Emma Horvilleur: “Puedo ser un cultor del misterio por momentos y por momentos se nota quién soy”

“Mi año gótico el título del disco porque dice mucho del contexto en el que fue hecho todo este disco”, revela Emma Horvilleur.

Sumergido en su año gótico, acaso una de sus expresiones más explícitamente políticas Emmanuel Horvilleur está listo para viajar al sur. El sempiterno kuryaki será parte, este sábado, del Sunset Cierre Vendimia de Bodega Malma, San Patricio del Chañar.

La propuesta de sunsets desarrollada en seis fechas a lo largo de este verano, dos de ellas en el marco de la vendimia, tendrá como cierre un lineup de lujo con Estelares (20 hs.), Emma Horvilleur (18.30 hs.) y Manu Martínez (17 hs.), además de los locales Catalina Jaz (16 hs.), Dj Abril (15 hs.) y Darío Arcas (después de las 21), quienes abrirán el evento que comenzará a las 15 y tendrá la conducción de Bebe Contepomi. Más información del evento en el Instagram de Malma.

Las entradas están disponibles hasta agotar stock en tuentrada.com, con capacidad limitada.

En un extenso y muy ameno diálogo con Diario RÍO NEGRO, videollamada mediante, Emma habló de su relación con la bebida que lo convoca esta vez, del show que ofrecerá al respecto este sábado, de Mi Año Gótico, que es su último y muy interesante disco, y los conceptos detrás de sus letras, su sonido y del nombre mismo del álbum.

P: ¿Cómo te llevas con el vino?

R: Me gusta, me gusta. Soy de tomar vino. Sin llegar a ser estos expertos que huelen la copa y te tiran data acerca de eso. De unos años para acá también con una amiga que me instruyó en ciertas cosas del vino, pero a la vez también no soy un tipo que busca la excelencia. Puedo ir al chino, me compro un vino del chino y también lo disfruto. No soy un fundamentalista.

P: ¿Cómo imaginas el espectáculo que vas a ofrecer en el marco de este evento tan particular?

R: Es algo que no nos es ajeno. Y lo disfrutamos porque nos gusta tocar básicamente. Cualquier oportunidad para nosotros es buena para cerrarnos al público y hacer lo que nos gusta hacer.

P: ¿Y en este caso qué tenés pensado para Neuquén en particular?

R: Es un poco un show que venimos dando. Justamente saqué a fines del 2025 mi último disco llamado Mi Año Gótico. Básicamente tenemos un show que va un poco por ahí, un show nuevo con algunas canciones de este disco nuevo.

Es un show que venimos dando y bueno, ahora estoy acá en el estudio para hacer un ensayo porque hace un mes que no tocamos, porque estuve haciendo unos shows con Dante, con Kuriaki. Vamos a hacer un ensayo de recordatorio y ya estaremos ahí en el escenario dándolo todo.

P: ¿Tenés pensado algo diferente en el marco de lo que venías ofreciendo respecto del disco para esta ocasión? Con un público que quizás vaya a curiosear y de pronto te va a encontrar a vos en el escenario.

R: Sí, pero ¿sabes qué? Nosotros siempre que podamos sumar algo y encontrar una vuelta al asunto lo hacemos, pero por una cuestión de intuición y de cosas naturales. No es que nosotros adaptamos los shows para el público. Esa es la realidad.

P: ¿Van a sonar como lo venían haciendo en las otras presentaciones de Mi Año Gótico o van a tener algunas cuestiones acústicas, electropop? ¿Cómo piensan el set?

R: Es un show en donde buscamos también que no sea lineal, que haya canciones también que puedan bajar, subir, pero obviamente es como que vamos contando algo a través del show. A mí siempre me gusta eso, me gusta eso en los discos, me gusta eso en los shows, que no sea solamente un compilado de canciones, sino que también te vayas llevando por diferentes terrenos y sensoriales también.

P: No lo trajiste al disco todavía acá en la región, al actual, va a ser como una presentación de Mi Año Gótico.

R: Por eso, por eso, por eso te digo que más que adaptar es llegar ahí y agradezco esta oportunidad increíble de ir hasta allá, a este cierre de Vendimia, porque el país está en un momento no tan agraciado y bueno, poder llegar a distintas regiones para nosotros es un lujo y son oportunidades que no queremos malgastar.

P: ¿Cómo le ha ido a tu año gótico desde que salió hace ya un puñado de meses, cómo lo sentiste en vivo al disco?

R: Yo lo siento re bien, porque también es un show que ya venía rico desde el disco anterior, desde Aqua di Emma, con un poquito más de cosa bailable, a mí me gusta hacer discos, pero también cuando llega el momento de tocar en vivo la música más arriba, más bailable, es la que también me permite hacer un show que a mí me divierta y que la gente se divierta. Entonces siento que con las canciones que ingresaron de este disco de Mi Año Gótico se puso aún más rica la cosa, así que estamos felices.

