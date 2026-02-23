Este martes llega a Neuquén el proyecto Borges 2026: de qué se trata, dónde será y cómo asistir

El próximo 14 de junio se cumplirán cuarenta años del fallecimiento de Jorge Luis Borges y es por ello que la asociación civil suiza Los Conjurados, creada por el neuquino radicado en Ginebra Marcos Liyo, en conjunto con la embajada suiza en Argentina dio forma al proyecto BORGES 2026.



Se trata de una serie de acciones a lo largo de todo este año relacionadas con la vida y obra del consagrado escritor argentino, tanto en Suiza como en Argentina. La primera de ellas ocurrirá este martes en Neuquén, se trata de la conferencia “Borges, vocación y destino”, a cargo del propio Marcos Liyo. La actividad comenzará a las 19 y tendrá lugar en el Centro Cultural Alberdi (Juan Bautista Alberdi 30, Neuquén capital)



“La charla consiste en un amplio panorama de la vida de Borges como escritor, su destino de escritor, la vocación de escritor, y cómo eso que está directamente vinculado a su propia biografía también está entrelazado con lo que él escribió como ficción literaria”, reflexiona Liyo, en contacto con Diario RÍO NEGRO.



“La cuestión del destino es una de las inquietudes más concurrentes a lo largo de la obra de Borges y él ha tematizado eso a veces ficcionalizando algunos momentos de su vida y a veces utilizando rasgos biográficos para crear obras literarias”, destaca.

Borges es una de mis amistades cotidianas, es uno de mis mejores amigos porque no pasa un día de mi vida en el que no recuerde un verso, un poema, un cuento, un personaje, una historia, una frase suyas y muchas de las circunstancias por las cuales estoy en Ginebra están vinculadas a Borges». Marcos Liyo



Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra el 14 de junio de 1986 y no solamente su vida empieza en Buenos Aires y termina en Ginebra o empieza en Argentina y termina en Suiza, sino que también su obra sigue el mismo recorrido. “El primer libro que Borges publicó se llama Fervor de Buenos Aires, lo publicó en 1923 y es una colección de poemas dedicado, bueno, a la ciudad de Buenos Aires”, observa Liyo.



“Mientras que el último libro de Borges se llama Los Conjurados -nosotros tomamos el nombre del último poema de ese libro porque el libro lleva el nombre del último poema de la serie que también se llama Los Conjurados- que está dedicado a Suiza en términos generales y a Ginebra en términos específicos”.

La lápida de Borges, en el cementerio de la ciudad de Ginebra.



“Esa parábola que hace la vida de Borges también se reproduce en su obra literaria. Entonces, la charla es un poco jugar con esas dos dimensiones, la dimensión biográfica del escritor que asume su destino como tal y la dimensión literaria de aquellos personajes que, bajo ciertas circunstancias bastante concretas, encuentran su justificación en este mundo”.



“Cuando yo llegué a Ginebra en 2023 me di cuenta que Borges no tenía la presencia que merece en la ciudad en la que vivió y en la ciudad en la que finalmente murió y en la que también pasó buenos y gratos momentos de su vida, tanto que le escribió varios textos a la ciudad, entonces pensé bueno acá hay algo para hacer”, resume Liyo.

Esta actividad forma parte del proyecto Borges 2026 de la asociación suiza Los Conjurados en alianza con la Embajada de Suiza en Argentina.