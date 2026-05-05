Chubut: subas de salarios, bono y adicionales para destrabar paritarias y atenuar las protestas

El gobierno de Chubut busca atenuar las protestas de los trabajadores estatales. Y comenzó una semana de paritarias con ofertas que, al menos hasta ahora, fueron aceptadas por tres de los gremios. Incluye subas, bono y nuevos adicionales. Así lo acordó este lunes con ATE, UPCN y APOC. Pero aún faltan dos sectores clave: salud y educación, este último el más combativo y que además sostiene una interna en la conducción.

Con salud, el ministro Sergio Wisky anticipó que “ya hubo algunas reuniones con los gremios y estamos muy cerca de un acuerdo”. La negociación continuaba este martes a última hora. Pero este miércoles será la paritaria clave con Educación que además de los gremios tiene un nuevo escalón donde van subiendo las protestas: los denominados «autoconvocados» que desconocen a la dirigencia sindical pero no tienen posibilidad alguna de reunirse con el gobierno. “Nosotros solo negociaremos paritarias con los representantes sindicales elegidos por los afiliados”, le había dicho a diario RÍO NEGRO el ministro de Educación José Luis Punta.

La pauta acordada con los tres primeros gremios cuyos afiliados pertenecen a la administración central (sector con los salarios más bajos) establece un incremento del 6% sobre el salario básico, a aplicarse en tres tramos del 2% en los meses de mayo, junio y julio, lo cual, sumándose a los otros adicionales negociados y el ítem acordado en la paritaria anterior, posiciona al aumento por encima de los últimos índices de inflación informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), según informó el gobierno.

El aumento será liquidado tomando como base el haber del mes inmediato anterior. Asimismo, para aquellos sectores y cargos que no registren mejoras adicionales más allá de la pauta general, se otorgará un bono remunerativo no bonificable de $100.000, hasta tanto se definan acuerdos específicos para esas áreas.

En cuanto a los adicionales, se acordó modificar el ítem “Código 1.173”, correspondiente a los agentes de la Dirección de Comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno, que pasará a calcularse sobre el 100% del básico de la categoría 16 (Jefe de Departamento del agrupamiento jerárquico), a partir de los haberes de mayo de 2026.

El acuerdo también contempla la creación del adicional remunerativo no bonificable “Por Función Jerárquica”, destinado a agentes con cargos de jefatura. Las partes acordaron retomar la negociación en junio para abordar planteos específicos de diversos sectores.

En la noche de este martes, el secretario Wisky (que asumió oficialmente ayer lunes junto con los otros cambios ya anunciados por este medio) dialogaba con los gremios del sector tratando de lograr un acuerdo parecido.

Lo mismo ocurrirá con los docentes cuando este miércoles se realice la reunión paritaria de la cual participará el ministro Punta en representación del gobierno de la provincia. Es intención del gobierno volver a “despejar la calle” que en los últimos tiempos fue ganada por las protestas de trabajadores de distintos sectores del Estado reclamando mejoras salariales por encima de las que viene ofreciendo el gobierno.

Como informó este diario el fin de semana pasado fue la primera vez que el gobierno de Ignacio “Nacho” Torres soportó manifestaciones de este tipo desde que asumió en diciembre de 2023. Y llegan en un momento clave cuando desde distintos sectores de la oposición están armando frentes para competirle a Torres en las generales del año que viene. Aunque no quiere hablar del tema es seguro que el mandatario buscará la reelección.