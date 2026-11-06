Con una inversión de $9.600 millones, San Martín de los Andes alcanzará las 400 cuadras pavimentadas

El plan de infraestructura también incluye obras como cordón cuneta, veredas y redes de gas para cuatro barrios. (Gentileza).

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, firmaron este miércoles un convenio de financiamiento para pavimentar cerca de 20 kilómetros y llevar gas a 312 familias.

Asfalto y gas para San Martín de los Andes

«Cuando asumí el 10 de diciembre del 2019, San Martín de Los Andes tenía 190 cuadras pavimentadas. Al día de hoy le sumé 60 más, o sea que tenemos 250 cuadras asfaltadas en San Martín. Y el convenio que acabo de firmar es para 150 nuevas cuadras«, detalló Saloniti a Diario RÍO NEGRO.

Explicó que el convenio de Compromiso de Cooperación y Financiamiento contempla una inversión total superior a los $9.600 millones, distribuida en dos etapas: «La etapa uno es de $5.460 millones. Y la etapa dos de $4.196 millones«.

El plan de infraestructura que no sólo incluye el pavimento urbano sino también las obras complementarias como cordón cuneta, veredas y redes de gas para cuatro barrios.}

Buscarán iniciar las obras de la primera etapa en enero. Foto: archivo Matías Subat.

El jefe comunal señaló que la selección de las cuadras a pavimentar se realizó priorizando los recorridos del transporte público, con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad en distintos sectores de la ciudad.

«Vamos a arrancar en la primera etapa de pavimento en el barrio La Cascada en las calles Goñi y Núñez. También en el barrio El Arenal, las calles Las Frambuesas y Las Mosquetas, y la calle Cerro Wayle en el barrio Cordones de Chapelco«, precisó.

A su vez, indicó que también se realizarán las cuatro obras de gas. «Son 312 familias que se benefician con conexión de gas en los barrios Jardines de la Estepa, Las 38 viviendas, Amupepen y Los Manzanos«.

Sobre los pasos administrativos, el intendente adelantó: «Ahora tenemos que enviar el convenio al Concejo Deliberante para que se pueda aprobar la semana que viene. A partir de la ratificación del convenio y de la solicitud de endeudamiento, ya envío la nota formal de solicitud y la Provincia nos mandaría el primer aporte».

Aseguró que una vez que el Ejecutivo local reciba los recursos «yo ya empiezo con el llamado licitación, cosa de ganar tiempo y en enero poder tener todo para poder empezar con las obras«.