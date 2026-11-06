«La cena de los tontos», Pablo Fábregas, música y más teatro: la agenda de espectáculos del fin de semana

Los destacados del fin de semana

«La cena de los tontos»

Después de conquistar al público y ser reconocida como Mejor Comedia de la temporada, La Cena de los Tontos llega a la Patagonia con un elenco de lujo: Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez.

¿Hasta dónde puede llegar una mentira… por diversión? Una historia llena de humor, enredos y situaciones desopilantes que no vas a parar de disfrutar

Cipolletti – Complejo Cultural Cipolletti

Viernes a las 20hs

Neuquén – Cine Teatro Español

Sábado a las 20hs

Domingo a las 19hs

Conseguí tu entrada anticipada en Entrada Uno o en las boleterías de los teatros

Pablo Fábregas es «Inestable»

Pablo Fábregas presenta Inestable: desde que nací gran parte de la energía del mundo se gasta en tratar de encontrar la estabilidad emocional, económica y universal… ¡Es una farsa!…

El equilibrio no existe. Y puedo demostrarlo empíricamente: no conozco una sola persona equilibrada.

Inestable es un intento por aceptar el descalabro emocional.

Eso es lo lindo de la comedia, abraza lo más miserable de la humanidad.

Alinear los chakras, respirar, meditar, encontrar el centro, tener una dieta balanceada… es para ilusos amateurs.

Los hombres y mujeres que aprendimos a navegar en la tormenta anímica nos reconocemos como envidiosos, malhumorados, frágiles emocionales, perdidos, inseguros, testarudos, valientes sin causa, cobardes enamorados. Todos, absolutamente todos, son bienvenidos en Inestable.

Roca

Casa de la Cultura

Viernes a las 21

Cipolletti

La Caja Mágica

Sábado a las 22.30

Neuquén

Casino Magic

Domingo a las 20

Entradas disponibles en Entrada Uno o en la boletería de los teatros.

La agenda del fin de semana

Bariloche

“La peligrosa”

Teatro

Brújula Teatro presenta La Peligrosa, una obra protagonizada por Virginia Salamida y Cecilia Planas, con dramaturgia de Aravinda Juárez y dirección de Aravinda Juárez y Kevin Orellanes.

Julieta y Clara se reencuentran para realizar una última sesión de fotos juntas. Entre palabras, recuerdos, humor y silencios, intentan construir imágenes capaces de conservar aquello que inevitablemente se escapa.

Una obra sobre la amistad, el acompañamiento, la finitud y el amor que se sostiene en los gestos cotidianos.

Este viernes, a las 21, en en Vivaldi 1000 – Camping Musical Bariloche

“Tangos entre cuerdas”

Juan Fulgueiras

Con la guitarra de Juan Fulgueiras como hilo conductor, el espectáculo de Seis Cuerdas al Sur recorrerá obras de grandes compositores del tango argentino: Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Homero Manzi y Astor Piazzolla.

Cuerdas: Benjamín Oyarzo, Camila Bendersky, Marisel Vera, Cecilia Basto y Marcos Domínguez.

Voces: Victoria de la Puente, Juan Melgarejo y Marcelo Saccomano.

Dirección: Juan Fulgueiras

Un ensamble de cuerdas y voces dará vida a una experiencia musical que celebra la identidad y la sensibilidad emotiva del tango.

Este sábado, a las 20, en Vivaldi 1000 – Camping Musical Bariloche

Venta anticipada por Passline:

https://www.passline.com/sitio-evento/tangos-entre-cuerdas



Cipolletti

“Oficial primero” + “Desconcierto”

Un emotivo y necesario reestreno que rinde homenaje al histórico movimiento Teatro Abierto. A través de las obras “Oficial Primero” de Carlos Somigliana y “Desconcierto” de Diana Raznovich, el espectáculo revive la memoria y resiste frente a lo dictatorial y oscuro. La función se complementa con una muestra exclusiva de libros, fotos, programas y documentos periodísticos de los ciclos del ‘81 y ‘82.

Este viernes, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354). Entradas en lcmticket.com y boletería de la sala.

“Rapsodia Pavloskyana”

Teatro

Lejos de las estructuras del relato clásico, Rapsodia Pavlovskyana compone un mapa emocional a partir de los textos fundamentales del dramaturgo argentino Eduardo “Tato” Pavlovsky.

Bajo la dirección de Maribel Bordenave y con música original de Eze Canosa, la actuación de Carlos María Ríos habita el escenario de manera visceral, construyendo identidades a través del gesto, la voz y el cuerpo en su máxima expresión.

