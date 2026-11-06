En Roca, el 4° Festival Jazz de la Manzana, desde el viernes hasta el domingo

Este fin de semana, Roca se llena de jazz con una nueva edición del Festival Jazz de la Manzana. Será la cuarta de manera ininterrumpida desde 2022. Organizado de manera autogestiva por la Agrupación Jazzistas Independiente (AJI), el festival reúne bandas y músicos de la región poniendo en valor la rica tradición jazzística del Alto Valle, pero, sobre todo, de Roca.



Las entradas tienen un valor de $20.000 y el combo viernes-sábado de $30.000. La jornada del domingo es libre y gratuita. En venta anticipadas en la Secretaría de Cultura del Municipio, en Hey Jude y Decibelza.

Una postal de la edición 2025 del Festival Jazz de la Manzana.

El programa del festival





El viernes, en el Espacio Incaa (Uruguay 650), se presentan dos grupos integrados por artistas de la región.

Primero el GV3 Electrotango y a continuación el Víctor Valdebenito Quinteto. La cita es a las 20.30 y habrá también una muestra con fotografías de ediciones anteriores del festival.



El sábado, el festival continúa en el Centro Municipal de Arte (Cemar, Tucumán 1141). Durante la primera jornada, se presentan el grupo local Morza y el notable músico de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Lastra, invitado especial del festival, que para esta ocasión cuenta con el acompañamiento de un cuarteto integrado por músicos locales y de la región.

El domingo será con entrada libre y gratuita. Comienza en plaza Belgrano, con la Sureña Jazz Band guiando con su música a la gente, en un desfile que tendrá como destino su presentación en el Cemar, a las 20,30, festejando sus 30 años junto al Swing.

Jazz de la Manzana: las bandas



GV3 Electrotango es un proyecto musical nacido en 2015 en la Patagonia, que propone una mirada contemporánea sobre el tango, integrando elementos del jazz, la improvisación, la música electrónica y los ritmos rioplatenses.

La agrupación está liderada por el vibrafonista y compositor Gerardo Verdún y se caracteriza por una formación instrumental poco habitual dentro del género, que reúne vibráfono, bandoneón, bajo eléctrico y batería. Lo acompañan Sebastián Romero (bandoneón), Claudio De Angelis (bajo), Fabián Gallina (batería)

La propuesta artística parte de la tradición del tango para explorar nuevas sonoridades y formas de interacción entre los músicos. La improvisación ocupa un lugar central, incorporando recursos propios del lenguaje jazzístico y de la música popular contemporánea.

Victor Valdebenito Quinteto, continúa dando forma a un catálogo propio y a una identidad compositiva vinculada a su entorno. Su trabajo anterior ya había llamado la atención de la prestigiosa plataforma All About Jazz, que seleccionó el tema “Esperanza” como canción destacada en 2024.

La propuesta del quinteto apunta aincorporar la experiencia de vivir en laPatagonia a una música de raíz jazzística contemporánea. Completan el quinteto Francisco Fuchs (guitarra), Jesús Fernández (piano), Marcelo “Pope” Gonzalez (contrabajo) y Mauricio Costanzo (batería).

Morza nace en el Alto Valle a inicios del 2026, como una propuesta comprometida con la búsqueda de personificar la improvisación.

El cuarteto formado por Juan Maggio (bajo), Matías Zapata (teclado), Julián Ormazabal (guitarra) y Tiziano Raimondo (batería) abre un abanico inmenso de posibilidades creativas. Cada integrante aporta su impronta personal y entre todos reaccionan, dialogan y construyen el momento desde un lenguaje en común: el jazz.

Su expresión dentro del jazz-fusión patagónico, ofrece un sonido frío y confortante como el paisaje valletano, conservando también la intensidad y efusividad del ambiente citadino en el clímax de cada canción.

Carlos Lastra es uno de los saxofonistas más interesantes del ambiente de jazz en la Argentina; el más cercano, emocionalmente, al discurso de John Coltrane y con una fuerte carga de emotividad en su forma de interpretación.

En el marco del centenario de este legendario saxofonista, Carlos Lastra presenta un repertorio íntegramente dedicado a la obra de John Coltrane.

El cuarteto explora las distintas épocas del cuarteto de Coltrane, desde la energía y la fuerza que caracterizan su música hasta la espiritualidad de sus composiciones más introspectivas.

Sureña Jazz Band nace en Neuquén en 1995 con el nombre de “Pehuenia Hot Club”. En 1996 adopta su actual nombre.

Es un septeto que revive el espíritu del jazz tradicional de New Orleans y el Dixieland, con el sonido auténtico de las calles de Bourbon Street y los clubes de los locos años ’20.

Con una formación clásica de siete músicos, la banda propone un repertorio de clásicos con arreglos tradicionales y mucha energía en el escenario, buscando rescatar la esencia del jazz que se tocaba en los desfiles y en los bares de principios del siglo XXI.