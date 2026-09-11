Iván Noble en Neuquén: «Mi banda de rock fue y será Los Caballeros de la Quema»

Todos tenemos un cuarto cajón en la cocina donde guardamos todo aquello no encuentra su lugar, salvo en ese cuarto cajón. Puede ser el quinto cajón, a veces el tercero, pero nunca el primero o el segundo.

El cuarto cajón también es metáfora de ese lugar donde guardamos cosas olvidadas que no queremos olvidar del todo porque ¿qué otra cosa es todo eso que va a parar al cuarto cajón sino aquello de lo que no nos queremos desprender?



Hace un tiempo, Iván Noble decidió volver a ese cuarto cajón de la cocina y ver qué había allí. Y lo que encontró fueron un montón de canciones olvidadas “por abandónico y descuidad”, dirá él de ellas.

Inmediatamente, las rescató de allí y darles el lugar que se merecían tener: en un setlist. Así surgió “Canciones traspapeladas”, el espectáculo hecho de esas canciones que “por misteriosos motivos, había dejado de cantar desde hace largo tiempo”. En definitiva, “un reencuentro íntimo con viejas canciones a las que les debo una disculpa”.



El caballero Noble presentará “Canciones traspapeladas” en formato trío acústico el próximo viernes 18, a las a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén), Las entradas se consigue a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.

En una entrevista con Diario RÍO NEGRO, el cantante y compositor -no le cierra eso de cantautor- habló de las canciones traspapeladas; de su gusto -culposo, dirá él- por la canción italiana que explica su último single “Mi historia entre tus dedos”, de Gianluca Grignani; y del pasado, presente y futuro de Los Caballeros de la Quema.

P: ¿Cuándo decidiste empezar a revisar ese cancionero que te había ido quedando un poco relegado y quisiste empezar a llevar escena?

R: El año pasado charlando con Rubén, que es mi pianista, mi mano de derecho musical, nos dimos cuenta que hacía muchísimo tiempo que había canciones que teníamos ahí tiradas en el cuarto cajón de la cocina. Canciones que hacía mucho que no tocábamos y que empezábamos a extrañar. De hecho, muchas de esas, o varias de esas, la gente nos las pedía en los shows y no podíamos ni empezar a tocarlas porque las habíamos olvidado.



Así que nos pareció buena idea hacer una revisión de eso, fijarnos en cuáles extrañábamos más y hacer una lista de temas donde la columna vertebral del show fueran estas canciones. Están las que uno sospecha que la gente tiene ganas de escuchar igual, pero queríamos sacar de vuelta a los escenarios canciones lados B.

Noble, en solitario y al rescate de las canciones “injustamente olvidadas”.

P: ¿Y por qué crees que se te fueron traspapelando para seguir con esa idea que vos nos sugerís con el espectáculo?

R: El tema es que cuando vas sumando años de discos grabados, hacer las listas de temas en los shows es más difícil porque se van sumando canciones. Y entonces uno en general lo que hace es tocar las canciones que sospecha que más se escucharon, que más pasaron en la radio, que la gente más te pide. Y bueno, hay un momento donde eso se convierte en una trampa porque ponés como piloto automático y tocas más o menos siempre lo mismo. Vas como a lo seguro, elegís las dos o tres canciones de cada disco que más se escucharon y tocas eso. Y me parece que a la larga termina siendo como un error porque te vas como municipalizando (risas).

P: ¿Qué fuiste descubriendo de esas canciones al volver a tocarlas en vivo, con qué te reencontraste cuando las volviste a tocar?

R: Con canciones que me gustaban y que me parece que estaban bien y que hay que replantarse un poco el oficio a veces, Justamente para no terminar haciéndolo, no te digo a reglamento, pero para no hacerlo con piloto automático. Entonces, cuando tocas una canción después de muchísimo tiempo de que haya quedado hay una cosa de volver a interpretarla, de volver a buscarla una vuelta. Estás menos perezoso a la hora de cantar. A mí es un show que me está gustando mucho hacer todo este año.

P: ¿Hacés Caballeros en este espectáculo?

R: Sí, hay algunas canciones de Caballeros. Algunas no tan escondidas de Caballeros, porque ahí sí es más difícil. En general, la gente en los shows, cuando toco temas de Caballeros, quiere escuchar los clásicos. Y como este show es un show en trío y acústico, de alguna manera versionar a Caballeros de esta forma también es distinto. Pero sí, igual hay una o dos canciones que no solemos tocar en Caballeros que las intercalo en los shows.