Una experiencia escénica única para reflexionar y conmoverse.

Este sábado, a las 20, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354). Entradas en lcmticket.com y boletería de la sala.

“Escenas de la vida”

Teatro

Pequeñas escenas inspiradas en eso que nos atraviesa a todos: la vida cotidiana ??

Una experiencia construida con trabajo, creatividad y ganas de subir al escenario

Este domingo, a las 20, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354). Entradas en lcmticket.com y en la sala con descuento abonando en efectivo



Neuquén

Juan Arlettaz y Zezé Sousa

encuentro acústico entre Argentina y Brasil

Después de compartir escenario en ARACA a comienzos de este año, Juan Arlettaz y Zezé Sousa vuelven a encontrarse en una propuesta acústica que pone en diálogo distintas músicas populares latinoamericanas.

Este viernes, a las 21.30. Entrada: $15.000

ARACA Paseo Cultural (Virgen de Luján 1555, Neuquén) Reservas: 299 511 8448

Blues de Garage

Blues de Garage, una de las formaciones emblemáticas del género en la región, llega a la Sala ARACA Teatro con un concierto atravesado por el blues, el rock, las guitarras y la armónica. La banda nació en 1995 de la mano de músicos de Cipolletti y Neuquén y desde entonces construyó una identidad estrechamente ligada al Alto Valle.

Con una marcada influencia del blues de Chicago, el grupo desarrolló un repertorio que incorpora historias, lugares y personajes de la vida regional. A lo largo de su trayectoria compartió escenarios con referentes como Pappo, Memphis La Blusera, Luis Robinson, Las Blacanblus y La Mississippi, consolidándose como uno de los nombres históricos del blues patagónico.

Este sábado, a las 20.30, en Sala ARACA Teatro (Virgen de Luján 1555, Neuquén) · Reservas por WhatsApp: 299 511 8448

“Noche dorada”

Este viernes, a las 21, el escenario de El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén Capital) recibirá “Noche Dorada”, un ambicioso espectáculo musical presentado por Karaoke de Pelu. La propuesta nace como un especial reconocimiento y agradecimiento a la comunidad de amigos y seguidores que impulsaron la concreción de este proyecto.

El show contará con una nutrida grilla de cantantes locales que interpretarán un variado repertorio: Alberto Oliva, Mario Acuña, Miriam Castro, Luis “Coca” Bucarey, Susana Fuentes, Mariela Leiva, Pablo Reyes, Daniel Cifuentes, Betty Muñoz, Juan Carlos di Modugno, José Ibañez, Mónica Acuña y Eduardo “Pelu” Guzmán.

La puesta en escena estará jerarquizada por una banda en vivo integrada por Santiago Chavez en piano, Brenda Bastias en guitarra, Juane Mega en bajo y Lucio Jara en percusión. La dirección y producción general pertenecen a Mónica Acuña y Eduardo Guzmán, acompañados por Miqueas en sonido y Manque en iluminación.

Una oportunidad ideal para visibilizar el trabajo de artistas independientes y la movida cultural neuquina.

Reservas / Entradas: 299 5072997

“Volver al pulso-432”

Pablo Toscani

Este sábado, a las 20:30, el Teatro El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén) será escenario de una velada musical muy especial: “Volver al pulso-432”, una propuesta solista e íntima que marca el regreso a la raíz tras tres años de recorrido y presentaciones en formato de banda.

El concierto propone una experiencia cercana y despojada —guitarras y voz— para conectar con la nobleza del instrumento y vibrar en la frecuencia natural de la música. El repertorio incluirá composiciones de autoría propia junto a obras emblemáticas de grandes referentes del cantar popular. La noche contará, además, con la participación especial del destacado músico Néstor Mazzoni como invitado en escena.

Una cita imperdible con la canción de autor y el folklore regional en el circuito teatral neuquino.

Entradas: Valor único $25.000

Reservas y pagos: 299 519 4502 | Alias: pablomusiquero | Enlace de pago: Mercado Pago (https://mpago.la/1pRQZVa)

Noche Grunge

Festival de bandas

El sábado, a partir de las 22, las bandas del Alto Valle Pilotos Del Tiempo, Wormies y Cuantas Pesadyshas se presentarán en La Vereda Cultural (Misiones 283, Neuquén)

Las entradas tienen un valor de $10000 y se pueden adquirir en puerta.

Deriva Teatro

Sarmiento 841 – Neuquén

Dos propuestas, dos experiencias escénicas para encontrarnos este fin de semana.

“Terca”

Muletas chuecas en un valle pestilente

Performance escénica.

