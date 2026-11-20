Vaca Muerta aporta el 72,2% del petróleo y el 60,3% del gas que produce el país. Foto gentileza.

La Argentina produjo en septiembre 154,2 mil m³ diarios de petróleo (unos 970.000 barriles por día) y 142,3 millones de m³ diarios de gas natural, según el Informe de Tendencias Energéticas Nº 114 del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”. El crudo crece a dos dígitos impulsado por Vaca Muerta, mientras el gas se mueve a un ritmo mucho más moderado y la electricidad se apoya cada vez más en fuentes limpias.

En septiembre la producción de crudo fue de 154,2 mil m³ diarios, lo que equivale a unos 970.000 barriles por día. Eso es 15% más que un año atrás y 3% más que en agosto. En el promedio de los primeros nueve meses del año, la producción fue de 144,6 mil m³ diarios, 16,3% más que en igual período de 2025.

El motor es el segmento no convencional, que creció 27,7% interanual hasta 112 mil m³ diarios y ya representa el 72,6% del total, frente al 65,4% de un año atrás. La producción convencional, en cambio, cayó 9,1% y quedó en 42,2 mil m³ diarios, el 27,4% restante.

Vaca Muerta concentra el 99,4% del petróleo no convencional. Produjo unos 111,1 mil m³ por día (cerca de 699.000 barriles) y explica el 72,2% de todo el crudo del país. Su producción creció 27,7% interanual y 4,3% frente a agosto.

Por empresas, YPF lidera con el 39,5% del total nacional, seguida por PAE (10,7%) y Pluspetrol (9,8%). Esta última fue la que más creció en el último año, con un salto de 60,1% interanual. En Vaca Muerta, YPF concentra el 50% de la producción, con Vista (12,2%) y Pluspetrol (11,3%) detrás. Pluspetrol creció allí 92,4% interanual.

El gas con un crecimiento moderado

La producción de gas natural fue de 142,3 millones de m³ diarios, unos 4.269 millones de m³ en todo el mes. Subió 2,6% interanual, pero cayó 8,3% frente a agosto. En los primeros nueve meses del año el promedio fue de 147,4 millones de m³ diarios, apenas 0,6% más que en 2025.

El patrón es el mismo que en el petróleo, aunque con menos fuerza. El gas no convencional creció 10,9% interanual, hasta 98,6 millones de m³ diarios, y ya es el 69,3% del total. El convencional retrocedió 12,2% y aporta el 30,7%. Vaca Muerta produjo 86 millones de m³ diarios, un 14% más que un año atrás pero 9,9% menos que en agosto, y explica el 60,3% del gas del país.

Total Austral lidera la producción nacional con el 22%, seguida por YPF (21,7%) y Tecpetrol (13,7%). En Vaca Muerta, el orden cambia: YPF tiene el 24,7%, Tecpetrol el 20,3% y Pluspetrol el 16,7%.

Electricidad: más demanda y más generación limpia

La demanda eléctrica fue de 373,7 GWh diarios, 5,4% más que un año atrás, aunque 6,8% menos que en agosto por razones estacionales. El impulso vino del sector residencial, que creció 7,9% interanual y representa el 45% del total. La demanda comercial subió 0,3% y la industrial, 1%.

La generación local sumó 371,7 GWh diarios (+4,6%). La hidráulica creció 31,8% interanual, la térmica cayó 11,6% y las fuentes limpias (hidráulica, nuclear y renovable) aportaron el 62,7% del total. Las renovables llegaron al 22,8% de la generación, frente al 22,3% de un año atrás, con la solar creciendo 23,4%.

Resultados de la balanza energética

En agosto, el crudo local promedió 79,7 dólares por barril (+27,4% interanual), unos 8 dólares por debajo del Brent, que cotizó a 87,7. El gas en boca de pozo costó 4,30 dólares por millón de BTU (+7,7%). En el mercado eléctrico, el precio monómico mayorista fue de 136.657 pesos por MWh en septiembre, 29,9% más que un año atrás. La baja de 42,7% frente a agosto responde a la estacionalidad, según aclara el informe.

En los surtidores, los precios de octubre fueron de entre 1,44 dólares por litro (nafta súper) y 1,72 dólares (gasoil ultra), con aumentos interanuales de entre 30% y 44,5%.

El resultado se ve en el comercio exterior. En septiembre las exportaciones de combustibles y energía fueron de 1.781 millones de dólares (+89,1% interanual) y las importaciones de 181 millones. El saldo energético fue un superávit de 1.600 millones de dólares, 833 millones más que un año atrás. En lo que va de 2026 el superávit acumulado es de 9.428 millones de dólares, unos 4.069 millones más que entre enero y septiembre de 2025.