P: ¿Habían hecho acústicos con Caballeros en su momento?

R: No, grabado no. También es una experiencia para estas canciones de Caballeros pasar por estas cosas.

P: ¿Y covers incluye este espectáculo?

R: Hay un par de covers, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, “Mi historia entre tus dedos”, un clásico del italiano Gianluca Grignani y que es el último single que edité hace unos pocos días, está en el show porque es una canción que yo venía tocando y de verdad que la gente la disfruta mucho. Bueno, es un clásico, ¿no? Y yo traté de ponerle mi impronta personal a la versión. Yo la venía tocando hace un tiempito, pero muy rápido me di cuenta de que mucha gente la disfruta muchísimo. Entonces está en el show también.

P: ¿Cómo llegas a esa canción, en particular y cuál es tu relación con ese tipo de canción italiana o europea?

R: Bueno, a mí me gusta mucho la música italiana. Mi vieja es italiana y desde muy chico en la casa de mi nona y de mi vieja se escuchaba música, no sé, Doménico Modugno. Canción romántica italiana, ¿no? La canción romántica italiana a mí me gusta mucho. De hecho, hoy día suelo escuchar canciones napolitanas viejas.

Pero esta canción en particular me acuerdo perfectamente de ser muy joven, mediados de los 90, ya cantaba en Caballeros, era la época de Caballeros en la que tocábamos todos los días en sótanos y en bares de rock. Antes de Avanti Morocha, ¿no?. Y recuerdo que me gustaba muchísimo, pero claro, en ese momento no era tan fácil, siendo cantante de una banda de rock, decir que te gustaban ese tipo de canciones. Ahora, por suerte, eso cambió y los pibes que tocan rock no están con ese prejuicio dando vuelta. Era como un placer culposo, ¿no? La cantaba en borracheras o en sobremesas.



Pero con el tiempo la volví a encontrar. Me invitaron a cantar un día la fiesta FA, el espectáculo de Mex Urtizberea, y dije que quería cantar eso y estuvo muy bien. La versión en vivo que está en YouTube funcionó muy bien y me dieron ganas de grabarlo en el estudio y ahí está.

P: ¿Cómo decidiste versionarla? Porque no es muy distinta a la original, no tiene arreglos extravagantes. Pero estás vos cantándola con tu impronta.

R: Lo que pensamos con Benjamín López Bardi, que es el productor, es que es una canción tan inoxidable y tan reconocible como esta llevarla muy lejos a nivel versión era como medio caprichoso. Entonces nos pareció que lo mejor era respetar la estructura y las melodías y el espíritu de la canción, pero con un audio un poco más de rock. Y me parece que pasó, me parece que se logró.

P: Los Caballeros volvieron en 2017, quince años después de su separación; y lo hicieron dos veces más, en 2023 y 2024. En 2025 incluso editaron un disco con canciones originales pro primera vez en 24 años. ¿Cómo ves aquella época rockera tuya?

R: Con aquel Noble que tenía veintipocos años, veintilargos, no pienso mucho en él, la verdad. Pero disfruto mucho Caballeros ahora. De la versión senior, si querés, que para mí es mejor que la anterior en el sentido que somos tipos grandes, de alguna manera, asentados en el oficio.



El año pasado hicimos un disco que yo tenía muchas dudas en hacer, porque me pareció que cuando una banda tiene la suerte de haber sido una banda clásica durante una década entera y después no tocar durante casi 20 años, sacar un disco nuevo por ahí era un riesgo porque ibas a competir contra la emoción que a la gente que le gusta a la banda le generan las canciones viejas y que seguramente no le iban a generar las nuevas.



Yo pensaba que era muy difícil competir con eso y que no valía la pena hacer un disco nuevo, pero por suerte los pibes me convencieron y el disco que hicimos me alegra muchísimo. Me parece un disco que está totalmente justificado haberlo hecho y que si lo ponés al lado de los discos de Caballeros podría haber sido un disco grabado un año después del último. Me parece que después de veinticinco años suena mejor, un poco aprendimos a tocar.

P: La distancia entre Fulanos de Nadie (2002), el último disco de aquellos Caballeros, y Fiesta de Zombis (2025) ayudó a que este disco funcione en esa línea de tiempo, no?

