian Bellese

Humor afilado, anécdotas con las que te vas a sentir identificado y una energía que convierte cada función en una experiencia única. Una noche para olvidarte de todo y reírte de principio a fin. | Entradas en boletería y ticketera:

www.survivo.com.ar/evento/julian-bellese/

22:30 hs Remolinos – Noche Retro

Un viaje por los grandes clásicos del rock nacional de los 80 y 90 que revive canciones inolvidables de Miguel Mateos, Fito Páez, Charly García, Enanitos Verdes, Virus, Soda Stereo, Spinetta y muchos más. | Entradas en boletería y ticketera

www.survivo.com.ar/evento/remolinos-noche-retro/

DOMINGO

12 a 23 hs The Summit – Campeonato Argentino Sede Patagonia

Un certamen deportivo que reúne a bailarines de Salsa y Bachata, donde se compite para llegar a la Nacional en Córdoba y acceder al Mundial en EEUU. | Reservas al 2984251383

Retrospectiva Fito Páez

Rock FCP y Artistas FCP

Fundación Cultural Patagonia presenta a Rock FCP y Artistas FCP con “Retrospectiva Fito” en Roca y Neuquén. La propuesta estará el sábado, a las 21 h en el Espacio Cultural (San Luis 2085, Roca).

“Retrospectiva Fito” es un viaje emocionante por la obra de uno de los máximos referentes del rock nacional argentino: Fito Páez. El show recorre los momentos más emblemáticos de la carrera del músico rosarino, combinando la fuerza, la nostalgia y la poesía que caracterizan a su repertorio.