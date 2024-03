15 años de “No Line on the Horizon”,el último experimento de U2

A fines de la década de los ‘80, U2 se encontró ante una compleja encrucijada existencial, por primera en sus casi diez años de vida discográfica. Tras editar el revelador “The Joshua Tree”, en 1987, debía resolver cómo despedirse de la década que la había consagrado como la mejor banda creadora de himnos de estadio del mundo y cómo hacer su ingreso, que no podía ser menos triunfal, a los desafiantes años 90.



La respuesta, lo sabemos, fue, en 1991, “Achtung Baby”, la más impresionante y exitosa transformación estética y sonora que una banda de rock haya experimentado alguna vez. Desde entonces, los U2, se movieron de a trilogías. La banda completó los ‘90 con “Zoorpopa” (1993) y “Pop” (1997), dos discos que profundizaron la experiencia audiovisual iniciada con “Achtung baby”.



Diez años después, la misma pregunta volvió a aparecer entre los músicos que desde siempre dieron forma a U2: cómo cambiar de década. Ahora se trataba de algo más que eso: se trataba de un nuevo milenio. Nada mejor que eso para una banda acostumbrada a las grandilocuencias.



La respuesta fue, una vez más, interesante: volver a los ‘80 con los elementos de los ‘90. Recuperar el pulso rockero sin abandonar la evolución sonora adquirida. El primero de los nuevos tres discos fue el muy exitoso y hitero “All That You Can’t Leave Behind” (2000), al que le siguió el también interesante pero no tan exitoso “How to Dismantle an Atomic Bomb” (2004). Y otra vez el punto: cómo salir de una década al modo de U2. Y la salida fue el experimento sonoro “No Line on the Horizon”, publicado el 27 de febrero de 2009 en Dublín, 2 de marzo, en el Reino Unido y Europa y en Norteamérica, un día después, el 3 de marzo.



El duodécimo trabajo de estudio de la banda que a fines de de los 80, Larry Mullen Jr. formó en la cocina de su casa paterna con Bono, Adam Clayton y The Edge, funcionaba como la síntesis de todo lo que U2 había sido hasta entonces. Si una tesis es la afirmación inicial de una idea (U2 de los 80), esa idea va avanzando hasta que se le opone una segunda idea o antítesis (U2 de los 90) con lo cual se llega a una afirmación nueva o síntesis, que es la combinación superadora de las otras dos ideas (el U2 de los 2000). Si la primera década del nuevo milenio funcionó como una síntesis, “No Line on the Horizon” fue, de los tres discos de los 2000, el que dio el salto más radical hacia el pasado: pulso rockero al ritmo de las máquinas de los 90.

U2 en 2009. Bono, Mullen Jr., Clayton y Edge. (Foto: Anton Corbijn)



Los trabajos para el nuevo disco comenzaron en 2006 con el productor Rick Rubin, célebre por su trabajo con los Peppers y los Beastie Boys entre tantísimos otros, quien alentó un enfoque de regreso a las raíces musicales. Eso no estaba mal, pero quería que el grupo le llevase canciones terminadas al estudio. Eso sí estuvo mal o, al menos, no funcionó: chocó con el estilo de grabación del grupo, que solía improvisar material en el estudio. Hubo pocos avances allí por lo que finalmente decidieron poner fin al trabajo con Rubin. Al poco tiempo, contactaron con Brian Eno y Daniel Lanois para que trabajasen como productores del nuevo álbum, con Steve Lillywhite contratado para producir varias canciones. Si de algún modo iban a volver atrás, qué mejor que hacerlo con los productores de aquellos tiempos.



U2 comenzó a trabajar con Eno y Lanois en mayo de 2007. En ese tiempo, Bono aceptó una invitación al Festival Mundial de Música Sacra de Fez, Marruecos, y acudió junto a sus compañeros de grupo y con Eno y Lanois. El grupo alquiló un riad en el hotel Riad El Yacout y lo convirtieron en un estudio de grabación improvisado.



U2 pasó dos semanas en Fez y el Festival de Música Sacra expuso al grupo a la música india y a la judía, con unas influencias que les permitieron buscar un sonido más experimental. De todo aquello, la mayoría fue descartado para el disco por ser demasiado experimental y de difícil combinación con el sonido U2. Sin embargo, las influencias impregnaron sus canciones, sobre todo en cierta rítmica.



Durante las sesiones, escribieron “Moment of Surrender”, “White as Snow”, “No Line on the Horizon” y “Unknown Caller, todas ellas grabadas en una sola toma.En total, el grupo grabó aproximadamente diez canciones en solo dos semanas. Después de dejar Fez, grabaron en Dublín, Nueva York y Londres.

El disco abre con las dos canciones más interesantes: la que le da nombre y con “Magnificent”, dos composiciones a medio camino entre Achtung Baby y Zooropa. “No Line on the Horizon” surgió de los experimentos de Mullen con diferentes ritmos de batería que Eno sampleó y manipuló los patrones, y que el resto de la banda empezó a tocar sobre los ritmos. Y “Magnificent” es una canción de ritmo acelerado que comienza con una línea de sintetizador de Eno.



En diciembre de 2008, U2 realizó varios cambios en su contenido. Después de pensar en sacar el álbum como dos EPs titulados “Daylight” y “Darkness”, durante las sesiones compilaron las mejores canciones de ambos en un único disco.

De “No Line on the Horizon” se desprendió la imponente gira 360° tour, desde 2009 a 2011 y que batió el récord de la gira de conciertos más taquillera de la historia, con más de 736 millones de dólares y que en 2011 pasó por el estadio Ciudad de La Plata.



U2 volvería a editar música original en 2014, cuando publicó “Songs of Innocence”, el primero de una trilogía introspectiva que se completó con “Songs of Experience” (2017) y “Songs of Surrender” (2023).

Las canciones

La portada de “No Line on the Horizon” es una fotografía del lago Constanza, tomada por el fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto.

“No Line on the Horizon”

“Magnificent”

“Moment of Surrender”

“Unknown Caller”

“I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight”

“Get On Your Boots”

“Stand Up Comedy”

“Fez – Being Born”

“White as Snow”

“Breathe”

“Cedars of Lebanon”