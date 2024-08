Estreno de cine: llega «Tipos de gentileza», con Emma Stone y del mismo director de «Pobres criaturas»

Llega a los cines «Tipos de gentileza», la nueva película del director griego director griego Yorgos Lanthimos, una comedia negra que explora temáticas como el poder, el control, el libre albedrío y la dinámica de las relaciones humanas.

La película está formada por tres historias que cobran vida en la piel de un mismo reparto interpretado por Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, y Hunter Schafer. Cada integrante del elenco interpreta a tres personajes distintos en cada relato del tríptico, haciendo honor a la “regla de tres” que el realizador y el guionista Efthimis Filippou establecieron para el filme. El resultado es una obra cinematográfica que se potencia con la versatilidad de sus intérpretes.

Así, «Tipos de gentileza» presenta tres historias: la de un hombre que intenta tomar las riendas de su propia vida; la de un policía alarmado porque su esposa, desaparecida en el mar, ha regresado y parece otra persona; y la de una mujer decidida a encontrar a alguien específico con una habilidad especial, destinada a convertirse en un prodigioso líder espiritual. Un tema específico que Lanthimos examina en las tres historias es el de la autoridad y la forma en que fluctúa el libre albedrío, junto con la lucha entre la libertad de elección y la libertad de no elección.

Jesse Plemons, en uno de sus papeles en el filme.



Aunque la película tomó muchas formas narrativas a través de los años, «Tipos de gentileza» terminó siendo una antología. “Empezamos con una historia sola, pero a medida que la íbamos trabajando, pensamos que sería interesante hacer una película con una estructura diferente a las que habíamos hecho antes”, explica Yorgos Lanthimos y continúa: “Cuando identificamos las historias subsiguientes, quisimos mantener un hilo temático, para que todo quedara dentro de un mismo marco general”.



Durante el proceso de escritura, Lanthimos le envió el guion a Emma Stone, protagonista de sus últimas dos películas, «Pobres criaturas» y «La favorita», y ganadora del Premio Oscar a Mejor Actriz por su papel en «Pobres criaturas», quien quedó inmediatamente fascinada con el proyecto. “Me encantó el guion y cómo se desarrolló en un tríptico. Las historias se entrelazan de una manera que no es necesariamente clara, pero cada una capitaliza sobre la anterior. Las posibilidades me parecieron muy emocionantes” afirma Stone.



Armar una película con tres historias diferentes tuvo sus desafíos, especialmente con las limitaciones de tiempo, pero era algo que a Lanthimos le entusiasmaba explorar: “Con un largometraje que tiene una sola historia, el público se involucra más activamente porque hay lugar para pensar sobre lo que está pasando y aplicar la propia lógica. Con una antología, uno lleva lo que pensó en la primera historia a la siguiente. Es más complejo y más interesante. Personas diferentes identifican temas diferentes, lo que lo hace una estructura inmensamente interesante”.

"Tipos de gentileza": un actor, tres personajes

El director tuvo la idea de que los mismos actores y actrices interpretaran los personajes en cada relato para generar una sensación de familiaridad en la audiencia. “Cuanto más lo pensábamos, menos queríamos que se convirtiera en un artificio. Decidimos que los personajes tendrían diferencias sutiles, con el maquillaje y los peinados, y en su comportamiento y su gestualidad. Son historias y personajes muy diferentes, así que eso en sí mismo hace que destaquen. Más que nada, se trataba de que los actores cambiasen de ritmo y de energía. Que el mismo actor interprete otro personaje en la historia que sigue añade una sensación de continuidad a nivel inconsciente”.



El elenco coral de esta antología inusual enfrentó diferentes desafíos para cumplir con la visión del director. “Traté de ver otras películas para inspirarme, pero me resultó muy difícil encontrar cualquier tipo de referencia, algo que se sintiera cercano a este mundo. Lo siento como un territorio nuevo, no solo para el cine, sino para Yorgos. Es muy raro, con un guion y una dinámica de personajes muy interesante” comenta el actor Jesse Plemons. Hong Chau, quien interpreta los papeles de Sarah, Sharon y Aka, añade: “Yorgos nos explicó que las historias estaban vagamente conectadas y que el mismo grupo de actores interpretaría los personajes en las tres historias. Pero que no estaba esperando que hiciéramos ningún tipo de cambio drástico o muy marcado entre los personajes. Me intrigó mucho”.



Hong Chau, quien interpreta los papeles de Sarah, Sharon y Aka.

Por su parte, Emma Stone se apoyó en el hilo conductor que encontró entre los tres personajes que

interpreta: Rita, Liz y Emily. “Los personajes son totalmente diferentes en muchos sentidos, pero el

hilo conductor que encontré es este equilibrio entre querer ser amado, aceptado y controlado, y

también querer ser libre y estar en control de uno mismo, pero luego perder el amor por ese motivo”

explica.