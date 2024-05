Llega «Petróleo» a Neuquén, la aclamada obra que aborda la masculinidad desde la acción de cuatro actrices

Yacimiento petrolero en algún lugar de la Patagonia. Cuatro hombres conviven en un tráiler y a sólo unos metros de allí, extraen petróleo de un pozo casi vacío. ¿Qué sucede con esas masculinidades puertas adentro de ese tráiler una vez que el día termina y hay que volver a esa casa tan particular que los aloja? ¿Cómo conviven allí lo doméstico y lo laboral, las tareas hogareñas y el trabajo duro, la casa y el campo abierto cuando siempre se trata de hombres? Buenas preguntas que se ponen aun mejores cuando aquellos cuatro hombres son interpretados por cuatro mujeres.



Estrenada en 2018, “Petróleo” es una comedia y -por qué no a esta altura de su exitoso recorrido- un clásico teatral contemporáneo en el que cuatro actrices se propusieron el desafío de habitar la masculinidad para indagar también el mundo de lo femenino.



Escrita, actuada y dirigida por Elisa Carricajo, Pilar Gamboa, Valeria Correa y Laura Paredes, con la codirección de Laura Fernández, “Petróleo” comienza su gira nacional con dos funciones en el Cine Teatro Español de Neuquén, este viernes y mañana sábado, a las 21 (ver abajo).



Conectadas por videollamada, Elisa Carricajo y Pilar Gamboa dialogaron con Diario RÍO NEGRO acerca del origen de la obra, del modo en que se conectaron con el mundo laboral y social del petróleo, de los desafíos de habitar la masculinidad en escena y de lo emocionante que les resulta traer a obra a una ciudad marcada por el petróleo en casi todos los sentidos posibles.

«Petróleo»: origen de una experiencia teatral



“Petróleo es una investigación en principio sobre la masculinidad y de nosotras performando personajes masculinos. Esos fueron los primeros dos disparadores de esta obra, explorar la masculinidad y nosotros actuando de hombres”, comienza diciendo Elisa Carricajo. “Nos dimos cuenta de que habíamos hecho un montón de cosas, pero que no habíamos hecho de varones”.



A partir de allí fue que apareció el mundo del petróleo como un mundo masculino posible de ser habitado escénicamente. “Nosotras buscábamos un mundo de trabajo dominado por varones, un mundo predominantemente masculino del trabajo. Y como teníamos cierto vínculo con ese mundo porque conocíamos gente que trabajaba allí, mi compañero es de Neuquén, tenemos amigos allí nos decidimos por trabajar ese mundo”, explica Carricajo.

«Petróleo» ofrecerá dos funciones este fin de semana en Neuquén.



“Petróleo” es, como las otras cuatro producciones del grupo Piel de Lava, la síntesis perfecta de una poderosa maquinaria de ficción y de trabajo colectivo que reúne actuación, dramaturgia y dirección. La obra investiga la posibilidad de habitar personajes masculinos, en diálogo constante con la capacidad de generar ficción a partir de ciertos procedimientos grupales.



Esos procedimientos empezaron con probarse en personajes masculinos, de habitarlos con ejercicios teatrales que acercara a las actrices a sus personajes varones. “Primero, hicimos como una especie de investigación sobre el tema y después, a partir de esa investigación, fuimos como generando el trabajo más de prueba, de probarnos los bigotes, las pelucas, las ropas de trabajo, empezara a caracterizarnos y, con el cuerpo en escena, fuimos escribiendo la obra”, revela Elisa.

Lo primero fue hacer varones. A partir de eso pensamos en un ámbito laboral que fuera de varones que se conocen por el trabajo. Una población más que nada masculina y donde la masculinidad fuera un valor también». Elisa Carricajo, actriz, dramaturga y codirectora de «Petróleo»



“Nosotros trabajamos mucho con el humor en nuestras obras, pero no en tono burlón o irónico. Y en el caso de Petróleo, en la caracterización de los personajes ya es un procedimiento de humor en sí mismo: nosotras haciendo de varones. Pensar que ese cuerpo masculino al que tal vez están sobreactuándole la masculinidad, es en realidad una actriz. Entonces, ahí ya hay como un chiste en sí mismo”,