R: Yo creo que sí, pero el tema era si nosotros estábamos contentos en el estudio haciendo un disco entre nosotros después de tanto tiempo y si cuando terminamos de hacerlo, la noche que terminamos y que decidimos escucharlo de punta a punta, ahí nosotros y algún allegado, ¿qué nos pasaba con eso? Y a mí me emocionó mucho, me gustó, me parece que es un buen disco y qué sé yo, para mí es una banda añejada en el mejor de los sentidos.

Tocamos poco, no es la idea tocar muy seguido porque ya no sé si está el espíritu para tocar muy seguido, pero tocamos cuatro o cinco veces por año y eso nos hace bien a todos y yo me llevo bien con eso y con lo que hago como solista, que siempre quise que fuera muy distinto, siempre quise que fueran dos universos musicales bastante distintos porque para ser solista y hacer lo mismo que hacía en Caballeros o algo parecido, me quedaba en Caballeros. Entonces, yo siempre, no sé si siempre, pero muy temprano me di cuenta que quería hacer discos solistas que no se parecieran a los discos de Caballeros.

P: ¿Cuándo decidieron volver a tocar después de todo el tiempo que había pasado?

R: Al principio era eso, al principio el primer era eso. Y después los pibes empezaron a componer y me empezaron a mostrar canciones, yo al principio era medio reacio por esto que te contaba, pero bueno, me convencieron y por suerte lo hicimos .

Caballeros senior. “Siento que volvimos mejores”, sostiene Noble.

P: ¿Siempre estuvo en vos esa idea de ser el cantante que terminaste siendo post Caballeros?

R: Creo que se fue construyendo de a poquito. O sea, yo sabía que quería seguir cantando, no tenía ganas de armar una banda de rock de vuelta. Me parecía que la dinámica de relación y de vínculo humano en una banda de rock es algo muy bravo, no es tan fácil llevarla adelante.



Nosotros habíamos terminado medio abollados por no saber gestionar algunas cosas que para mí son muy difíciles de gestionar. Sobre todo si a una banda le va muy bien en un momento. Hablo de esa época, ¿no? Donde que te vaya muy bien como que, nada, hay vértigos y cosas que no sabés manejar. Tal vez los pibes ahora lo manejan mejor, no tengo idea. En ese momento se complicó todo un poco y se lesionaron mucho los vínculos y yo no tenía ganas de volver a tener una banda de rock. Ni tengo, nunca más. Caballeros es mi banda de rock y lo será y tocaremos de vez en cuando, cuando nos pinte. Y después haré mi vida solista siempre. Las bandas de rock son para armar a los 20 años.



El peligro es que, nosotros eso siempre nos lo decimos, es terminar siendo una caricatura de lo que éramos hace 25 años atrás. O sea, jugar a ser el tipo que éramos la banda y los tipos que éramos hace 25 años atrás es medio patético. Entonces, tratamos de evitar eso, la caricatura.

P: ¿Cómo definirías tu tipo de canción, qué tipo de cancionista descubriste que sos?

R: A mí me gustan las canciones populares, de autor, si querés. Me gustan las canciones lindas, sin demasiada pretensión, con cuidado en el texto, en la letra. Es lo que trato de hacer. Como la tradición del rock nacional. Y de cierta cosa de cantautores en castellano. Como canciones de… Los norteamericanos le dicen songwriters, pero a mí no me gusta usar así como conceptos.

Y acá sería cantautor, pero a primera vista cantautor está un poco relacionado con los 80, con esa cosa más vinculada a lo testimonial y a lo político. Pero sí, qué sé yo. El desafío es ser cantautor sin ser, como decía Charly, “cansautor” (risas).

P: Hablábamos de “Mi historia entre tus dedos”, ¿hay algo más en el futuro inmediato?

R: En realidad es como el primer single de algo que va a ser absolutamente canciones nuevas. No sé cuántas porque empecé a darme cuenta, y mucha gente me cuenta que sacan lo que llamaban EPs, que creo que son siete canciones, y me parece que va a terminar siendo algo así.



Iremos sacando por lo menos un single más de acá a fin de año, una canción inédita mía. Y veremos el año que viene si juntamos cuatro o cinco más. Ya a esta altura no tengo ganas de hacer discos largos, no tengo la ambición de hacer muchos, sino de ir muy al grano y hacer cosas que me gusten y que sean puntuales.

Iván Noble presentará «Canciones traspapeladas» el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén), Las entradas se consigue a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.