Para mí (el título) surgió más de una cuestión cuasi política, sentí que se había puesto oscura la cosa, más que otras veces”. Emmanuel Horvilleur

P: ¿Desde dónde partiste en su momento para encontrar estas canciones después de aquel disco Aqua Di Emma?

R: Bueno, partí desde el disco anterior igual, porque fue como una etapa que se abrió saliendo un poco de la pandemia y pudiendo ir al estudio de grabación, pudiendo volver a meternos a producir, que se abrió como una etapa en donde fui a hacer canciones. Lanzamos Aqua Di Emma, pero no dejé de ir al estudio, sino que seguí. De dónde me dejó Aqua Diema es que empecé a construir para este disco, inclusive canciones que no entraron en Aqua Di Emma, como “Caetano”, con Fito Páez, que está en este disco, vio la luz acá. Desde ahí partimos y llegamos a cosas muy lindas.

Para mí, “Tu cara de culo” es un sonido nuevo en mí, o canciones como también “Manicomio” tiene reminiscencias, obviamente, de lo que es mi sonido, pero a la vez fuimos a otro lugar.

“Ya es tarde” con Alex Anwandter, que es un músico chileno muy bueno. También es un sonido medianamente nuevo. Entonces se dieron cosas nuevas que obviamente alimentan y nos ponen en otro lugar. A mí me gusta lo que le dieron estas nuevas canciones del show.

P: ¿Estaba Fito también en Aqua Diema o se agregó cuando decidiste incluirla en Mi Año Gótico?

R: Yo la tenía para Aqua Diema y mi idea era que Fito participe del tema, pero por algunas razones puntuales de él, que estaba haciendo otros discos y estaba de gira no pudo participar de la canción. Entonces yo decidí no incluirla en Aqua Di Emma y dejarla para este disco. O por lo menos intentar, porque tampoco sabía que se iba a poder.

P: Dependía de Fito, digamos.

R: Dependía de Fito porque para mí la canción iba a cerrar mejor, se iba a poner más rica con la participación de Fito haciendo un dueto conmigo y cerrando también un círculo que arrancó hasta ya en el año 90 cuando nos invita a cantar Fito en uno de los Gran Rex que hizo. Desde ese lugar es que para mí cerraba muchos círculos. Lo esperé y al final pudo, la grabó y quedó increíble.

P: El resto de los invitados, ¿cómo reuniste en este caso a los invitados?

R: Se fueron dando. Realmente yo sentía que las canciones también eran como escenas y que algunos actores iban a venir bien para que sea un disco en algún punto más coral. A mí me gusta cuando en los discos, aunque sean de un artista, aparecen otras voces. Y fue así.

La canción con Ale Sergi y Javiera Mena es una canción que ya la habíamos hecho hace unos años y que me había quedado medio perdida, esa es la realidad. Y una noche Cintia, una de yo que también es novia de Ale, me dijo que buena que estaba esa canción que habían hecho con Ale y con Javier y con Cachorro López también. Y yo dije, ah, verdad, qué buena que está esa canción.

Y como que la fuimos a buscar y la cambiamos un poco. Y bueno, así se fue, se dio ese tema. Después Alex Zambander es un músico chileno que también me encanta, un escultor de un pop muy fino y a la vez también con buena parada lírica.

Así que también un día lo invité al estudio, lo invitamos ahí con Cítrico, estábamos produciendo y le mostramos un par de músicas y le gustó la que terminó ya finalmente siendo Ya es tarde. Así que nada, se fue formando, se fue formando la cosa.

P: ¿Qué hubo detrás del nombre de Mi Año Gótico, puesto en primera persona?

R: Para mí surgió un poco más de una cuestión cuasi política, te diría, en donde sentí que se había puesto oscura la cosa, más que otras veces. Más que otras veces porque tal vez antes cuando uno veía cosas horribles e injustas, como que no quedaba discusión de que eso era horrible e injusto.

Y ahora uno ve genocidios o ve elecciones de los políticos, hace un rato se votó la modificación de la ley de glaciares, cosas que atentan directamente contra el pueblo, contra la gente, contra nuestra salud, nuestro futuro, nuestro bienestar. Todo eso a mí se me condensó y apareció ese título. Porque es algo gótico, oscuro, y a la vez también cómo nos paramos como sociedad ante ese tipo de cosas.

Yo no soy un artista político, o sí lo soy, pero mi militancia es musical. Pero no puedo dejar, a veces, de que eso me atraviese. Y ahí apareció el título. Y obviamente yo iba haciendo un disco mucho más luminoso, colorido, divertido, en muchos aspectos. Pero ese título estaba ahí y me decía acá estoy, estoy bueno, por lo menos va a servir para sacar el tema y hablar de esto en algunas entrevistas (risas)

P: El tono, incluso las letras también, porque te cuestionás, vos como autor, cantando tiempo de una persona, te cuestionás tu performance en las cuestiones amorosas, en las cuestiones cotidianas. Tampoco es que salís bien parado. Hay como un juego de ponerte en cuestión. Esa voz femenina que te cuestiona, que con la guitarrita no solucionás todo. Hay que ponerse. La vida cotidiana exige arremangarse. Y es como decir, ojo, no es tan fácil, la pose. También hay algo de gótico en ese aspecto.

