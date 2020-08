A paso firme: Juanas Trucks y el largo camino hacia la cima del rock

Hace bastante tiempo, Mel Frank, una joven e inquieta cantante de Allen, publicó en su muro de Facebook que quería formar una banda de rock que tocara canciones de AC/DC. Acaso porque fue más una expresión de deseo que otra cosa, nadie respondió. Sin embargo, bastante tiempo después, una joven e inquieta baterista neuquina la contactó para formar una banda que tocara canciones de AC/DC.

Sofía Pintos, la baterista en cuestión, reclutó un grupo de músicas dispersas por el Alto Valle con la idea de formar un grupo de rock de mujeres. Así fue que, un día de enero de 2018, en una sala de ensayo de Neuquén, se reunieron cinco chicas desconocidas entre sí. Se saludaron, se presentaron más o menos formalmente y empezaron a tocar.



Y aunque no se conocían, por alguna razón, todas sospechaban de la cantante: ¿qué tan buena podría ser? Pero resultó que era muy buena cantando todo lo que esa primera lista de canciones que iba de Queen a Pearl Jam, con escalas en Creedence y Cranberries. Pero sobre todo era muy buena cantando AC/DC.

No todo es AC/DC en la vida de Juanas Trucks: las chicas trabajan en composiciones propias que siguen el pulso del hard rock.



Luego de un puñado de ensayos, el grupo tomó una decisión: iban a tocar sólo canciones de la banda australiana. Era lo que más les gustaba y lo que mejor les salía. Fueron esas canciones las que mostraron rápidamente que allí había química. Y quien decidió que así sería fue su cantante, la misma chica de aquel aviso de Facebook.



Tras varios ensayos y algunos movimientos, el grupo quedó conformado por la baterista Sofía Pintos, las guitarristas Lieza Solaro y Brenda Lorca, la bajista Ayelén Rodas y la cantante Mel Frank.

Rock y género

En una charla con Río Negro, Mel dice: “Siempre me gustó la energía que tiene AC/DCy siempre quise ser parte de una banda que tocara sus canciones. Me gustó también que, por la formación que teníamos, era ideal para hacerlo. Con dos guitarras muy interesantes que se complementaban muy bien, una baterista con una energía impresionante para tocar hard rock”.



La banda decidió llamarse Juanas Trucks, toda una declaración de principios, un gesto político que acompaña y da sentido al gesto estético de tocar hard rock. “Elegimos un nombre que representara a las mujeres”, dice Mel. “Y elegimos Juana por Juana Azurduy, Juana Inés de la Cruz, Juana de Arco… mujeres fuertes y protagonistas de su tiempo”. ¿Y el truck? “Viene de camionera, por eso de ser camioneras dicho de manera despectiva cuando se supone que una mujer hace cosas de hombre, no? Nosotras lo tomamos y lo transformamos en el nombre de la banda. Además es un guiño a los AC/DC por su canción Thunderstruck. Somos las Juanas Camioneras, digamos (risas)”.



En dos años y medio, Juanas Trucks tiene un lugar bien gana do en la escena del rock regional, un lugar ganado por talento musical pero también a partir de desafiar el statu quo rockero y el lugar de la mujer en el rock, tanto arriba como abajo del escenario.

“¿Y cual es el problema con que las mujeres queramos estar agitando toda una noche?”, se pregunta Mel parafraseando un clásico de AC/DC. “Las mujeres también salimos de bares, por qué no podríamos querer noches así?”.

La gente paga una entrada para escuchar música de AC/DC , no una banda de mujeres, afirma la cantante de Juanas Trucks. Pero ocurre que se encuentra con una puesta en escena que rompe esos prejuicios. “Lo que nos gusta de la banda es que cambiamos muchas cabezas (risas), se van con otro pensamiento”.