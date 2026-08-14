La diputada Lorena Villaverde presentó su libro «Inquebrantable» a sala llena en el Congreso

En el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, la diputada nacional de Río Negro por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, presentó su libro Inquebrantable, a quien Alejandro Osorio, amigo “incondicional” de la legisladora, definió como “un espejo”.

“No lo veo como un libro político, autobiográfico, ni de autoayuda, ni de psicología, y mucho menos policial”, opinó este psicólogo de San Antonio Oeste, misma localidad donde nació Villaverde.

Sin embargo, al momento de la lectura de parte del material, que saldrá a la venta en octubre y fue compartido de manera exclusiva para los presentes en el Congreso el jueves por la noche en carácter de anticipo, Villaverde mostró el carácter eminentemente político del material.

“Me negué a aceptar que el destino de la tarjeta de embarque fuera la única salida digna para la generación que viene. (…) Como tantos argentinos, yo miraba con impotencia lo que estaba pasando también. Pero entendí que ya no alcanzaba con mirar. (…) Había que pelear para que nuestros hijos volvieran a creer en Argentina. Y quizás, por eso, Javier Milei logró despertar algo tan profundo en tanta gente”, reza uno de los fragmentos del texto, en el marco de una anécdota familiar que involucra a su hijo.

Entre los invitados más destacados que colmaron la sala, se encontraron la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Silvina Giudici, el embajador de Marruecos, Fares Yassir, la cónsul de Armenia, Ruzanna Azroyan; la embajadora de Honduras, Rosario Castillo Galo; y a encargada de negocios de la embajada de República Dominicana, Katty Rosario.

En las pantallas montadas en el salón parlamentario, junto a una imagen de la tapa del libro, podían leerse algunas frases que Villaverde eligió destacar: “Sobrevivir al fuego no nos convierte en víctimas. Nos convierte en personas más fuertes, más conscientes, más valientes”, “Las mujeres que atraviesan el fuego no vuelven debilitadas. Vuelven imposibles de administrar”.

A los asistentes al evento, a través del escaneo de un QR, se les regaló el libro publicado por la editorial Hojas del Sur, “una editorial independiente creada en 2010” y cuyo titular, Andrés Mego, es “uno de los editores abiertamente liberales del panorama editorial argentino”, según explicó la locutora antes de darle paso a Mego, uno de los encargados de presentar el libro.

A su turno, Mego hizo una referencia bíblica para graficar la situación de Villaverde y sus consecuencias en el partido de gobierno nacional. “Hace 2000 años, al personaje más poderoso de la historia, al uno, al eterno, le llevaron a una mujer delante de él para tratar de burlarse. En realidad, lo que querían hacer era atacar utilizando a una persona a través de una acusación falsa. (…) Una multitud de políticos, religiosos, gente que conocía leyes con piedras en las manos. Piedras grandes, piedras chicas. Ya el ’tira piedras’ viene de mucha época atrás, ¿eh? No es solamente de estos tiempos. Y es la primera vez que Jesús escribe algo. Dice, antes de agacharse y escribir, dice: ‘El que esté sin… que tire la primera piedra!’ Y las piedras pesadas en las manos empezaron a caerse. (…) Las piedras se caen, se van a seguir cayendo, porque vos no sos el objetivo, yo no soy el objetivo: el objetivo somos nosotros. Así como no fue el objetivo esa mujer, sino desautorizar a Jesús: ‘Con esto lo vamos a agarrar a Jesús y le vamos a encontrar la falla’. Nosotros decidimos abrazar las ideas de la libertad, tenemos un líder delante, y él muchas veces dice: ‘No vienen por mí, vienen por todos nosotros’”.

Antes, Jonathan Maldonado, miembro de la Iglesia Cristiana Internacional El Camino del Señor, líder de la ONG Grupo de Influencia Social e integrante de la comisión interreligiosa de River, “bendijo” el encuentro: “La verdadera grandeza de un pueblo no surge de la ausencia de adversidades, sino de la capacidad de levantarse frente a ellas con determinación y principios rectores”, exclamó.

Al tomar la palabra, entre sus “incondicionales de siempre”, además de sus familiares directos, Villaverde destacó a Andrés Díaz, Julián Goinhex y el abogado Santiago Mansilla, además de la jefa de asesores de la Cámara de Diputados, Viviana Stradella.

Para relatar sus vivencias, la diputada se refirió, de manera elíptica, “al dolor, la pérdida, la injusticia y la traición”. Según contó, Villaverde eligió el 13 de agosto como fecha de presentación exclusiva de su libro en conmemoración al día en que su partido, La Libertad Avanza, ganó las PASO de las elecciones presidenciales con Javier Milei a la cabeza en 2023. “Y quise volver ahí, simbólicamente, porque es la primera PASO de mi vida también (…) Y sentí que era importante poder presentar por primera vez lo transcurrido en este último tiempo también mi vida”, añadió.

El rol de Río Negro en Argentina, según Villaverde

Sobre Río Negro, Villaverde señaló: “Durante demasiado tiempo, nos hicieron creer que vivíamos en una provincia condenada a administrar escasez. Yo recorrí una tierra que respiraba abundancia de talento, de trabajo, de creatividad y de recursos”. En esa línea, la diputada indicó que “la Argentina está empezando a mirar hacia el Sur como la gran plataforma estratégica del siglo XXI”.

“Cuando observo mi provincia ya no veo proyectos aislados, veo un sistema: Punta Colorada, el oleoducto, Vaca Muerta Sur, Argentina LNG, los puertos de aguas profundas, el Atlántico Sur, la minería estratégica, la ciencia, la economía del conocimiento. (…) Yo imagino un río Negro que estudie verdaderamente y seriamente su navegabilidad, amplíe las zonas bajo riego, fortalezca la agroindustria, ordene el crecimiento territorial y convierta ese corredor natural en una de las grandes columnas vertebrales del desarrollo del próximo siglo”, concluyó.

El libro “Inquebrantable” tendrá su presentación comercial en octubre, en la Feria del Libro en Cipolletti.