R: Es real, es real. Está bueno que lo notes. Me gusta que también lo entiendas así. Y eso es natural.

Es un poco la reconstrucción que piden a veces, pero desde un lado de uno, real. Tampoco sirve cuando no estás convencido de las cosas. Hay que también estar convencido y hacerlo real. Lo que sea que hagas. Entonces, me parece que desde ese lugar es como un disco también honesto, en donde, vuelvo a repetir, el título apareció y yo me terminé dando cuenta que era el título que iba al disco. Que podría haberle puesto, no sé, Ya es tarde, o algún título de alguna canción.

Sin embargo, cuando yo escribí Mi año gótico en ese cuaderno que tengo con hoja blanca y abajo quedó el espacio, porque tampoco es que lo pensé como una canción, sino como un título. Inclusive como un título de una novela. Para mí es como un título de una novela. A la vez, yo entiendo que el título es mi año gótico y mi año gótico es el contexto en el que fue hecho todo este disco.

Es como un tipo que digamos, tantas veces han habido situaciones, no sé, que son alegres dentro también del caos y de la barbarie, por usar palabras, no sé. Entonces, digamos, un poco pesa. Cuando ves esas películas de un tipo que va a tocar cancioncitas a los soldados de la guerra, no sé. El tipo está haciendo su trabajo dentro del contexto este que estamos viviendo.

P: Y pensando en lo que hablamos al principio, contrasta con Aqua di Ema porque da como afiche de perfume, ¿no? Donde vos estás y es, hola, soy Ema, ¿no? Y funciona. En mi año gótico eso es casi todo lo contrario. Apareces ahí en la ventanilla de un auto mirando como atribulado con algo que te empieza a dar vuelta en la cabeza.

R: Yo siento que esos contrastes para mí son claves, me gustan y a la vez se funden. Porque no son puntos totalmente separados. Yo también podría tener un perfume que se llama gótico, ¿entendés? Digo, porque todo se mezcla y podría ser, todo está ahí jugando y son palabras, son ideas, son conceptos y a la vez también a esta altura me gusta mezclar todo, ¿viste? Me gusta, hago uso y abuso de mi propia imaginería.

P: Es como que en Mi Año Gótico te planteas, ojo que el chico del perfume también tiene quilombos, ¿eh? O sea, el que viene del disco anterior también tiene sus quilombos domésticos, sus planteos, sus problemas existenciales, ¿no? Incluso hasta me parece que dialogan de ese modo, si uno lo piensa, ¿no? Que aquella superficialidad, digamos, tan resuelta también tiene su lado gótico, digamos, que aparece en este disco.

R: Como que soy un tipo que hace muchos años que hace lo que hace, que puedo ser un cultor del misterio por momentos, por momentos se nota quién soy, digamos, y ya en mi historia es conocido porque, bueno, porque fuimos músicos también que crecimos expuestos y de familias como de cierta alcurnia rockera, por decirlo de alguna manera, pero todo esto también tiene sus vaivenes, ¿no? Y a mí ya me gusta poder, digamos, poder acceder a eso y poder usarlo porque es también la forma en la que siento que voy encontrando nuevas maneras de expresar.

P: Hablando de esta familia de alcurnia que mencionabas, y al principio hablabas de que habías estado trabajando de vuelta con Dante, ¿cómo, y después de tantos años, no? ¿cómo funcionan esos reencuentros musicales cada vez que sucede?

R: La verdad, y quiero hacerte totalmente sincero, se da algo con Dante que debe ser también el puñado de canciones que construimos a lo largo de nuestra sociedad y el tipo de música anclada un poco en una cosa de juventud, el paso de los años también en cuanto a, no sé, fuimos a tocar a República Dominicana por primera vez el otro día y había gente que nos miraba como con una emoción muy especial. Se dan un montón de cosas que hacen que cuando yo suba al escenario y me junte con Dante pase algo que hace que cada show sea como una celebración tremenda y no sé, qué sé yo, yo, será porque también hace como ocho años que nos tocamos, hicimos cuatro shows este mes y fueron increíbles, la verdad que no sé, es decir, me sentí de las mejores bandas del mundo, sí, lo digo, también con los músicos con los que hemos tocado, también que con muchos tenemos ya una historia de muchos años, entonces es puro disfrute, no sé, no sé, no sé y a la vez tampoco es que tenemos por anunciar por delante una gira mundial, ni nada de eso, son como gustos que nos estamos dando y bueno, por eso disfruto cada uno de los shows.

P: En un punto siguen siendo los mismos dos que subieron aquella vez con Fito, que tenían todo por hacer.

R: Sí, en un punto sí, y vamos a seguir haciendo eso también, que ellos somos nosotros.