«Petróleo»: de masculinidades y feminidades



Para las actrices de Piel de Lava fue un descubrimiento increíble interpretar personajes masculinos. Increíble y muy divertido. Y también muy revelador del género propio: “Nos hizo pensar mucho sobre cómo nos socializamos desde el género que nos toca, el que nos asignan el que queremos y eso tiene un montón de reglas. Hay reglas. Entonces, cuando pasás al otro género, las reglas de ese otro género son divertidas, hay un humor en eso. Por supuesto que está como exagerada la masculinidad porque la pensamos desde lo binario. Entonces, por ahí un hombre no puede tocar al otro y decirle ‘che, qué lindo te queda esto’ porque que un hombre toque a otro tiene toda una connotación. Y parece una pavada, pero, de repente, es una regla súper rígida. En cambio, entre mujeres sí se puede hacer y no pasa nada. O si sos una mujer y te sentás con las piernas abiertas, bueno, eso también es toda una cosa. Y decís ‘qué pavada, llevo toda la vida enrollada sobre mí misma y es más cómodo estar con las piernas abiertas’, como que el cuerpo masculino puede estar más expandido. Entonces todo eso también fue como muy revelador para nosotras a nivel personal”.



“El proceso de ensayo nos devolvió mucho de esa información sobre la propia ‘perfor’ de nuestro género, el que elegimos, el que nos fue asignado, no sé, sobre la femineidad, ponele”, agrega Pilar Gamboa. “Descubrimos cosas muy interesantes, no solo en la postura física, sino también en el estar, en el ocupar ese lugar. Hacíamos un ejercicio que era sentarse en una silla y pasar en cinco pasos de un eje femenino a uno masculino, ir probando. Entonces, lo primero que hacíamos era, seguro, abrir las piernas muchísimo, ocupar el lugar, esto que dice Eli, empezar a expandir el cuerpo. Y sobre todo una cosa que me acuerdo, que nos angustiaba bastante, era que lo que se distendía mucho era la mirada, Descubrimos que la mirada femenina era un poco más alerta más de estar en todos lados. Entonces, habitar la masculinidad o lo que cada una de nosotras creyera sobre qué era habitar la masculinidad, lo que a todas nos pasaba era que la información que nos devolvía era que la mirada estaba más tranquila, menos alerta, menos en todos lados Y eso también nos empezaba como a decir en qué estamos nosotras como mujeres”.

“El mayor esfuerzo estuvo o más en no pifiarla, en no decir cosas que no sean, en no ser irrespetuosas, en ser empáticas. Elisa Carricajo.



De todos los mundos masculinos posibles, Piel de Lava eligió el mundo del petróleo. “Buscábamos un mundo que tuviese reglas masculinas y en donde hubiese pocas mujeres o casi o casi ninguna, entonces nos aparecieron los mineros, pero ya había otra obra sobre los mineros. Ya se había hecho la obra de los mineros y después la cercanía de Eli con el petróleo nos llevó para ese lado. También empezó a aparecer una metáfora que dicha así por ahí suena medio grasa (risas), pero que fue muy reveladora y que es el mundo del petróleo, del fracking, de algo perforando la tierra. Nos parecía también como una metáfora bastante masculina, como que algo del mundo del petróleo empezó como a derramar casi en efecto dominó sentido para todos lados, para el trabajo, para ente que tiene que obligadamente convivir en un tráiler al lado”, apunta Pilar.

Hombres en situación de trailer



“Petróleo” comienza cuando el día de trabajo termina: todo sucede en el tráiler. Entonces, de lo que (se) trata es de esas masculinidades teniendo que convivir en espacios pequeños en donde unos se cocinan a otros, donde las distancias físicas se reducen, donde duermen en unas cuchetas muy pegadas, donde los roces de los cuerpos suceden inevitablemente. Todo eso fue para ellas como una especie de agua para el molino sobre la masculinidad que querían probar.