De Verónica Martínez Durán.

En escena: Verónica Cardoso y Sole Vargas.

Viernes a las 21.30.

“El baile infinito”

Un espectáculo coreográfico protagonizado por personas mayores de 60 años. Una experiencia de creación colectiva que celebra el movimiento, los cuerpos y sus posibilidades.

Producción: Fundación Banco Provincia del Neuquén y Cooperadora Prodanza Patagonia.

Domingo a las 20.

Reservas: 299 512 7497

Ámbito Histrión

Chubut 240

La agenda del finde

Estreno!! “Museo Medea”

Viernes a las 21:00hs

Reservas: 2996375653



“Ocho menos cinco, 7:55” –

Viernes a las 21:30hs

Reservas: 299 401 9051

“Mas respeto que soy tu madre”

Sábado a las 21:30hs

Reservas: 2994530771

“En mí viven mil mujeres” – ¡¡Última Función!!

Domingo a las 20:00hs

Reservas: 299- 4229708

Podés hacer todas tus reservas en https://teatrohistrion.com/



Roca

Canta Marta

En Bar Munich

El grupo vocal femenino Canta Marta regresa a los escenarios locales este sábado, a las 21:30, en el bar Munich (Mendoza 187) de General Roca.

Bajo la dirección del maestro Fernando Carmona, el ensamble compuesto por doce mujeres interpretará un repertorio centrado en la música popular y el folclore latinoamericano. La presentación contará, además, con el acompañamiento de Juani Ziaurriz en bajo y Facundo Catalán en percusión.

Las entradas ya están a la venta a un valor de $15.000, con una promoción de 2 por $25.000. Para adquirirlas con anticipación, comunicarse por WhatsApp al 298 4574718.

Casa de la Cultura

9 de Julio 1053

La agenda del finde

VIERNES

21hs Pablo Fábregas – Inestable

Una comedia donde las experiencias más personales se vuelven universales y la risa aparece como refugio. Momentos que nos atraviesan a todos, pero que no siempre suceden como imaginamos. | Entradas en boletería y ticketera

SÁBADO

10hs Contar la experiencia: Encuentro de psicólogos sociales del Alto Valle

Un entorno para conversar, escucharnos y compartir las vivencias en torno a la profesión. Invita: Asociación de psicólog@s sociales de Río Negro | Informes e Inscripciones a: psicologossocialesrn@gmail.com

2984 760708 – 2984 653721

19hs Presentación de los libros Manzanas Negras, de Estefanía Vicens, y Narrado Vivo, de Daniel Sanz. En la galería de CDC | Entrada libre

21hs El hombre inesperado

Una obra interpretada y dirigida por Germán Palacios e Inés Estévez. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren entre poesía, humor y giros inesperados. | Entradas en boletería y y ticketera

DOMINGO

20hs The King: Michael Jackson Experience

El espectáculo protagonizado por Leo Blanco lleva al escenario una producción de alto impacto que revive la música, el ritmo y la potencia escénica que convirtieron a Michael Jackson en un fenómeno mundial | Entradas en boletería y ticketera

Entradas en boletería de CDC o www.survivo.com.ar

Más info en www.cdcroca.com

Club de Arte El Biombo

Rodhe 1454

La agenda del finde

Ciclo despedida: ¡Animales en fuga!

El Refugio se despide del año con sus últimas cuatro funciones.

Entrada general:

$20.000 en puerta.

$18.000 anticipada.

4 espectáculos: $40.000 por persona.

3 espectáculos: $36.000 por persona.

2 espectáculos: $30.000 por persona.

Consultá por las promos y reservá tus entradas.

“Almas de goma”

Viernes a las 21.30

“Sapos y culebras echaron sobre el pozo”

Sábado a las 21.

“El oso”

Una viuda melancólica, un acreedor obstinado y un duelo a muerte que toma un rumbo inesperado. ¿Qué tan rápido puede el odio más profundo transformarse en pasión?

Domingo, a las 21.

“Elton John”

Rock FCP y Artistas FCP

Fundación Cultural Patagonia presenta una nueva función del concierto en homenaje a uno de los íconos más exitosos de la música mundial. “Elton John” se presentará este viernes, a las 21, en el Espacio Cultural FCP (San Luis 2085). La entrada general posee un valor de $18000.

“Dios me odia”

Teatro

La exitosa obra teatral de Fundación Cultural Patagonia (FCP) se despide del público roquense con una última función en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri. La pieza escrita por Victoria Sarchi y dirigida por Tato Cayón, se presentará en la sala ubicada en Rivadavia 2263, el sábado a las 21.