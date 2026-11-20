La empresa se prepara para una nueva intervención en la actividad hidrocarburífera en la provincia. Foto gentileza.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, anuncio que acompañará una nueva intervención en la actividad hidrocarburífera que será llevada adelante por Pan American Energy (PAE) en el área Meseta Cerón, ubicada en el flanco norte de Santa Cruz.

Meseta Ceron Chico es un yacimiento de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz, dentro de la cuenca Golfo San Jorge. Tiene 14 pozos registrados, de los cuales 1 están en extracción efectiva. La producción es convencional. Se extrae principalmente de la formación Formación Improductiva (86% de los pozos). Los datos de producción van de oct 2017 a sep 2026.

Pan American Energy (PAE) es la principal productora, empleadora e inversora privada del sector energético en la Argentina y desarrolla sus operaciones de exploración y producción en las cuatro principales cuencas hidrocarburíferas del país.

En la Cuenca del Golfo San Jorge —que abarca territorios de Chubut y el flanco norte de Santa Cruz— lidera la producción convencional con Cerro Dragón, el mayor yacimiento productor de petróleo del país. A su vez, tiene un rol protagónico en el desarrollo no convencional de Vaca Muerta dentro de la Cuenca Neuquina (con activos en Neuquén y Río Negro), opera áreas gasíferas estratégicas en la Cuenca del Noroeste (Salta) y participa en proyectos offshore en la Cuenca Marina Austral (Tierra del Fuego).

De manera integrada, la compañía complementa su presencia territorial con actividades de refinación y comercialización de combustibles a través de la refinería de Campana, en la provincia de Buenos Aires, junto con su red de estaciones de servicio y proyectos de energías renovables en la Patagonia.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los US$ 2 millones, y la movilización de un equipo de workover para realizar tareas de intervención en un pozo. Los trabajos se desarrollarán durante los próximos meses y contarán con participación de recursos locales.

Ministro Jaime Álvarez junto al gobernador Claudio Vidal. Foto gentileza.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó que “por directivas del Gobernador Claudio Vidal, cada intervención y cada inversión que se concreta en Santa Cruz, tiene como horizonte sostener la actividad hidrocarburífera, generar trabajo y aprovechar el potencial productivo de nuestros yacimientos”, al tiempo que destacó que “desde el Gobierno Provincial, trabajamos junto a las operadoras para recuperar la actividad, promover nuevas inversiones y garantizar que los recursos de Santa Cruz se traduzcan en producción y empleo para los santacruceños”.

Esta actividad se enmarca en la agenda de trabajo que impulsa el Ministerio de Energía y Minería junto a las operadoras, orientada a recuperar niveles de actividad, sostener la producción hidrocarburífera y generar condiciones para el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo en las distintas regiones de la provincia.

A través de la articulación con el sector privado y el seguimiento de los compromisos de inversión, el Gobierno Provincial busca promover la continuidad de las operaciones y aprovechar el potencial de los recursos hidrocarburíferos de Santa Cruz, con impacto en la actividad económica y el empleo local.