“Es una estructura narrativa bastante clásica”, describe Pilar. “Son tres que ya se conocen, mi personaje, el de Laura Paredes y el de vale Correa. Ellos ya se conocen, trabajan juntos hace mucho en el mundo del petróleo, como un equipo, digamos, y es la llegada de uno nuevo, que lo hace Eliana, lo que pone en cuestión todo. Yo represento al chabón medio arcaico en cuanto a su masculinidad y que la despliega en complicidad con sus compañeros de tráiler que funcionan como secuaces, una masculinidad muy bullyinera. Y es la llegada del personaje de Eli que viene a instalar unas reglas un poco polémicas para la masculinidad ya establecida en ese tráiler. Ese es el paso de comedia que genera la obra: cómo se ven desafiados/interpelados ante alguien que viene a proponer algo completamente novedoso para ellos, pero que no por eso pierde su masculinidad”.

La obra trata de ser lo más amorosa posible con esos personajes, porque de última la distancia está: no somos trabajadoras de trabajo así ni tenemos una cercanía física ni geográfica, ni nada». Elisa Carricajo



La particularidad escenográfica de “Petróleo” está en que, por una cuestión de espacios, ese tráiler donde sucede la acción está dividido en tres partes. “Lo que nosotras hacemos es mover ese tráiler, lo vamos como descubriendo y eso nos dio como un montón de posibilidades porque era primero como dramatúrgicamente decir escena uno en esta partecita, escena dos en esta otra escena tres más acá. Entonces, teníamos que mostrar también la masculinidad al dar vuelta a todo eso, hacer ese trabajo de fuerza. Fue un laburo interesante como actrices, como decir ‘bueno, aunque nos pese mucho, tenemos que demostrar que esto no pesa’. Actuar cómo es que se da vuelta ese carro masculinamente. Así, aunque esas partes sean las transiciones de una escena a otra, al mismo tiempo ves a las actrices haciendo ese trabajo de fuerza. En definitiva, en ningún momento dejamos de habitar esa masculinidad, la habitamos desde que empieza hasta que termina la obra”.



Carricajo describe el abordaje de ese mundo del petróleo hecho con mucho afecto y humildad: “Tratamos de vincularnos con un trabajo que no tuvimos ni vamos a tener nunca y sabiendo que estamos en otro territorio. La obra trata de ser lo más amorosa posible con esos personajes, porque de última la distancia está: no somos trabajadoras de trabajo así ni tenemos una cercanía física ni geográfica, ni nada. Nos preguntaban por El Petroka, si lo conocíamos y sí, claro que lo conocemos, y es súper divertido, pero la forma de vincularnos con el humor sobre esto es muy distinta porque él, de última, está opinando desde su territorio, está haciendo un humor con algo que está en su territorio. Nosotras estamos haciendo humor con algo que está fuera de nuestro territorio. Entonces el humor es menos ácido en ese sentido”.

Desde arriba, Valeria Correa, Laura Paredes Elisa Carricajo y Pilar Gamboa, las cuatro actrices integrantes del grupo teatral Piel de Lava. (Foto: Sebastián Arpesella)



Sobre cómo abordar ese mundo tan ajeno a ellas como es el del petróleo, Elisa confiesan que “el mayor esfuerzo estuvo o más en no pifiarla, en no decir cosas que no sean, en no ser irrespetuosas, en ser empáticas. Y en elegir ese mundo como un terreno donde podíamos desplegar otra cosa sobre la que queríamos hablar, que era sobre la construcción de la masculinidad, cómo se sostiene esa masculinidad entre varones y cómo eso puede ser opresivo también para los varones”.

«Petróleo»: ficha técnica y funciones en Neuquén

Elenco: Grupo Piel de Lava

Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes.

Producción ejecutiva: Mariana Mitre.

Música y diseño de sonido: Zypce.

Iluminación: Matías Sendón.

Comunicación y prensa: Cecilia Gamboa

Vestuario: Gabriela A. Fernández

Escenografía: Rodrigo González Garillo

Dramaturgia y dirección: Piel de Lava y Laura Fernández

Duración: 100 minutos.

Funciones en Neuquén

Este viernes y sábado, a las 21, en el Cine Teatro Español.

Entradas: desde $16.000 disponibles en boleterías del teatro y, por sistema, a través de entradauno.com.